Blinken affirme que « beaucoup trop » ont été tués à Gaza : mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas

Les troupes israéliennes se rapprochaient des hôpitaux de la ville de Gaza vendredi, a déclaré un responsable israélien, alors que les combats avec le Hamas engloutissaient une plus grande partie de la ville et faisaient craindre que les patients vulnérables et les civils abritant n’ayant nulle part où fuir puissent être blessés par les frappes israéliennes et la circulation dans les rues. batailles.

« Nous sommes conscients de la sensibilité des hôpitaux. C’est pourquoi nous nous rapprochons lentement d’eux », a déclaré vendredi soir aux journalistes le porte-parole de l’armée israélienne, Richard Hecht.

Il a déclaré que les forces israéliennes ne tiraient généralement pas sur les hôpitaux, mais a ajouté : “Si nous voyons des terroristes du Hamas tirer depuis les hôpitaux, nous ferons ce qu’il faut faire.” Il a également déclaré que les troupes israéliennes « se rapprochaient » du Hamas dans le nord de Gaza.

Des chars avaient encerclé deux hôpitaux adjacents dans la ville, selon Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Il a ajouté que des dizaines de patients et de Gazaouis déplacés étaient piégés à l’intérieur. La situation n’a pas pu être confirmée dans l’immédiat, même si l’armée israélienne a clairement indiqué que ses troupes combattaient au cœur de la ville de Gaza.

Israël a ordonné aux hôpitaux du nord de Gaza d’évacuer ainsi que les résidents de la région et a soutenu que le Hamas dissimulait ses opérations militaires dans les hôpitaux et dans les tunnels situés en dessous, en utilisant des civils comme boucliers humains. Israël a frappé des sites tels que des immeubles d’habitation, des mosquées et des marchés, les qualifiant de cibles légitimes utilisées par la branche militaire du Hamas.

Au moins un projectile a frappé l’intérieur du complexe Al Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, tôt vendredi, bien que la source et l’étendue des dégâts ne soient pas immédiatement claires.

Des vidéos vérifiées par le New York Times montrent ce qui semble être un projectile volant dans la cour de l’hôpital et frappant une zone où les déplacés de Gaza se reposaient pendant la nuit. Les cris des gens pouvaient être immédiatement entendus. Un homme a été filmé allongé sur le sol, souffrant, la jambe apparemment mutilée. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’une personne avait été tuée et plusieurs autres blessées. L’armée israélienne a déclaré que le projectile avait été tiré par des militants palestiniens sur les troupes israéliennes.

Mohammad Abu Salmiya, directeur de l’hôpital Al Shifa, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que le service d’obstétrique de l’hôpital avait été touché à deux reprises vendredi par un incendie, ainsi qu’une autre zone du complexe qui avait été transformée en salle d’urgence. Il n’était pas clair s’il incluait dans son récit la cour vue dans la vidéo.

L’armée israélienne a refusé de dire si elle était responsable des frappes.

Les hôpitaux ont été pris entre deux feux pendant la guerre et les frappes ont endommagé des centres médicaux et des cliniques dans toute l’enclave côtière. De nombreux Gazaouis déplacés ont afflué vers les hôpitaux et les écoles, espérant se mettre à l’abri des bombardements incessants et dévastateurs.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé plus de 15 000 cibles dans la bande de Gaza depuis le début de sa campagne contre le Hamas, un chiffre sans égal dans aucune de ses autres guerres à Gaza. L’armée israélienne a également déclaré que des centaines de roquettes palestiniennes avaient dévié de leur trajectoire et n’avaient pas atteint l’intérieur de l’enclave.

Des blessés reçoivent des soins médicaux au service d’urgence de l’hôpital Al Shifa suite à une frappe israélienne, dans la ville de Gaza, dimanche. Crédit… Bashar Taleb/Agence France-Presse — Getty Images

Les médecins d’Al Shifa sont confrontés à des conditions désastreuses alors que la guerre continue, traitant un nombre croissant de patients alors même que les fournitures médicales et le carburant nécessaires pour alimenter les générateurs diminuent.

« À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les blessés que nous recevons, seulement le strict minimum », a déclaré le Dr Abu Salmiya. « Il y a des gens qui ont besoin d’opérations complexes, mais nous ne pouvons pas les réaliser, parce que nous n’avons tout simplement pas la capacité ni les médicaments. »

L’armée israélienne a pointé du doigt Al Shifa à plusieurs reprises dans ses déclarations ces dernières semaines, affirmant que l’hôpital abritait un complexe militaire du Hamas. Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré le mois dernier aux journalistes que le Hamas « exerce son commandement et son contrôle dans différents départements de l’hôpital ».

Les responsables du Hamas et les administrateurs d’Al Shifa ont nié ces accusations. Le Dr Abu Salmiya a déclaré que les organisations internationales étaient invitées à enquêter sur le site et à voir si elles pouvaient y trouver des preuves de la présence du Hamas.

Israël a bombardé un convoi d’ambulances palestiniennes juste à l’extérieur d’Al Shifa la semaine dernière, tuant 15 personnes et blessant plus de 60 civils, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien. L’armée israélienne a revendiqué la responsabilité de cette frappe, affirmant avoir tiré sur des ambulances transportant des combattants palestiniens.

Israël a bombardé un convoi d’ambulances palestiniennes juste à l’extérieur d’Al Shifa la semaine dernière. Crédit… Mohammed Al-Masri/Reuters

Jeudi, les troupes israéliennes ont mené des combats au sol « près de l’hôpital Shifa », selon l’armée israélienne, attaquant ce qu’elle a qualifié de centres de commandement du Hamas. “Les terroristes localisés dans les sous-sols de Shifa ce soir peuvent entendre le bruit assourdissant de nos chars et de nos bulldozers”, a déclaré jeudi soir le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

À l’intérieur même de l’hôpital Al Shifa, les membres du personnel se préparaient au pire, y compris à un éventuel raid terrestre israélien dans l’hôpital, a déclaré le Dr Abu Salmiya. Ils n’ont pas l’intention dans l’immédiat d’évacuer totalement le complexe, a-t-il ajouté.

“Nous resterons avec nos patients”, a-t-il déclaré.