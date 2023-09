Blinken arrive en Ukraine au milieu de doutes sur l’offensive

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Le secrétaire d’État Antony Blinken est arrivé mercredi en Ukraine pour renforcer le soutien à Kiev alors que son armée ne fait que des gains progressifs contre les forces russes retranchées, que son ministre de la Défense a démissionné au milieu d’une controverse et que le Congrès se prépare à des débats acharnés sur le financement futur de la guerre. Le plus haut diplomate américain, proche confident du président Biden, fait partie des plus fervents partisans de l’Ukraine au sein de l’administration, poussant à plusieurs reprises les responsables nationaux et étrangers à fournir des armes plus sophistiquées à Kiev et réprimant les appels à un cessez-le-feu négocié avec Moscou.

Ce voyage de deux jours est la quatrième visite de Blinken en Ukraine depuis le début de l’invasion russe en février 2022 et sa sixième depuis son entrée en fonction. Il devrait annoncer un nouveau financement américain de plus d’un milliard de dollars pour l’Ukraine alors que Kiev plaide pour davantage d’assistance économique et militaire.

Blinken est arrivé mercredi matin et a d’abord rencontré des diplomates et du personnel américains à l’ambassade américaine à Kiev.. Ensuite, il a déposé une couronne au cimetière de Berkovetske pour commémorer les soldats ukrainiens tombés au combat.

Il devait également organiser une table ronde avec des organisations de la société civile pour discuter des efforts de lutte contre la corruption.

L’événement de Blinken sur la lutte contre la corruption vise probablement à signaler que l’administration Biden prend au sérieux les malversations du gouvernement tout en maintenant sa confiance dans le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a annoncé dimanche sa décision de remplacer le ministre de la Défense Oleksii Reznikov par Rustem Umerov, chef des biens de l’État ukrainien. Fonds.

L’éviction de Reznikov intervient au milieu d’une série de controverses sur la corruption au sein du ministère de la Défense, liées à la corruption d’officiers de recrutement et au trop-payé de nourriture et d’autres fournitures militaires. Reznikov n’a été inculpé ni directement impliqué dans aucun des scandales, et des spéculations courent à Kiev selon lesquelles il obtiendrait un autre poste important, peut-être celui d’ambassadeur au Royaume-Uni.

Zelensky a déjà pris des mesures très médiatisées pour montrer sa détermination à lutter contre la corruption avant l’arrivée d’éminents visiteurs internationaux, comme il l’a fait en février avant une réunion à enjeux élevés à Kiev avec les dirigeants de l’Union européenne.

Blinken est arrivé dans la capitale alors que les troupes ukrainiennes sont engagées dans une offensive difficile pour récupérer les zones occupées dans le sud du pays, où les forces russes se sont préparées à l’attaque en établissant des positions défensives fortement fortifiées et en exploitant de vastes étendues de territoire. Ces obstacles se sont révélés extrêmement redoutables.

L’un des principaux objectifs de la contre-offensive, qui a débuté début juin, est de pousser vers le sud et de couper le « pont terrestre » de la Russie vers la Crimée, un passage vital qui permet au Kremlin d’approvisionner ses forces d’invasion et qui crée un tampon protecteur pour la péninsule occupée. que la Russie a illégalement envahi et annexé en 2014.

Cette année, la Russie a mieux réussi à défendre le territoire qu’elle a conquis et elle a infligé de lourdes pertes du côté ukrainien tout en subissant elle-même des pertes importantes.

L’Ukraine a fait quelques progrès ces dernières semaines, affirmant prendre le contrôle du village de Robotyne. Mais l’opération a été lente et les forces russes se battent simultanément pour reprendre les territoires occupés qu’elles ont perdus l’année dernière dans le nord-est.

Ces dernières semaines, la communauté du renseignement américain a estimé que Kiev ne parviendrait pas à atteindre un objectif clé de l’offensive, à savoir la reprise de la ville de Melitopol, dans le sud-est du pays, une importante plaque tournante du transit que Moscou a transformée en la capitale régionale occupée de Zaporizhzhia, l’une des quatre villes ukrainiennes. régions que le président russe Vladimir Poutine a déclarées – illégalement – ​​annexées à la Russie.

En privé, de hauts responsables américains affirment que Kiev s’est écartée des conseils de Washington consistant à concentrer une grande masse de forces sur un seul point de percée plutôt que de se lancer sur plusieurs axes. L’Ukraine a renoncé à remettre en question sa stratégie de contre-offensive, insistant sur le fait qu’elle connaît mieux la guerre et soulignant qu’elle a besoin de munitions et non de conseils.

Blinken, cependant, a toujours cherché à diffuser une évaluation optimiste des efforts de l’Ukraine, notant cet été que Kiev avait reconquis 50 % du territoire initialement conquis par la Russie depuis son invasion à grande échelle.

Lors de leur voyage à Kiev, les collaborateurs de Blinken se sont montrés réticents à fournir une évaluation globale de l’offensive, affirmant qu’une partie de la raison de leur voyage était d’entendre les responsables ukrainiens parler de l’état actuel des choses. « Nous aurons plus à dire à ce sujet en fin de compte », a déclaré un haut responsable du Département d’État aux journalistes voyageant avec le secrétaire, selon un compte rendu de la conversation.

«Les forces ukrainiennes ont réalisé des avancées impressionnantes, en particulier dans le sud, mais aussi à l’est ces derniers jours et semaines. Mais je pense que le plus important est que nous obtenions une véritable évaluation de la part des Ukrainiens eux-mêmes », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions militaires sensibles.

Une autre raison de ce voyage est la prochaine réunion des dirigeants du monde à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York ce mois-ci, ont déclaré les collaborateurs de Blinken.

« Les Ukrainiens ont une mission importante à New York pour continuer d’expliquer à leurs alliés et partenaires du monde entier ce qui se passe et leur besoin continu de soutien », a déclaré le haut responsable. « Il est important pour nous de continuer à diriger cet effort mondial pour les soutenir. Et donc avoir la possibilité de se consulter et de s’aligner avant d’arriver à New York est très, très important.

Les remarques publiques de Blinken en Ukraine seront surveillées de près par les républicains du Congrès qui évaluent la demande de l’administration Biden de plus de 20 milliards de dollars d’aide sécuritaire, économique et humanitaire à l’Ukraine.

« J’exhorte le Congrès à adopter cela », a déclaré Blinken aux journalistes le mois dernier. « Nos efforts et nos ressources, ainsi que ceux de nos alliés et partenaires du monde entier, ont permis aux Ukrainiens de se battre pour leur vie, pour leur liberté et pour leur avenir. »

Depuis le début de la guerre, l’administration Biden et le Congrès ont consacré plus de 75 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

Hudson a rapporté de Washington.