Blinken appelle Israël à « éviter de nuire aux civils » mais réaffirme son soutien

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est adressé aux journalistes lors de son voyage en Égypte et dans d’autres pays arabes dans le but d’empêcher l’expansion de la guerre entre Israël et le Hamas. Blinken a réitéré qu’Israël a le droit de se défendre contre le Hamas, mais qu’il doit prendre des précautions pour ne pas nuire aux civils.15 octobre 2023