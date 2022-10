Blink-182 Reunion Tour a excité les fans et se sent un peu grinçant

Le groupe de pop punk Blink-182 – la formation derrière des chansons telles que All the Small Things et What’s My Age Again – repart en tournée avec le membre fondateur Tom DeLonge.

Le groupe a publié mardi une vidéo chargée d’insinuations sur plusieurs plateformes mettant en vedette les membres DeLonge, Mark Hoppus et Travis Barker. Il s’agit de leur première tournée ensemble depuis environ 10 ans. La tournée elle-même débutera en mars 2023 et se poursuivra jusqu’en février 2024, avec près de 70 arrêts à travers le monde.

DeLonge a quitté le groupe en 2015. Au cours des dernières années, Hoppus a reçu un diagnostic de lymphome (et est maintenant sans cancer) et Barker a épousé Kourtney Kardashian. Blink-182, dont l’album de 1999 Enema of the State est devenu cinq fois platine, a fêté ses 30 ans en juillet. Le groupe a également annoncé qu’il sortirait une nouvelle chanson intitulée Edging le 14 octobre. Les billets seront mis en vente le 17 octobre.

Sur les réseaux sociaux, les fans n’ont pas tardé à applaudir les retrouvailles. Tom rejoignant Blink 182 signifie que le monde guérit”, a écrit l’un d’eux.

Je suis désolé pour la personne que je vais devenir quand Blink-182 sortira de la nouvelle musique — jas ☻ (@sharklyat) 10 octobre 2022

Tom rejoint Blink 182 signifie que le monde guérit – abattu (@downcastuk) 7 octobre 2022

Certains fans ont fait des blagues sur le passage du temps. L’humour millénaire des aînés abondait. “La réunion de Blink-182 est la plus grande nouvelle pour la génération Y depuis qu’AOL a fermé Instant Messenger”, a tweeté l’un d’eux.

je suis content que tom soit de retour en un clin d’oeil 182, mais ils feraient mieux d’avoir un chiropraticien en tournée parce que je suis trop vieux pour cette merde. – emo préféré des dieux (@yasminesummanx) 11 octobre 2022

La réunion de Blink-182 est la plus grande nouvelle pour la génération Y depuis qu’AOL a fermé Instant Messenger – Jason Schreier (@jasonschreier) 11 octobre 2022

quelques semaines avant mes 36 ans et j’envoie un SMS à mes meilleurs amis du lycée à propos de la réunion de blink 182 à 8h du matin. comme cela devrait être. – Béthanie Cosentino (@BestCoast) 11 octobre 2022

Et certains se sont moqués du style de prononciation caractéristique du groupe – cette habitude des années 90 que plus de quelques chanteurs avaient de mâcher leurs voyelles.