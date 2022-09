Blinken accueille les ministres des AE d’Arménie et d’Azerbaïdjan dans le but de renforcer la paix

NEW YORK (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré lundi les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan dans le but d’apaiser les tensions et de maintenir un cessez-le-feu fragile entre les pays ex-soviétiques et leurs rivaux à la suite du plus grand déclenchement d’hostilités en plus de deux ans.

Blinken a réuni le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov dans un hôtel de New York en marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Il s’agissait de la première rencontre face à face des ministres des Affaires étrangères depuis deux jours de bombardements la semaine dernière par les deux parties, tuant plus de 200 soldats.

Seul Blinken a pris la parole au début de la réunion au cours de laquelle les délégations arménienne et azerbaïdjanaise étaient assises sombrement de part et d’autre, séparées par des responsables américains.

“Nous sommes encouragés par le fait que les combats ont cessé et qu’il n’y a pas eu” de reprise des bombardements, a déclaré Blinken, qui s’est entretenu à plusieurs reprises avec les dirigeants des deux pays.

“Un engagement diplomatique fort et durable est la meilleure voie pour tout le monde”, a-t-il déclaré. « Il existe un chemin vers une paix durable qui résout les différends. »

La réunion a eu lieu juste un jour après que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue en Arménie et a condamné les attaques azéries, suscitant des plaintes de Bakou.

S’exprimant avant la réunion de lundi, Bayramov a déclaré que son pays était “satisfait du niveau des relations” avec les États-Unis et a déclaré que ses pourparlers directs avec Mirzoyan n’étaient pas inhabituels.

“Nous sommes toujours ouverts aux réunions”, a-t-il déclaré.

Les deux pays du Caucase sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, une région située en Azerbaïdjan mais qui a longtemps été sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par Erevan depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré de larges pans du Haut-Karabakh et des territoires adjacents détenus par les forces arméniennes. Plus de 6 700 personnes sont mortes dans ces combats.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont mutuellement accusés d’avoir lancé les bombardements de la semaine dernière.

