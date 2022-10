Blink-182 retrouve Tom DeLonge pour un nouvel album et une tournée mondiale – National

Trois membres du groupe de punk rock populaire Blink-182 se sont réunis pour sortir de la nouvelle musique et faire le tour du monde.

Dans une vidéo de style commercial publiée sur les comptes de médias sociaux du groupe, il est clair que les membres Tom DeLonge, Mark Hoppus et Travis Barker veulent vraiment que le monde sache qu’ils « reviennent » sur scène.

L’histoire continue sous la publicité

Sorti mardi, la vidéo promotionnelle est remplie de doubles sens. Sur Instagram, le groupe a légendé la vidéo : « Nous arrivons. La tournée arrive. L’album arrive. Tom arrive.

Le nouveau single de Blink-182 Bordure sortira le 14 octobre. Leur tournée mondiale – la plus grande tournée Blink-182 à ce jour – débutera au Mexique en mars 2023. Ils joueront en Amérique latine, au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Blink-182 sortira également un nouvel album studio, mais les détails de ce projet n’ont pas encore été dévoilés.

Ce sera la première fois que les trois musiciens sortent de la musique ou tournent ensemble depuis 2015. Membre fondateur de Blink-182, DeLonge a révélé en 2019 qu’il avait quitté le groupe “pour changer le monde pour mes enfants”.

L’histoire continue sous la publicité

En son absence, Matt Skiba, chanteur du groupe Alkaline Trio, a rejoint Blink-182. Ensemble, lui, Barker et Hoppus ont sorti les albums Neuf en 2019 et Californie en 2016. Hoppus, Barker et l’auteur-compositeur Brian Lee ont également sorti le single Quarantaine en 2020.

Skiba n’a pas été mentionné dans l’annonce de la réunion de Blink-182.

Blink-182 sera en tournée dans quatre villes canadiennes : Toronto (Scotiabank Arena, 11 mai 2023), Vancouver (Rogers Arena, 27 juin 2023), Edmonton (Rogers Place, 29 juin 2023) et Calgary (Scotiabank Saddledome , 30 juin 2023).

Les billets pour le nouveau Blink-182 seront mis en vente le 17 octobre à 10 h, heure locale.