Blinken appelle au calme israélo-palestinien alors que la violence monte en flèche

JERUSALEM (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté lundi Israël et les Palestiniens à apaiser les tensions au milieu d’un pic de violence qui a mis la région en ébullition. L’effusion de sang a alarmé l’administration Biden alors qu’elle tente de trouver un terrain d’entente avec le nouveau gouvernement de droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

S’exprimant à son arrivée à l’aéroport international d’Israël près de Tel-Aviv après une brève visite en Égypte, Blinken a déclaré qu’il était venu à “un moment charnière” et a condamné les attaques palestiniennes qui ont visé des citoyens israéliens, mais a également appelé à la retenue en réponse, affirmant que tous les civils les pertes sont déplorables.

“Enlever la vie d’un innocent dans un acte de terrorisme est toujours un crime odieux, mais cibler des personnes en dehors de leur lieu de culte est particulièrement choquant”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’attentat de vendredi qui a tué sept personnes, dont beaucoup quittaient un Synagogue de Jérusalem.

“Nous le condamnons dans les termes les plus forts”, a-t-il déclaré. « Nous condamnons tous ceux qui célèbrent ces actes et tout autre acte de terrorisme qui tuent des civils, peu importe qui est la victime ou ce qu’ils croient. Les appels à la vengeance contre davantage de victimes innocentes ne sont pas la réponse. Et les actes de violence de représailles contre les civils ne sont jamais justifiés.

La dernière vague de violence a éclaté la semaine dernière avec un raid militaire israélien sur un bastion militant dans la ville de Jénine en Cisjordanie la semaine dernière qui a tué 10 personnes, pour la plupart des militants, suivi d’une fusillade dans une colonie juive de Jérusalem-Est qui a tué sept Israéliens. .

Blinken a déclaré qu’il était impératif que les deux parties s’efforcent de désamorcer les tensions qui ont grimpé en flèche depuis la semaine dernière dans ce qu’il a appelé “une nouvelle et horrible flambée de violence” qui a suscité des réactions sévères de chacune.

“Il est de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions, plutôt que de les attiser”, a-t-il dit, “C’est le seul moyen d’arrêter la vague montante de violence qui a coûté trop de vies, trop d’Israéliens, trop de Palestiniens.

Lundi, peu avant l’arrivée de Blinken, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué un Palestinien dans la ville brûlante d’Hébron, portant à 35 le nombre de Palestiniens tués en janvier.

La violence survient après des mois de raids d’arrestations israéliens en Cisjordanie, qui ont été lancés après une vague d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps 2022 qui a tué 19 personnes.

Mais il a atteint un pic ce mois-ci au cours des premières semaines du nouveau gouvernement d’extrême droite de Netanyahu, qui a promis d’adopter une position ferme contre les Palestiniens et d’accélérer la construction de colonies.

Le voyage de Blinken fait suite aux visites en Israël du conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, et du directeur de la CIA, Willian Burns. Mais les réunions de Blinken seront l’engagement américain au plus haut niveau avec Netanyahu depuis qu’il a repris le pouvoir le mois dernier et le premier depuis la montée de la violence.

La visite, qui était prévue avant la flambée, devait déjà être chargée de tensions sur les différences entre l’administration Biden et le gouvernement de Netanyahu, qui est composé de partisans de l’implantation.

Après le raid de Jénine, les Palestiniens ont déclaré qu’ils annuleraient la coordination de la sécurité avec Israël et après l’intensification des attaques contre les Israéliens, Israël a déclaré qu’il renforcerait les colonies juives en Cisjordanie, entre autres mesures.

La radio de l’armée israélienne a rapporté dimanche soir que le gouvernement était également sur le point d’approuver un avant-poste voyou au plus profond de la Cisjordanie et d’accélérer l’approbation d’autres petites colonies.

Israël a également arrêté 42 Palestiniens, des proches de l’attaquant de Jérusalem, dans le cadre de son enquête sur l’attentat. Et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a déclaré qu’il avait ordonné aux autorités de démolir les maisons palestiniennes construites illégalement à Jérusalem-Est en réponse à l’attaque.

Les Palestiniens pensent que les représailles israéliennes, y compris la démolition des maisons des familles des assaillants, constituent une punition collective et sont illégales au regard du droit international.

La tourmente a ajouté un autre point au long agenda diplomatique de Blinken à Jérusalem qui devait déjà inclure la guerre de la Russie contre l’Ukraine, les tensions avec l’Iran et les crises au Liban et en Syrie ; qui pèsent tous lourdement dans les relations américano-israéliennes.

Soulager les tensions sur ces questions, ou du moins en éviter de nouvelles, est au cœur de la mission de Blinken malgré l’opposition de Netanyahu à deux des principales priorités de Biden au Moyen-Orient : relancer l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 et relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens. Mais, avec ces deux questions au point mort et peu d’espoir de reprise des négociations, l’administration tente simplement de maintenir les concepts sous assistance respiratoire.

Matthew Lee, l’Associated Press