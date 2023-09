Le secrétaire d’État américain Antony Blinken effectue une tournée inopinée de deux jours en Ukraine, au milieu d’informations selon lesquelles les puissances occidentales ne seraient pas satisfaites des résultats de la contre-offensive de Kiev contre la Russie.

Blinken est arrivé en Ukraine par train mercredi lors de la première visite de ce type d’un haut responsable américain depuis le lancement de l’offensive militaire contre la Russie début juin. Son homologue ukrainien, Dmitry Kuleba, a publié une photo d’eux visitant un cimetière militaire ukrainien.

« Nous voulons nous assurer que l’Ukraine dispose de ce dont elle a besoin non seulement pour réussir sa contre-offensive, mais aussi pour [also] à long terme, » » a déclaré le responsable américain plus tard dans la matinée, s’adressant aux journalistes aux côtés de Kuleba.

Plus tôt, un responsable du Département d’État, qui avait informé les journalistes du voyage, avait déclaré que le secrétaire d’État annoncerait probablement un nouveau programme d’aide d’un milliard de dollars, a rapporté Reuters. Le plus haut diplomate américain entendra également ce que les dirigeants ukrainiens ont à dire sur la situation du champ de bataille et sur la préparation du pays à l’hiver, a indiqué la source.

« Nous voulons voir et entendre comment ils ont l’intention d’avancer dans les semaines à venir. » » a déclaré le responsable anonyme, décrivant les dernières avancées ukrainiennes dans le sud comme « impressionnant. »

La Maison Blanche s’est jusqu’à présent abstenue de critiquer publiquement le gouvernement ukrainien pour la façon dont il mène ses opérations, mais de nombreux rapports dans les médias américains ont souligné la frustration de Washington face aux tactiques de Kiev. Le Pentagone aurait conseillé à Kiev de cesser de disperser ses forces le long de la ligne de front et de les concentrer pour un assaut décisif près du village de Rabotino dans la région de Zaporojie.















Le ministère russe de la Défense a rapporté cette semaine que Kiev avait souffert « colossal » pertes au cours de la campagne d’été, dont plus de 66 000 soldats et plus de 7 600 armes lourdes.

Cette dernière catégorie comprenait un char de combat principal Challenger 2 de fabrication britannique, apparemment détruit cette semaine, qui était le tout premier véhicule de ce type perdu sous le feu de l’ennemi. Le blindé aurait été touché près de Rabotino et appartenait à une brigade d’élite, qui a reçu quatre des 14 chars fournis par Londres.

Le président Vladimir Zelensky a annoncé dimanche dernier qu’il souhaitait remplacer le ministre de la Défense et a reçu mardi l’approbation du Parlement. L’armée ukrainienne a été embourbée dans plusieurs scandales de corruption ces derniers mois et a été critiquée pour son approche autoritaire en matière de recrutement de nouvelles recrues.

Pendant ce temps, le Capitole s’est de plus en plus opposé au maintien de l’aide américaine à l’Ukraine aux niveaux actuels. Des membres du Parti républicain ont également appelé à un contrôle accru de l’aide, en raison d’une éventuelle corruption.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a demandé au Congrès d’autoriser 24 milliards de dollars de dépenses supplémentaires liées à l’Ukraine.