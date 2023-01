Blinken au Moyen-Orient renouvelle son appel au calme israélo-palestinien

JERUSALEM (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken termine mardi une visite de deux jours en Israël et en Cisjordanie occupée avec de nouveaux appels au calme israélo-palestinien au milieu d’un pic de violence alarmant.

Blinken a rencontré mardi le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas dans la ville cisjordanienne de Ramallah, un jour après avoir rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Aux côtés du dirigeant israélien, Blinken a souligné l’importance que l’administration Biden accorde à la résolution du conflit de longue date par une solution à deux États.

Cependant, au-delà d’un appel à une désescalade des tensions, Blinken n’a proposé aucune nouvelle initiative américaine pour le faire. Rien n’indiquait que Blinken progressait, même sur le modeste objectif d’arrêter la dernière vague de violence, et encore moins sur les questions plus larges entourant les pourparlers de paix.

Abbas a rejeté toute la responsabilité de la flambée de violence sur Israël et a réprimandé la communauté internationale pour ne pas avoir fait davantage pression sur Israël.

« Nous affirmons que le gouvernement israélien est responsable de ce qui se passe aujourd’hui », a-t-il déclaré, ajoutant : « Israël est négligé, sans dissuasion ni responsabilité, alors qu’il poursuit ses opérations unilatérales.

Il a appelé à la “cessation complète” de ces opérations, affirmant que ce serait “le principal point d’entrée pour revenir à l’horizon politique”.

Le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu est dominé par des partisans de la ligne dure qui s’opposent à un État palestinien et sont peu susceptibles de faire des concessions, même minimes.

La visite de Blinken intervient au milieu de l’une des périodes de combats les plus meurtrières depuis des années en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. La violence a encore compliqué les tentatives déjà difficiles de l’administration pour trouver un terrain d’entente avec le gouvernement de Netanyahu.

A Ramallah, Blinken devait discuter de la décision de l’Autorité palestinienne d’arrêter la coordination sécuritaire avec Israël. Les liens de sécurité, qui dans le passé auraient contribué à contenir la violence, sont profondément impopulaires parmi les Palestiniens ordinaires, qui accusent Abbas d’agir en tant que sous-traitant de l’armée israélienne.

Avant de se rendre en Cisjordanie, Blinken a rencontré le chef de l’opposition israélienne, l’ancien Premier ministre Yair Lapid.

« Le secrétaire a fait part de son inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire en Cisjordanie et à la nécessité d’une action urgente pour éviter de plus grandes pertes de vie. Le secrétaire Blinken a réitéré que les Israéliens et les Palestiniens méritent d’avoir des mesures égales de sécurité, de prospérité et de liberté », a déclaré son bureau.

Après une réunion avec Blinken lundi, Netanyahu n’a fait qu’une référence passagère aux Palestiniens et s’est plutôt concentré sur l’Iran, qui, selon lui, est sa priorité de sécurité la plus urgente.

Les partenaires de la coalition de Netanyahu ont également accueilli froidement les commentaires de Blinken.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, chef du parti ultranationaliste Jewish Power, a promis d’aller de l’avant avec des mesures punitives contre les Palestiniens en réponse à deux fusillades à Jérusalem-Est au cours du week-end. Ben-Gvir s’est engagé à démolir les maisons palestiniennes et à distribuer davantage d’armes aux civils israéliens.

Le ministre du Cabinet Orit Strock, un autre ultranationaliste, s’est opposé aux commentaires de Blinken qui étaient considérés comme critiquant le plan du gouvernement israélien de refondre le système judiciaire du pays et d’affaiblir la Cour suprême.

Lors de sa comparution avec Netanyahu, Blinken a exprimé « son soutien aux principes et institutions démocratiques fondamentaux », notamment « l’administration égale de la justice pour tous, l’égalité des droits des groupes minoritaires, l’État de droit ». Les critiques disent que le plan de Netanyahu affaiblira le système judiciaire du pays et détruira son système démocratique de freins et contrepoids.

S’adressant au radiodiffuseur public Kan, Strok a accusé Blinken de s’ingérer dans les affaires intérieures israéliennes.

« Nous ne sommes pas le 51e ou le 52e État des États-Unis, et il n’avait pas besoin d’intervenir dans les conflits internes à l’État d’Israël », a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas son travail.”

Avant de quitter Jérusalem pour Ramallah, Blinken a rencontré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui a répété l’inquiétude du Premier ministre concernant l’Iran.

“Votre visite arrive à un moment critique”, a déclaré Gallant. “Cela envoie un message clair à la région : les États-Unis et Israël sont unis face à l’Iran ou à quiconque menace la paix et la stabilité dans la région.”

Blinken était d’accord sur l’unité face à l’Iran et l’empêchant d’acquérir des armes nucléaires. Il a déclaré que l’engagement des États-Unis envers la sécurité d’Israël restait «à toute épreuve», mais a suggéré qu’il y avait plus à son ordre du jour. “Nous avons beaucoup à faire en ce moment et je ne pourrais donc pas vous voir à un meilleur moment”, a-t-il déclaré.

Janvier s’annonce comme le mois le plus meurtrier en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis des années. Quelque 35 Palestiniens ont été tués dans des combats, dont 10 qui ont été tués lors d’un raid militaire israélien dans la ville brûlante de Jénine jeudi dernier.

Vendredi, un homme armé palestinien a tué vendredi sept personnes devant une synagogue dans une colonie de Jérusalem-Est. Le lendemain matin, un garçon palestinien de 13 ans a tiré et blessé deux Israéliens ailleurs à Jérusalem-Est.

Les options d’Israël peuvent être limitées. On pense que les deux tireurs ont agi individuellement et ne faisaient pas partie de groupes militants organisés, et des mesures punitives contre la population au sens large telles que celles promues par Ben-Gvir pourraient risquer de déclencher encore plus de violence. Israël s’est également engagé à « renforcer » les colonies de Cisjordanie.

Les États-Unis, comme la plupart de la communauté internationale, considèrent les colonies israéliennes sur des terres revendiquées par les Palestiniens pour leur État comme des obstacles à la paix. Cependant, l’administration Biden n’a pas encore rétabli un avis juridique vieux de plusieurs décennies selon lequel les colonies sont « illégitimes », qui avait été annulé sous l’ancien président Donald Trump.

Il n’a pas non plus fait de progrès sur son intention déclarée de rouvrir le consulat américain à Jérusalem, qui avait été le principal canal d’engagement avec les Palestiniens avant que Trump ne le ferme. La fermeture faisait partie de sa décision de déplacer l’ambassade américaine de Tel-Aviv vers la ville contestée de Jérusalem, une mesure qui a exaspéré les Palestiniens.

La violence survient après des mois de raids d’arrestations israéliens en Cisjordanie, qui ont été lancés après une vague d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps 2022 qui a tué 19 personnes.

Mais il a atteint un sommet ce mois-ci au cours des premières semaines du nouveau gouvernement d’extrême droite de Netanyahu, qui a promis d’adopter une position ferme contre les Palestiniens et d’accélérer la construction de colonies.

Matthew Lee, l’Associated Press