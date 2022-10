Blinken au Canada : la force militaire d’Haïti « travaille en cours »

VANCOUVER, Canada – Les États-Unis et le Canada travailleront ensemble pour «couper le nœud de l’insécurité» qui a permis aux gangs de créer une crise humanitaire en Haïti, a déclaré jeudi le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

“C’est un travail en cours et nous continuons à le poursuivre”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse à Ottawa lors de sa première visite au Canada.

Blinken a déclaré que le Canada et les États-Unis conviennent qu’il “faut probablement faire plus” pour aider la police nationale haïtienne à rétablir son emprise sur la sécurité.

“Nous avons parlé de ce à quoi cela pourrait ressembler”, a déclaré Blinken. “Nous avons tous les deux parlé à divers pays pour évaluer leur intérêt et leur volonté d’y participer.”

Depuis septembre, des gangs armés bloquent l’accès au carburant, entraînant une pénurie de produits de base, d’eau potable et de services médicaux, le tout pendant une épidémie de choléra.

Le Canada et les États-Unis ont envoyé des chars et les Nations Unies envisagent une intervention militaire pour rétablir l’ordre, qui a été approuvée par le secrétaire général Antonio Guterres.

Au cours de la conférence de presse, Blinken et Joly ont réitéré leur soutien à l’Ukraine, condamné l’Iran pour son traitement des femmes et pour avoir fourni des drones à la Russie, et se sont engagés à travailler ensemble pour accroître la sécurité dans l’Arctique.