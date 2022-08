Blinken appelle à la préservation de la forêt tropicale du Congo, citant le changement climatique

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

KINSHASA, République démocratique du Congo – Les États-Unis travailleront avec les dirigeants locaux ici dans le bassin du fleuve Congo pour s’assurer que l’extraction prévue de combustibles fossiles n’entraînera pas de catastrophe climatique, ont déclaré des responsables américains cette semaine, faisant écho aux écologistes qui craignent que le projet saper les efforts de lutte contre le réchauffement climatique.

La visite du secrétaire d’État Antony Blinken à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, visait en partie à prôner la protection d’une vaste forêt tropicale et de tourbières riches en carbone alors que le pays se prépare à vendre aux enchères près de 30 blocs pétroliers et gaziers. La brève escale a coïncidé avec la tournée de Blinken dans trois pays africains, un itinéraire destiné à promouvoir les partenariats avec les États-Unis alors que la Russie et la Chine font des incursions sur le continent.

En Afrique, Blinken cherche à séduire, et non à intimider, la Russie

Les écologistes sont particulièrement inquiets de la destruction potentielle de la forêt inondée, une zone plus grande que l’Angleterre, où la boue mesure jusqu’à 30 pieds de profondeur. Ils ont averti que perturber l’écosystème pourrait déclencher une «bombe de carbone», représentant jusqu’à trois ans de production mondiale de dioxyde de carbone.

Alors que l’administration Biden reste préoccupée par la capacité des responsables congolais à superviser la vente aux enchères et à s’assurer qu’elle n’entraîne pas de dommages environnementaux importants, les responsables américains affirment qu’ils ne pressent pas le gouvernement du président Félix Tshisekedi de renoncer entièrement à l’initiative.

Un des les cinq pays les plus pauvres du mondela RDC a un besoin urgent d’emplois et de revenus alors que son économie se remet de la pandémie de coronavirus.

“Nous apprécions les défis économiques à court terme auxquels le Congo est confronté”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse mardi aux côtés de son homologue congolais. « En conservant des forêts irremplaçables et d’autres écosystèmes et en n’entreprenant des projets de développement qu’après avoir réalisé des évaluations d’impact environnemental rigoureuses, la RDC peut agir au nom de tous les peuples du monde pour protéger notre maison commune.

Avec le voisin de la RDC, la République du Congo, la région représente la plus grande tourbière tropicale du monde. La forêt tropicale humide environnante est la deuxième plus grande du monde, après l’Amazonie.

De nombreux pays industrialisés ont drainé leurs tourbières pour faire place à l’agriculture il y a longtemps et demandent maintenant aux autres pays de renoncer à faire de même.

Alors que l’alarme grandit quant à l’impact potentiel des mesures visant à perturber ou à drainer les tourbières, l’État et les donateurs privés s’est engagé lors du sommet COP26 de l’année dernière à fournir au moins 1,5 milliard de dollars vers la protection de la forêt et des tourbières du bassin du Congo. Les défenseurs disent cependant qu’il en faut beaucoup plus.

Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a déclaré que son gouvernement s’emploierait à protéger la biodiversité et le climat, mais qu’il devait également répondre aux besoins de sa population, dont la plupart vivent avec moins de 2 dollars par jour.

“Aujourd’hui, la RDC trouve paradoxal que… la RDC est riche, est un pays riche, mais avec une population très pauvre”, a-t-il déclaré, s’adressant aux journalistes après les réunions du diplomate en visite dans l’enceinte présidentielle tentaculaire de Tshisekedi le long du fleuve Congo.

« Le défi est de trouver un équilibre, un équilibre entre le bien-être du peuple congolais et aussi la nécessité de garantir… un cadre de développement [and] un cadre écologique », a déclaré Lutundula.

La longue histoire de corruption de la RDC a entravé d’autres efforts de conservation dans le passé et a soulevé des inquiétudes supplémentaires concernant le projet de vente aux enchères de blocs d’énergie. L’année dernière, le gouvernement Tshisekedi a levé un moratoire de longue date sur les nouveaux permis d’exploitation forestière, une décision décriée par les écologistes.

Blinken a déclaré que les États-Unis comprenaient que le peuple congolais se méfiait de l’implication de nations ou d’entreprises étrangères.

« Trop souvent, les nations africaines ont été traitées comme des instruments du progrès d’autres nations plutôt que comme les auteurs de leur propre progrès. Les ressources ont été exploitées pour les gains d’autres pays », a-t-il déclaré. “Ce n’est pas ce que feront les États-Unis. Nous ne voulons pas d’une relation transactionnelle à sens unique. Au lieu de cela, nous voulons travailler avec vous sur des priorités communes dans la poursuite d’objectifs communs.

Le changement climatique tue plus d’éléphants que le braconnage, selon des responsables kenyans

Blinken a pris la parole un jour après avoir dévoilé la nouvelle stratégie de l’administration Biden pour l’Afrique, un plan régi par le désir de développer des partenariats avec les nations africaines qui modernisent la dynamique historique donateur-bénéficiaire et développent conjointement des moyens pour relever des défis tels que le changement climatique. La stratégie intervient alors que la Chine approfondit son influence économique sur le continent et que la Russie envoie des armes et des mercenaires.

Il a déclaré que les deux pays formeraient un groupe de travail sur l’exploitation planifiée de la forêt tropicale de la RDC qui chercherait à réaliser un développement “responsable” des combustibles fossiles, fournissant potentiellement un moyen pour les États-Unis d’aider la RDC à effectuer une analyse écologique de diverses options. Le groupe de travail n’aurait pas de pouvoir de décision sur les entreprises sélectionnées pour extraire le pétrole et le gaz, ont déclaré des responsables.

Blinken a déclaré que Tshisekedi s’était engagé à mener des évaluations d’impact environnemental approfondies.

Un autre objectif principal de la visite de Blinken était de faire pression pour une élection présidentielle crédible en 2023. Les dernières élections présidentielles, en 2018, ont abouti au premier transfert de pouvoir pacifique de l’histoire de la RDC.

Blinken a rencontré mercredi le chef de la commission électorale du pays. Après la réunion, il a mentionné l’arrestation d’un leader de l’oppositionJean-Marc Kabund, prétendument pour avoir qualifié Tshisekedi de « danger ».