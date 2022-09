Blink d’Amazon ajoute une caméra de projecteur filaire et un support panoramique et inclinable dans le mix

Blink, la marque de caméras de sécurité pour la maison intelligente appartenant à Amazon, a annoncé mercredi une paire de nouveaux produits lors de l’événement matériel et services d’Amazon en septembre : une caméra filaire à projecteur qui coûte 100 $ et un nouveau support panoramique à 30 $ pour le Blink Mini qui vous permet de régler le cadre de visualisation de haut en bas ou de gauche à droite.

Le premier est conçu pour une utilisation en extérieur, avec ses projecteurs intégrés offrant jusqu’à 2 600 lumens de lumière chaque fois qu’ils détectent un mouvement. La conception filaire élimine le besoin de se soucier des piles tout en offrant un accès à tout moment au flux vidéo 1080p dans l’application Blink, ainsi que des capacités de conversation bidirectionnelles. La prise en charge d’Alexa d’Amazon vous permet d’afficher le flux sur un téléviseur Fire TV compatible ou un écran intelligent Echo Show avec une commande vocale rapide.

Blink ajoute que la caméra est construite autour Processeur Neural Edge AZ2 d’Amazon, qui permet des fonctionnalités de détection de mouvement améliorées telles que la détection de personnes et les zones d’activité, tout en permettant également de traiter les images localement sur l’appareil lui-même plutôt que dans le cloud d’Amazon. Vous pouvez également stocker des séquences localement, à condition d’utiliser une clé USB et un Module de synchronisation 2, chacun vendu séparément – sinon, vous aurez besoin d’un plan d’abonnement Blink pour stocker des clips vidéo et des images sur les serveurs d’Amazon. Un porte-parole de Blink a déclaré à CNET que le nouvel appareil photo sera disponible à l’achat sur Amazon dans les prochains mois.

Cligner



Le nouveau produit n ° 2 n’est pas du tout une caméra, mais un support motorisé pour la Blink Mini, une caméra d’intérieur à petit prix qui coûte 35 $. Surnommé le Blink Mini Pan-Tilt et disponible en précommande à partir d’aujourd’hui à 30 $ – ou 60 $ emballé avec la caméra – le support est conçu pour tourner le Blink Mini à gauche et à droite, ou pour l’incliner de haut en bas, tous utilisateurs peut contrôler à partir de l’application Blink pour ajuster la direction dans laquelle la caméra pointe.

Les nouveaux produits Blink reflètent l’accent croissant d’Amazon sur la vente appareils photo et gadgets équipés d’une caméra pour la maison intelligente. Ce n’est pas seulement Blink – lors du même événement, Amazon a également révélé nouvelles caméras de projecteur pour la gamme Ringainsi que de nouveaux appareils Echo avec caméras intégrées et un cas d’utilisation d’agent de sécurité virtuel pour Astrole patrouilleur équipé d’une caméra.



« La caméra à projecteur filaire Blink est notre premier appareil à projecteur filaire, et elle s’ajoute à la gamme existante d’appareils de sécurité faciles à utiliser, fiables et abordables qui aident les clients à garder un œil sur leur maison », a déclaré Mike Harris, chef de Blink. Chef des opérations. “De plus, il exploite l’intelligence du silicium d’Amazon, permettant pour la première fois des fonctionnalités telles que la vision par ordinateur et le traitement vidéo local.”

Le Blink Mini Pan-Tilt est disponible en précommande sur Amazon à partir d’aujourd’hui, tandis que la Blink Wired Floodlight Camera devrait arriver sur le marché dans les mois à venir. Nous garderons un œil sur chacun d’entre eux et vous informerons une fois que nous aurons eu l’occasion de les tester.