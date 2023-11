Blinken apporte un changement notable dans le langage américain à l’égard d’Israël alors que la pression monte dans le pays et à l’étranger

CNN

Lorsque le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déploré bilan des morts civiles à Gaza Vendredi, cela a marqué un changement subtil mais notable dans le langage américain à l’égard du gouvernement israélien.

Pendant des semaines, l’administration Biden a fermement soutenu l’offensive militaire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la suite de l’attaque brutale du Hamas, mais le nombre croissant de morts dans l’enclave assiégée, d’énormes manifestations pro-palestiniennes à travers le monde et Un malaise croissant à la Maison Blanche a mis à rude épreuve la position des États-Unis.

« Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués. Beaucoup trop de personnes ont souffert ces dernières semaines », a déclaré le plus haut diplomate américain à New Delhi. « Nous voulons faire tout notre possible pour éviter tout préjudice et maximiser l’aide qui leur parvient. »

« À cette fin, nous continuerons de discuter avec Israël des mesures concrètes à prendre pour faire avancer ces objectifs », a ajouté Blinken.

Les responsables de l’administration affirment qu’ils ont obtenu des succès dans certains domaines alors qu’ils s’efforcent d’atténuer la crise humanitaire à Gaza. La Maison Blanche a déclaré jeudi que Israël avait accepté de déplacer en avant avec quatre heures quotidiennes pauses des opérations militaires dans les zones du nord de Gaza.

Mais la pression constante exercée par l’administration Biden sur Israël pour qu’il affine ses plans de guerre et définisse ses objectifs à Gaza n’a pas apporté le niveau de clarté souhaité par de nombreux responsables américains.

À ce jour, plus de 11 000 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, à partir de sources situées dans le territoire contrôlé par le Hamas.

La férocité de l’opération militaire ne montre aucun signe de ralentissement. Vendredi, Les chars israéliens ont encerclé un hôpital à Gazaa déclaré son directeur à CNN, alors que le plus grand établissement de santé du territoire était victime d’un « bombardement ».

Mustafa al-Kahlout, qui dirige l’hôpital Al Nasr et l’hôpital pédiatrique Al Rantisi dans le nord de Gaza, a déclaré à CNN qu’ils étaient encerclés et a demandé à la Croix-Rouge de l’aider à procéder à une évacuation. « Nous sommes complètement encerclés, il y a des chars à l’extérieur de l’hôpital et nous ne pouvons pas partir », a déclaré al-Kahlout.

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas s’encastrait dans une infrastructure civile et qu’elle frapperait le Hamas « partout où cela serait nécessaire ». CNN ne peut pas vérifier ces affirmations.

Netanyahu a insisté jeudi sur le fait qu’il y aurait «pas de cessez-le-feu» sans la libération des otages détenus par le Hamas.

Un nombre croissant d’Israéliens partagent ce point de vue, affirmant que leur pays devrait immédiatement entamer des négociations avec le Hamas pour la libération des otages détenus à Gaza – mais qu’il devrait continuer à se battre tout en négociant, un enquête publié vendredi suggère.

Près de quatre Israéliens sur dix (38%) ont exprimé cette opinion dans un sondage réalisé par le Centre familial Viterbi pour la recherche sur l’opinion publique et les politiques de l’Institut israélien de la démocratie. Cela représente une augmentation par rapport aux 32 % qui affirmaient qu’Israël devrait négocier tout en combattant lors de la dernière enquête menée environ deux semaines plus tôt.

“Les combats continuent et il n’y aura pas de cessez-le-feu sans la libération de nos otages”, a déclaré Netanyahu dans un communiqué.

Mais un accord plus large visant à libérer les otages s’est révélé impossible, et la frustration face à la réponse du gouvernement augmente. Le week-end dernier, des centaines de membres des familles des otages se sont rassemblés à Tel-Aviv pour exiger que les autorités fassent davantage pour garantir leur liberté. Et une déclaration ferme publiée la semaine dernière par le Forum des otages et des familles disparues faisait état de « l’immense colère » face au fait que le gouvernement ne leur parlait pas de l’opération à Gaza.

