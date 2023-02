Blinken annule son voyage à Pékin, alors que les États-Unis rejettent les démentis du “ballon espion” de la Chine

Un énorme ballon chinois à haute altitude a traversé les États-Unis vendredi, suscitant de graves accusations d’espionnage du Pentagone malgré les démentis fermes de la Chine.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a brusquement annulé un voyage à Pékin à fort enjeu visant à apaiser les tensions américano-chinoises.

Des vidéos floues parsemaient les sites de médias sociaux alors que des personnes équipées de jumelles et de téléobjectifs tentaient de trouver le “ballon espion” dans le ciel alors qu’il se dirigeait vers l’est au-dessus du Kansas et du Missouri à 18 300 mètres.

L’annulation de Blinken est intervenue malgré l’affirmation de la Chine selon laquelle le ballon n’était qu’un “dirigeable” de recherche météorologique qui avait dévié de sa trajectoire.

Le Pentagone a rejeté cela d’emblée – ainsi que l’affirmation de la Chine selon laquelle le ballon, de la taille de deux autobus scolaires, n’était pas utilisé pour la surveillance et n’avait qu’une capacité de navigation limitée.

« À la lumière de l’action inacceptable de la Chine, je reporte mon voyage prévu en Chine ce week-end », a déclaré Blinken. Il devait quitter Washington pour Pékin vendredi soir.

REGARDER | Réaction au ballon à haute altitude: Un témoin oculaire et un expert réagissent à un ballon espion présumé repéré au-dessus des États-Unis L’expert de la défense John Parachini a qualifié les rapports d’un ballon espion chinois présumé au-dessus de l’espace aérien américain de “inopportuns” avant le prochain voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin.

Il a dit qu’il avait dit au haut diplomate chinois Wang Yi lors d’un appel téléphonique que l’envoi du ballon au-dessus des États-Unis était “un acte irresponsable et que [China’s] décision de prendre cette mesure à la veille de ma visite est préjudiciable aux discussions de fond que nous étions prêts à avoir.”

Le ballon a été détecté au-dessus de sites militaires sensibles dans le Montana, mais s’est déplacé vers l’est au-dessus du cœur du centre des États-Unis pendant la journée et devrait rester dans l’espace aérien américain pendant plusieurs jours, ont déclaré des responsables.

Cette évolution a porté un nouveau coup aux relations américano-chinoises déjà tendues qui sont dans une spirale descendante depuis des années sur de nombreux problèmes.

Pourtant, les responsables américains ont maintenu que les voies diplomatiques restent ouvertes et Blinken a déclaré qu’il restait disposé à se rendre en Chine “lorsque les conditions le permettront”.

Le Canada convoque un ambassadeur

L’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu, a été convoqué jeudi par des responsables d’Affaires mondiales Canada au milieu de la controverse, selon la porte-parole du ministère, Charlotte MacLeod.

“Nous continuerons à exprimer vigoureusement notre position aux responsables chinois par de multiples canaux”, a déclaré MacLeod dans un communiqué vendredi.

Le ministère de la Défense nationale du Canada a déclaré que les mouvements du ballon étaient activement suivis par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), qui est responsable de la surveillance des menaces aériennes sur le continent.

Les responsables n’ont pas précisé si le ballon de surveillance avait survolé l’espace aérien canadien, et le bureau du ministre de la Défense Anita Anand a refusé de commenter.

Cependant, le ministère de la Défense a déclaré dans son communiqué que les agences de renseignement canadiennes travaillaient avec leurs homologues américains.

Aucun commentaire de Biden

Le président américain Joe Biden a refusé de commenter la question lorsqu’il a été interrogé lors d’un événement économique.

Deux candidats probables à la réélection de 2024, l’ancien président Donald Trump, et Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice de l’ONU, ont déclaré que les États-Unis devraient immédiatement abattre le ballon.

Biden a été informé pour la première fois du ballon de surveillance chinois mardi, a déclaré aux journalistes la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle n’a pas expliqué pourquoi l’administration a attendu jusqu’à jeudi pour rendre publiques ses préoccupations.

Un haut responsable de la défense a déclaré que les États-Unis avaient préparé des avions de combat, y compris des F-22, pour abattre le ballon s’il en était ordonné.

Le Pentagone a finalement déconseillé cela, notant que même si le ballon se trouvait au-dessus d’une zone peu peuplée du Montana, sa taille pouvait créer un champ de débris suffisamment grand pour mettre les gens en danger.

Le brigadier américain. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a refusé de dire vendredi s’il y avait une nouvelle possibilité d’abattre le ballon.

Pas de menace pour le moment : Pentagone

Ryder a déclaré qu’il se trouvait à une altitude d’environ 60 000 pieds, qu’il était manoeuvrable et qu’il avait changé de cap. Il a dit qu’il ne représentait actuellement aucune menace.

Quant au voyage de Blinken, Jean-Pierre a déclaré qu’une visite diplomatique en Chine n’était pas appropriée pour le moment.

Elle a déclaré que “la présence de ce ballon dans notre espace aérien … est une violation claire de notre souveraineté ainsi que du droit international et il est inacceptable que cela se soit produit”.

Un responsable du département d’État américain a déclaré que Blinken et la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman avaient toutes deux protesté auprès du haut responsable de l’ambassade de Chine mercredi, un jour avant que le Pentagone n’annonce la découverte du ballon.

Des responsables du Pentagone ont déclaré jeudi que l’un des endroits où il avait été repéré était au-dessus du Montana, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires américains à la base aérienne de Malmstrom.

Un certain nombre de législateurs républicains ont critiqué l’administration pour ne pas avoir pris de mesures plus fermes contre la Chine avant cela. Et une décision pour Blinken de poursuivre son voyage aurait pu rendre Biden encore plus sensible à leurs plaintes à un moment où il commence à traiter avec la nouvelle US House dirigée par les républicains.

Les experts météorologiques ont déclaré que l’affirmation de la Chine selon laquelle le ballon avait déraillé n’était pas irréalisable.

La Chine, qui dénonce avec colère les tentatives de surveillance des États-Unis et d’autres sur des zones qu’elle considère comme son territoire et a une fois forcé un avion espion américain et retenu son équipage captif sur l’île de Hainan, a été relativement conciliante dans sa réponse aux plaintes américaines.

Dans une déclaration qui s’apparentait à des excuses, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le ballon était un dirigeable civil utilisé principalement pour la recherche météorologique. Il a déclaré que le dirigeable avait des capacités “d’auto-direction” limitées et avait “dévié loin de sa trajectoire prévue” à cause des vents.

“La partie chinoise regrette l’entrée involontaire du dirigeable dans l’espace aérien américain en raison de force majeure“, indique le communiqué, citant un terme juridique utilisé pour désigner des événements indépendants de sa volonté.