Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les pourparlers pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien étaient au point mort, affirmant que Téhéran pourrait bientôt réduire à quelques semaines le « temps d’éclatement » d’une bombe alors que le pays insiste sur le fait que les sanctions américaines entravent un accord.

S’adressant aux législateurs lors d’une audition de la commission des affaires étrangères de la Chambre lundi, Blinken a déclaré que malgré les discussions en cours à Vienne pour revenir à l’accord nucléaire, on ne sait toujours pas si les deux parties seront en mesure de parvenir à un accord, ajoutant que le programme nucléaire de Téhéran se poursuit d’avancer péniblement en attendant.

« On ne sait toujours pas si l’Iran est disposé et prêt à faire ce qu’il doit faire pour revenir en conformité. Nous testons toujours cette proposition », Blinken a déclaré au représentant Ted Deutch, un démocrate de Floride.

Pendant ce temps, son programme avance au galop. … Plus cela dure, plus le temps de pause diminue. L’accord l’avait repoussé à un an ou plus… il est maintenant réduit, selon les rapports publics, à quelques mois au mieux. Et si cela continue, cela ne prendra que quelques semaines.

le « éclater » La période fait référence au temps qu’il faudrait à l’Iran pour construire une arme nucléaire s’il décidait de le faire. Les estimations ont considérablement varié au fil des ans, l’administration Barack Obama suggérant un an lorsqu’elle a signé l’accord nucléaire en 2015, bien que des estimations plus récentes l’aient placé autour de 3,5 mois.





L’Iran, pour sa part, insiste sur le fait que son programme d’énergie nucléaire est uniquement à des fins civiles et qu’il n’a pas l’intention de fabriquer une arme. Alors que l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a confirmé à plusieurs reprises que la République islamique ne détournait pas de matières fissiles à des fins militaires – et jusqu’en 2018, a affirmé son plein respect de l’accord nucléaire – l’organisme a averti lundi que les discussions sur la surveillance de ses activités sont devenir « de plus en plus difficile. »

Depuis que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord nucléaire sous l’administration de Donald Trump en 2018, l’Iran a pris des mesures réciproques pour réduire son propre respect de l’accord, en augmentant son nombre de centrifugeuses actives et en enrichissant l’uranium au-delà des plafonds fixés dans le pacte.

Téhéran a maintenu qu’il reviendrait à tous les termes de l’accord une fois que Washington reprendrait sa propre conformité, ce qui signifierait la levée d’une série de sanctions imposées sous Trump. Le président Joe Biden, cependant, a hésité à abandonner les sanctions, s’engageant plutôt dans de nouvelles négociations dans l’espoir de parvenir à un accord nucléaire modifié qui soit « plus long et plus fort. » Blinken a réitéré cette position lundi, déclarant également qu’une fois l’accord nucléaire rétabli, Washington chercherait à faire pression sur l’Iran sur d’autres questions non liées au nucléaire.

« Il existe de nombreuses activités flagrantes dans lesquelles l’Iran est engagé, notamment des activités de missiles, le soutien à la prolifération de groupes mandataires, le terrorisme, des actions déstabilisatrices », a-t-il ajouté. il a dit. « Chacun serait encore pire si l’Iran avait une arme nucléaire ou était sur le point de pouvoir en avoir une. »

Donc, la première chose urgente que nous devons faire, si nous le pouvons, est d’essayer de remettre le problème nucléaire dans la boîte où il était dans l’accord.

Malgré le pessimisme apparent de Blinken, la semaine dernière, le chef politique adjoint de l’UE, Enrique Mora, a déclaré qu’il était « Bien sur » que les pourparlers à venir aboutiraient à un accord. L’Iran a également indiqué des progrès dans les négociations précédentes, bien que l’ayatollah Ali Khamenei ait récemment déclaré que les négociateurs iraniens devaient voir « des actions, pas des promesses » si un accord doit être trouvé.





