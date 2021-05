Plus de 500 membres du personnel de campagne de Joe Biden ont écrit une lettre ouverte appelant la Maison Blanche à faire pression sur Israël pour qu’il change son comportement, alors que le secrétaire d’État Antony Blinken entreprend un voyage pour rencontrer les dirigeants à Tel Aviv.

Adressée directement à Biden, la lettre demandait au président de «Condamner sans équivoque le meurtre de civils palestiniens par Israël» lors d’une récente flambée de combats avec des groupes armés à Gaza, faisant valoir que Tel Aviv doit subir des pressions pour changer le «Conditions sous-jacentes» qui donnent lieu à des violences périodiques entre les deux parties.

«Nous saluons vos efforts pour négocier un cessez-le-feu. Pourtant, nous ne pouvons pas non plus ignorer l’horrible violence qui s’est déroulée ces dernières semaines en Israël / Palestine, et nous vous implorons de continuer à utiliser le pouvoir de votre bureau pour tenir Israël responsable de ses actions et jeter les bases de la justice et d’une paix durable ». les membres du personnel ont dit.

Pour garantir un cessez-le-feu durable et un avenir de paix et de sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens, nous vous demandons de travailler pour mettre fin aux conditions sous-jacentes de l’occupation, du blocus et de l’expansion des colonies …

La lettre contient une série de demandes, exhortant Biden à pousser le gouvernement israélien à mettre fin au blocus de Gaza et à l’expansion des colonies en Cisjordanie, y compris dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, où les expulsions imminentes de résidents palestiniens ont servi de point d’éclair pour le dernier round de combats.





Aussi sur rt.com

Le débat sur la question israélo-palestinienne a changé à jamais, mais voici pourquoi la légendaire « solution à deux États » n’est pas du tout une solution







Les membres du personnel ont également demandé à l’administration de faire pression sur Tel Aviv pour qu’elle respecte le droit international – qui interdit les colonies de Cisjordanie – pour enquêter sur les frappes israéliennes à Gaza, mettre fin aux allégements fiscaux fédéraux pour les dons aux groupes de colons et à «Soutenons le droit des Palestiniens à l’autodétermination.»

Une lettre ouverte de plus de 500 membres du personnel de campagne pour Joe Biden a exhorté le président à «tenir Israël pour responsable». Suggère ces actions: pic.twitter.com/tXvjmoNay2 – Will Porter (@TheWillPorter) 25 mai 2021

Alors que la lettre faisait le tour lundi soir, le secrétaire d’État Antony Blinken a atterri à l’aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv avant des réunions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il se rendra également en Égypte et en Jordanie plus tard dans le voyage, où il devrait discuter d’un accord de cessez-le-feu négocié par le Caire qui a mis fin à 11 jours de combats à Gaza, ainsi que des efforts pour y reconstruire.

L’éruption de violence a fait au moins 248 Palestiniens et 12 Israéliens morts, voyant des milliers de roquettes du Hamas tirées sur des villes israéliennes et des centaines de frappes aériennes de Tsahal en réponse.

Le plaidoyer des membres du personnel intervient également au milieu de la pression croissante des démocrates progressistes pour modifier les relations étroites des États-Unis avec Israël, le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) et la députée Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) menant les efforts du Congrès pour bloquer un 735 $. accord d’armes à Tel Aviv, signalé pour la première fois au plus fort des combats à Gaza.

«À un moment où les bombes fabriquées par les États-Unis dévastent Gaza et tuent des femmes et des enfants, nous ne pouvons pas simplement laisser passer une autre énorme vente d’armes sans même un débat au Congrès,» Sanders a déclaré la semaine dernière avant d’introduire une résolution pour bloquer la vente.

Nous devons nous demander si la vente de ces armes contribue réellement à y parvenir ou si elle ne fait qu’alimenter le conflit.

La Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza ont été occupées par les forces israéliennes après la guerre des Six Jours en 1967. Bien que Tel-Aviv ait évacué ses soldats et ses colons de Gaza en 2005 – la maintenant sous blocus depuis lors – les colonies ont continué de croître dans le d’autres territoires, voyant des centaines de communautés juives construites sur des terres confisquées aux propriétaires arabes. Plus de 440 000 colons israéliens vivent maintenant en Cisjordanie, ainsi que 209 000 autres dans 12 quartiers de Jérusalem-Est, selon les données compilées par Peace Now et B’Tselem.





Aussi sur rt.com

L’AOC dirige un groupe de démocrates dans un effort probablement futile pour bloquer la vente de bombes à Israël sur le conflit à Gaza







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!