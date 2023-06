Blinken à Pékin pour une diplomatie à gros enjeux après la saga des ballons espions

BEIJING – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken doit se rendre à Pékin ce week-end lors de son premier voyage en Chine sous l’administration Biden.

Retardé de plus de quatre mois, le voyage de Blinken marque une rare rencontre de haut niveau entre les États-Unis et la Chine dans une période de tension accrue.

On s’attend à ce que peu de choses ressortent des pourparlers eux-mêmes. Mais la visite de Blinken à Pékin aide à ouvrir la voie à d’autres rencontres, y compris un tête-à-tête potentiel entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping plus tard cette année.

Le voyage de Blinken à Pékin est un « tournant potentiellement important dans la relation », a déclaré à CNBC Scott Kennedy, conseiller principal et président du conseil d’administration pour les affaires et l’économie chinoises au Centre d’études stratégiques et internationales.

« Le simple fait de renforcer la communication est un objectif raisonnable », a-t-il déclaré. « Si [both sides] annoncer que les pourparlers se sont suffisamment bien déroulés, ils peuvent programmer des réunions supplémentaires au niveau du cabinet. »