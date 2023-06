Blinken a parlé des relations économiques américano-chinoises lors d’un voyage à Pékin à fort enjeu

BEIJING – Le secrétaire d’État Antony Blinken a souligné l’importance des aspects économiques de la relation bilatérale américano-chinoise lors de son voyage à enjeux élevés à Pékin plus tôt cette semaine.

Lors d’une conférence de presse lundi qui a conclu sa visite, Blinken a noté un commerce record entre les deux pays et a déclaré que les États-Unis étaient « prêts à coopérer avec la Chine » dans la « stabilité macroéconomique », entre autres domaines d’intérêt mutuel.

Plus tôt dans la journée, il a rencontré des entreprises américaines en Chine travaillant dans les soins de santé, l’automobile et le divertissement, a indiqué le département d’État. Le chef de la politique étrangère américaine rencontrant des entreprises ne peut être considéré comme une évidence lors de voyages de cette nature.

« Je sais particulièrement quand Blinken était [scheduled to be] avant en février, nous avons fait pression et on nous a dit qu’il n’y avait pas de temps pour le monde des affaires », a déclaré à CNBC Michael Hart, président de la Chambre de commerce américaine en Chine.