Pendant ce temps, les grandes villes du monde, dont Londres, Istanbul, New York, Bagdad et Rome, ont vu leurs centres remplis de manifestants pro-palestiniens appelant à un cessez-le-feu, et d’autres manifestations sont prévues ce week-end.

Vidéo d’une démonstration à Washington, DC, le week-end dernier, une foule immense a eu lieu, dont beaucoup portaient le kaffiyeh – un foulard à motifs devenu un symbole de l’identité palestinienne – et brandissaient des drapeaux palestiniens. « Arrêtez le massacre » et « Laissez Gaza vivre » lisaient des pancartes dans le public.

De nombreux manifestants se sont directement adressés à Biden, en scandant « Biden, Biden, vous ne pouvez pas vous cacher, nous vous accusons de génocide » et « pas de cessez-le-feu, pas de votes ».

Après que Biden ait été confronté à un manifestant appelant à un cessez-le-feu lors d’une collecte de fonds privée la semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que « le président comprend qu’il y a des émotions et des sentiments forts ici, partout, dans tous les domaines – et ici à l’intérieur ». l’administration et le gouvernement fédéral, c’est certainement aussi le cas.»

« Nous avons collaboré avec des partenaires, des organisations, des experts, des analystes et des personnes ayant des perspectives différentes, pour écouter leurs préoccupations et nous assurer que nous les comprenons lorsque nous élaborons des politiques », a déclaré Kirby.

Les inquiétudes concernant l’élargissement du conflit et les éventuelles retombées diplomatiques à l’étranger restent également une préoccupation majeure aux États-Unis.

Le Administration Biden a reçu de sévères avertissements de la part des diplomates américains dans le monde arabe quant à son ferme soutien à La campagne militaire d’Israël « Nous perdons des publics arabes pendant une génération », selon un câble diplomatique obtenu par CNN.

Le soutien américain aux actions d’Israël est perçu, prévient le câble, « comme une culpabilité matérielle et morale dans ce qu’ils considèrent comme de possibles crimes de guerre ».

Et au Moyen-Orient, des groupes mandataires iraniens ont intensifié leurs attaques contre les forces et les actifs américains dans la région ces dernières semaines, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël.

Les bases américaines et de la coalition en Irak et en Syrie ont été attaquées au moins 40 fois depuis le 17 octobre, laissant plusieurs militaires américains avec des traumatismes crâniens et d’autres blessures, toutes mineures, ont indiqué des responsables.

Deux frappes aériennes américaines visant à dissuader les attaques n’ont pas stoppé les milices.

Jeudi, un responsable américain a déclaré à CNN que les forces américaines et de la coalition ont été attaqués au moins quatre plusieurs fois après la dernière frappe américaine dans l’est de la Syrie mercredi.

Blinken a réitéré vendredi que les États-Unis « continueront de se concentrer sans relâche sur le rapatriement de nos otages » et sur l’arrêt de l’expansion du conflit.

S’exprimant vendredi en Inde, Blinken a insisté sur le fait que « certains progrès ont été réalisés » au cours de la semaine depuis sa rencontre à Tel Aviv avec Netanyahu et d’autres responsables israéliens, mais « c’est un processus et il ne s’agit pas toujours d’appuyer sur l’interrupteur ».

Pourtant, les messages publics – de Blinken et d’autres responsables américains – ont continué à souligner le droit d’Israël à se défendre et à rejeter tout appel à un cessez-le-feu.

L’administration reconnaît publiquement et en privé qu’il ne peut pas y avoir d’arrêt des combats dès maintenant alors que se déroule la prochaine phase de l’offensive.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Blinken a cherché à clarifier cette position, alors même que la pression continue de monter dans le pays et à l’étranger.

« Ceux qui appellent à un cessez-le-feu immédiat ont l’obligation d’expliquer comment réagir au résultat inacceptable qui pourrait en découler. »

CNN Jennifer Hansler, Kévin Liptak, MJ Lee et Alex Marquardt contribué à ce rapport.