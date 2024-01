Blinken, au Cap-Vert, signale l’attention des États-Unis à l’Afrique

“Nous espérons que ce voyage sera très positif”, a déclaré Molly Phee, secrétaire d’État adjointe chargée des affaires africaines, lors d’un appel aux journalistes la semaine dernière. « Bien souvent, les nouvelles en provenance d’Afrique sont négatives. »

Frustrée par plusieurs questions pessimistes sur les menaces à la sécurité et l’influence chinoise, elle a ajouté : « Vous me déprimez parce que vous ne parlez d’aucune des choses vraiment amusantes, positives et tournées vers l’avenir que nous allons faire. »

Mais Mme Phee a admis que la stabilité politique et les conflits régionaux occuperaient une place importante lors des escales de M. Blinken en Côte d’Ivoire, au Nigeria et en Angola. « Toutefois, nous ne pourrons jamais échapper aux questions de paix et de sécurité », a-t-elle déclaré.

L’Afrique a également eu besoin de beaucoup de gestion de crise de la part des responsables de Biden en raison d’une vague de coups d’État militaires d’un océan à l’autre, d’une guerre civile brutale au Soudan et d’un radicalisme violent dans une grande partie de son nord. Les efforts des États-Unis pour annuler le coup d’État de juillet au Niger, dont le président est toujours assigné à résidence, et pour négocier une résolution pacifique au Soudan se sont soldés par des impasses.