Blinken affirme que le Hamas est responsable du fait que les ressortissants étrangers ne peuvent pas quitter Gaza ; L’Egypte prête à aider

Le secrétaire d’État Antony Blinken a affirmé dimanche que le Hamas avait perturbé le départ de ressortissants étrangers de la bande de Gaza, ajoutant que l’Égypte était prête à aider à faire sortir les gens et à apporter de l’aide dans la région.

Blinken a été interviewé dimanche par Randa Abul Azm d’Al-Arabiya, qui a interrogé le secrétaire sur les efforts visant à mettre les civils hors de danger à Gaza, alors qu’Israël organise une offensive terrestre.

Azm a préfacé une question à Blinken sur l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza et l’évacuation des ressortissants étrangers en disant : « Les efforts visant à évacuer les ressortissants étrangers de la bande de Gaza ont été bloqués par les Israéliens ».

Blinken avait une vision différente de la question.

« Israël ne bloque pas le départ des ressortissants étrangers », a-t-il déclaré. « Le problème est que le Hamas a perturbé tout cela, et bien sûr, nous devons prendre les dispositions nécessaires. »

Il a ajouté que les autorités égyptiennes sont prêtes à aider au départ des citoyens et des ressortissants étrangers.

« Dans le même temps, l’Égypte est pleinement préparée – et nous travaillons avec elle – à obtenir de l’aide », a déclaré Blinken. « Et nous mettons en place un système – en travaillant avec les Nations Unies, avec l’Egypte, avec d’autres pays – pour garantir que l’aide puisse parvenir à Gaza et parvenir aux personnes qui en ont besoin. »

Le secrétaire d’État a accusé le Hamas de mettre les civils en danger, sachant que ses actions entraîneraient « une forte réaction », mais il a quand même poursuivi son attaque.

« Et le fait est le suivant : que fait le Hamas ? Le Hamas s’assure que tous ses dirigeants critiques, que ses centres de commandement, que ses armes, ses munitions sont tous situés dans des zones résidentielles, dans des immeubles résidentiels ou enterrés sous des hôpitaux. , les écoles et les supermarchés », a déclaré Blinken. « Ils le savent : ils utilisent les Palestiniens de Gaza comme boucliers humains, et cela aussi est honteux. »

Plusieurs pays ont commencé à exprimer leurs inquiétudes quant à la crise humanitaire croissante à Gaza alors qu’Israël se prépare à envahir le territoire après avoir été victime d’une attaque surprise des terroristes dirigés par le Hamas.

Des discussions sur l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza ont eu lieu à différents niveaux, avec l’urgence d’avancer aussi « rapidement que possible sur la question cruciale de l’accès humanitaire à Gaza ».

Au moins 3 200 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a lancé des milliers de missiles sur Israël la semaine dernière, dont au moins 1 300 civils et soldats israéliens et 27 Américains. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment qu’au moins 2 215 Palestiniens ont été tués et plus de 8 700 blessés.

Vendredi, Israël a averti les habitants du nord de Gaza d’évacuer la zone dans les 24 heures, dans le cadre d’une « mesure humanitaire » visant à « minimiser les pertes civiles » lors de son offensive terrestre prévue sur le territoire.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a indiqué que le nombre cumulé de personnes déplacées a dépassé 338 000, « dont plus des deux tiers trouvent refuge dans des écoles gérées par l’UNRWA », faisant référence à l’Office de secours et de travaux pour l’aide à la Palestine. au Proche-Orient.

Les États-Unis ont exhorté Israël à retarder le début de l’opération pour permettre aux 1,1 million de personnes vivant dans le nord de se réinstaller. Le président Biden et Blinken ont tous deux souligné à plusieurs reprises la nécessité pour Israël d’adhérer aux « règles de la guerre ».

Les États-Unis ont réitéré que le Hamas est responsable des atrocités actuelles et ne reflète pas le peuple palestinien, qui doit être protégé.

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a appelé jeudi à un accès via Rafah dans un discours, mais il a également mis en garde contre l’entrée d’un grand nombre de Palestiniens.

« La menace y est importante car elle signifie la liquidation de cette cause (palestinienne) », a déclaré el-Sissi lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’école militaire au Caire. « Il est important que son peuple reste fidèle et existe sur ses terres. »

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a ensuite qualifié l’ordre d’évacuation de « grave violation » du droit international.

Les responsables égyptiens craignent depuis longtemps qu’Israël cherche à rendre leur pays responsable des Palestiniens à Gaza, que l’Égypte a dirigé entre les guerres du Moyen-Orient de 1948 et 1967. L’Égypte a rejoint Israël dans son blocus de la bande de Gaza depuis la prise de pouvoir du Hamas, contrôlant étroitement l’entrée des fournitures et la sortie des personnes.

