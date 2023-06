Blinken à Pékin: les relations américano-chinoises ne sont plus en chute libre, mais la route est difficile

Commentez cette histoire Commentaire

Le voyage de deux jours du secrétaire d'État Antony Blinken en Chine s'est sans doute déroulé aussi bien que possible. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré avoir eu des conversations « constructives » et « substantielles » avec le président chinois Xi Jinping et ses autres interlocuteurs à Pékin, dont le haut responsable de la politique étrangère Wang Yi et le ministre des Affaires étrangères Qin Gang. Les deux parties ont indiqué leur désir de stabiliser une relation qui semble être enfermée dans une « spirale descendante », comme l'a dit Wang. Ils ont diffusé des lectures des nombreuses heures de discussion qui ont mis en lumière un désir partagé de trouver des moyens de s'entendre, malgré l'océan agité de tensions entre les deux pays.

Compte tenu de la détérioration des relations américano-chinoises ces derniers mois, le fait que Blinken ait reçu une audience de Xi était un développement bienvenu. Le président chinois rencontre habituellement un secrétaire d’État américain en visite, comme ce fut le cas en 2018, la dernière fois qu’une telle mission de haut niveau a eu lieu. Mais la rencontre de Blinken avec Xi lundi n’a été annoncée que 45 minutes avant qu’elle n’ait lieu, signe de la chorégraphie de haute voltige entourant la visite, ont noté mes collègues.

Blinken a annulé un voyage prévu à Pékin en février après qu’un ballon de surveillance chinois a survolé la partie continentale des États-Unis, provoquant un tollé à Washington. Les responsables chinois ont été mécontents de la décision et de la réaction américaine plus large à l’incident du ballon, compte tenu de la vaste empreinte des moyens militaires et de surveillance que les États-Unis déploient dans le monde. Dans les mois qui ont suivi, le ministère des Affaires étrangères de Pékin a publié un traité sur les dommages mondiaux causés par «l’hégémonie» américaine et les responsables chinois ont durci leur rhétorique sur la «mentalité de guerre froide» de Washington.

Lundi, Xi semblait quelque peu optimiste, suggérant que les deux parties « ont fait des progrès et sont parvenues à un accord sur certaines questions spécifiques ». S’exprimant dans le Grand Palais du Peuple aux côtés de Blinken, Xi a déclaré que ce qui s’était passé entre les deux pays avait une « incidence sur l’avenir et le destin de l’humanité » et que leurs deux gouvernements « devraient gérer correctement les relations sino-américaines avec une attitude responsable ». à l’histoire, aux gens et au monde.

Avant de quitter la capitale chinoise, Blinken a déclaré dans une interview que l’arrêt de la chute des relations américano-chinoises n’était « pas le produit d’une seule visite, même aussi intense et à certains égards productive que celle-ci ». Il a ajouté que les deux derniers jours étaient un « bon » et « important début ».

Pourtant, pour ceux qui espèrent des relations plus heureuses, la route est longue et sinueuse, semée d’obstacles. Quelle que soit la rhétorique du temps de Blinken à Pékin, les stratèges et les décideurs politiques aux États-Unis et en Chine voient l’autre comme une puissance rivale et considèrent la concurrence sous une forme substantielle comme inévitable. Les tensions sur des questions de longue date telles que le statut de Taiwan autonome ou les activités de la Chine dans la mer de Chine méridionale se sont encore aggravées, tandis que les lignes de communication critiques se sont tues. Blinken n’a pas été en mesure de convaincre la Chine d’accepter de rouvrir les canaux entre militaires, ce que les responsables américains ont demandé ces derniers mois alors que les craintes concernant la possibilité d’une rencontre militaire accidentelle et d’une escalade grandissent.

À Washington, les principaux républicains du Congrès ont attaqué Blinken pour avoir même fait le voyage. Le bellicisme bipartisan croissant sur la Chine parmi les législateurs a donné à l’administration Biden peu de marge de manœuvre pour naviguer dans le moment actuel, notamment au moment où le cycle électoral de 2024 démarre. Pendant ce temps, le gouvernement autocratique chinois est également, dans une certaine mesure, sensible au sentiment nationaliste chez lui, d’autant plus qu’il fait face à une croissance économique en berne.

