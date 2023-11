Blinken affirme qu’il « faut faire davantage » pour protéger les Palestiniens, après qu’Israël a accepté des pauses quotidiennes dans les combats

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi qu’il saluait l’accord d’Israël sur des pauses humanitaires quotidiennes dans son offensive dans le nord de Gaza, mais qu’il fallait faire davantage. “Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués. Beaucoup trop de Palestiniens ont souffert ces dernières semaines, et nous voulons faire tout notre possible pour éviter tout préjudice et maximiser l’aide qui leur parvient”, a déclaré Blinken, s’exprimant à New Delhi.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’adresse aux médias à New Delhi, le 10 novembre 2023. JONATHAN ERNST / PISCINE / AFP via Getty Images



Les combats font rage dans le nord de Gaza depuis des hommes armés du groupe islamiste Hamas ont envahi la frontière israélienne et, selon les responsables israéliens, a tué 1 400 personnes et capturé environ 240 otages lors de la pire attaque de l’histoire du pays.

Israël a riposté par des bombardements aériens et une offensive terrestre qui, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza dirigée par le Hamas, ont tué plus de 10 800 personnes, dont de nombreux enfants.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Le gouvernement du Hamas a déclaré vendredi qu’une frappe israélienne contre le plus grand hôpital du territoire avait tué 13 personnes. Un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’hôpital avait été « bombardé » et que 20 hôpitaux de Gaza n’étaient pas du tout en mesure de soigner les patients, selon l’agence de presse Reuters.

“Treize martyrs et des dizaines de blessés aujourd’hui lors d’une frappe israélienne contre le complexe d’Al-Shifa” dans le centre de la ville de Gaza, indique un communiqué du gouvernement, donnant un bilan que l’AFP n’a pas pu vérifier dans l’immédiat.

Le directeur de l’hôpital d’Al-Shifa, Mohammad Abu Salmiya, a déclaré que « des chars israéliens ont tiré sur l’hôpital d’Al-Shifa », tandis que l’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Israël a fait état jeudi de violents combats près de l’hôpital, affirmant avoir tué des dizaines de militants et détruit des tunnels essentiels à la capacité de combat du Hamas.

La fumée s’élève à la suite d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, vue depuis le sud d’Israël, le 10 novembre 2023. Léo Correa / AP



L’armée israélienne a accusé à plusieurs reprises le Hamas d’utiliser les hôpitaux, en particulier Al-Shifa, pour coordonner ses attaques contre l’armée et comme cachettes pour ses commandants. Les autorités et les médecins du Hamas nient ces accusations.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré vendredi que des chars israéliens encerclaient également deux hôpitaux pour enfants dans le nord de Gaza. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré qu’ils “ne pouvaient pas discuter des emplacements potentiels liés à nos opérations. Cela pourrait potentiellement compromettre les troupes”.

Par ailleurs, le chef des droits de l’homme de l’ONU a déclaré vendredi qu’une enquête était nécessaire sur ce qu’il a qualifié de bombardements et de pilonnages « aveugles » par Israël dans des zones densément peuplées de la bande de Gaza, qui, selon lui, soulèvent « de sérieuses inquiétudes quant au fait qu’ils constituent des attaques disproportionnées en infraction ». du droit international humanitaire”, a rapporté l’Associated Press.

Vendredi également, le Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, a déclaré que des tirs israéliens avaient tué sept de ses combattants, sans préciser où ni quand ils sont morts, alors que les tensions frontalières persistent pendant la guerre entre Israël et le Hamas.

Le président Biden a salué jeudi les pauses signées par Israël, qui officialisent un accord qui a déjà vu des dizaines de milliers de Palestiniens fuir la dévastation dans le nord de Gaza.

Blinken a déclaré : “Je pense que certains progrès ont été réalisés. Mais… il reste encore beaucoup à faire en termes de protection des civils et de leur apporter une aide humanitaire.”

Blinken a déclaré qu’Israël acceptant des pauses quotidiennes de quatre heures, ainsi que deux couloirs humanitaires, permettra aux gens de s’éloigner des combats. “Ces mesures sauveront des vies et permettront d’acheminer davantage d’aide aux Palestiniens dans le besoin”, a-t-il ajouté.

La visite de Blinken en Inde est la dernière étape d’un voyage marathon qui comprend la Corée du Sud, une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Japon – qui cherchait à trouver un terrain d’entente sur le conflit Israël-Hamas – et une tournée au Moyen-Orient.