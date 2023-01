Blinken appelle au calme israélo-palestinien alors que la violence monte en flèche

LE CAIRE (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté lundi Israël et les Palestiniens à faire preuve de retenue et à apaiser les tensions au milieu d’un pic de violence qui a mis la région sur les nerfs.

S’exprimant au Caire, quelques heures seulement avant une visite de deux jours à Jérusalem et en Cisjordanie, Blinken a déclaré qu’il était impératif que les deux parties s’efforcent de désamorcer les tensions qui ont monté en flèche depuis la semaine dernière dans ce qu’il a appelé “une nouvelle et horrible flambée de violence » et a suscité des réactions sévères de chacun.