« Il est symptomatique de la détérioration de la relation que c’est un exploit de parler », a déclaré John Delury, un expert de la Chine à l’Université Yonsei de Séoul, au Financial Times. « Que c’est presque un signe de courage politique de rencontrer ses homologues. »

Il y avait quelques petits signes d’accord tacite ou de compréhension. « Sur l’Ukraine, Blinken a déclaré que les dirigeants américains et européens ‘appréciaient’ les assurances de la Chine selon lesquelles elle ne fournirait pas d’assistance létale à la Russie », ont rapporté mes collègues. « Il a salué l’implication de Xi pour mettre fin « juste » et « durable » à la guerre en Ukraine. Le ton plein d’espoir contrastait avec le pessimisme de longue date des responsables américains selon lequel la Chine jouerait un rôle de soutien vis-à-vis de la Russie.

Blinken a également souligné que les États-Unis ne voulaient pas mettre en péril les énormes relations commerciales bilatérales entre les pays. « Nous ne voulons pas découpler, nous voulons réduire les risques », a-t-il déclaré, désignant les contrôles américains à l’exportation sur les technologies sensibles vers la Chine telles que les semi-conducteurs avancés. C’est un message repris par les dirigeants de nombreuses grandes puissances occidentales, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a reçu le Premier ministre chinois Li Qiang à Berlin lundi soir avant les pourparlers bilatéraux.

A eu une conversation franche, substantielle et constructive avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à Pékin aujourd’hui. Nous avons discuté d’une série de questions importantes, y compris la nécessité de gérer notre relation de manière responsable. pic.twitter.com/Q8kuMm6kly — Secrétaire Antony Blinken (@SecBlinken) 19 juin 2023

Xi, pour sa part, a insisté sur le fait que la Chine n’avait pas l’intention de « défier » ou de « remplacer » les États-Unis. Mais il a déclaré qu ‘«aucune des parties ne peut façonner l’autre selon ses propres souhaits, et encore moins priver l’autre de son droit légitime au développement», une déclaration de la frustration de la Chine face à ce qu’elle considère comme des tentatives américaines de l’intimider sur la scène mondiale et freiner son ascension.

La Chine a peu de patience pour les discussions américaines sur la mise en place de «garde-corps» sur la relation, la phrase que les responsables de l’administration Biden ont déployée à plusieurs reprises. C’est un langage que Pékin ne considère guère plus qu’un aveu d’intention de maintenir la Chine au plus bas. Plus tôt ce mois-ci, lors d’un forum sur la sécurité à Singapour, le ministre chinois de la Défense Li Shangfu s’est moqué des invocations américaines de «l’ordre international fondé sur des règles» – demandant «qui a établi ces règles» – et a également remis en question le droit (ou la nécessité) des États-Unis. militaire de transiter par le détroit stratégique de Taiwan. Les deux camps se considèrent comme les garants du statu quo et l’autre comme un acteur dangereux et déstabilisateur.

La prochaine phase de la diplomatie de haut niveau entre les deux pays pourrait impliquer des visites de la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et de l’envoyé américain pour le climat John F. Kerry. Il y a une chance que le président Biden et Xi se rencontrent en marge du sommet de l’APEC à San Francisco en novembre, environ un an après que les deux derniers se soient assis à Bali lors du sommet du Groupe des 20 grandes économies.

Certains analystes à Washington suggèrent qu’une mesure sensée de renforcement de la confiance pourrait être la suppression de certains des tarifs de l’ère Trump sur les produits chinois, qui ont nui aux consommateurs américains. Mais on ne sait pas si la Maison Blanche pense qu’elle peut risquer la fureur qu’une telle décision pourrait provoquer sur la droite américaine, ce qui présenterait l’administration Biden comme étant indulgente envers le régime communiste chinois à parti unique.

Les responsables chinois ont leurs propres lignes rouges. Ils ont réitéré à Blinken qu’il n’y avait « pas de place » pour un compromis sur Taiwan et ont accusé les États-Unis de chercher à changer la délicate équation autour de l’île. Une impasse géopolitique plus large dans la région semble ne faire que s’enraciner, alors que les alliés traditionnels des États-Unis en Asie resserrent leur coopération en matière de sécurité avec Washington.

Zhu Feng, doyen de l’Institut d’études internationales de l’Université de Nanjing, a déclaré à mes collègues que l’administration Biden montre peu d’intérêt à changer de cap sur sa confrontation avec la Chine, une position qui alimente encore une dynamique tendue. « La Chine peut toujours profiter de cette occasion pour exprimer que si les États-Unis ne peuvent pas répondre efficacement à ses préoccupations, alors bien sûr la Chine ne peut pas répondre efficacement à [the United States’], » il a dit.