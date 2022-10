Blink-182 annonce une tournée de retrouvailles avec le co-fondateur DeLonge de retour après 8 ans – Kelowna Capital News

Quel âge ont-ils déjà ? Tom DeLonge rejoint Blink-182 pour une tournée mondiale qui intervient sept ans après avoir été remplacé dans le groupe punk-pop de San Diego en 2015.

La tournée de l’année prochaine réunira le guitariste-chanteur DeLonge, 46 ans, avec le bassiste-chanteur Mark Hoppus, 50 ans, et le batteur Travis Barker, 46 ans. Elle débutera le 11 mars au Mexique lors du festival Imperial GNP au Parque Morelos à Tijuana. L’étape américaine débutera le 4 mai au Minnesota au Xcel Energy Center de St. Paul et se terminera le 16 juillet au Tennessee au Bridgestone Arena de Nashville.

“Edging”, un nouveau single du groupe, sortira vendredi. Il est présenté comme le premier nouvel enregistrement de Hoppus, DeLonge et Barker en une décennie.

Hoppus et DeLonge ont cofondé Blink-182 à Poway, en Californie, en 1992 avec le batteur original du groupe, Scott Traynor. Barker a remplacé Traynor en 1998. Le groupe a atteint une renommée internationale avec son album suivant, “Enema of the State” de 1999, qui comprenait “All the Small Things”, “What’s My Age Again?” et d’autres chansons qui sont rapidement devenues les préférées des fans.

Le trio s’est séparé en 2005, puis s’est réuni en 2009 après que Barker ait été l’un des deux survivants d’un accident d’avion qui a tué quatre autres personnes.

En janvier 2015, Hoppus et Barker ont annoncé que DeLonge avait quitté le groupe. DeLonge a publié une déclaration niant qu’il avait quitté le groupe et soulignant qu’il n’avait aucune intention de le faire.

Mais peu importe.

Au cours de la dernière semaine de janvier 2015, Hoppus et Barker ont annoncé leur premier spectacle avec le remplaçant de DeLonge, qu’ils ont initialement présenté comme “Blink-182, avec Matt Skiba”. Le trio remanié a sorti son premier enregistrement avec Skiba, “Bored to Death”, en avril 2016.

Avec Skiba à bord, Blink-182 a ensuite sorti deux albums, “California” nominé aux Grammy Awards en 2016 et “Nine” en 2019. DeLonge, quant à lui, a sorti son premier album solo en 2015, suivi l’année dernière du dernier album d’Angels & Airwaves, le groupe qu’il a fondé en 2005 alors que Blink-182 était en pause de quatre ans.

DeLonge a également co-écrit quatre livres par le biais de sa To The Stars Academy qui se concentraient sur son intérêt pour les formes de vie extraterrestres et les ovnis. En mai de cette année, il a sorti la première avant-première de “Monsters of California”, son premier film de réalisateur.

Après six ans de séparation, DeLonge et Hoppus ont renouvelé leur amitié l’année dernière après que DeLonge a appris que Hoppus était traité pour un lymphome à cellules B. Hoppus a terminé son traitement contre la maladie l’année dernière et est revenu sur scène pour un concert d’Halloween avec Barker et son copain musical Kevin Gruft du groupe Escape the Fate.

Hoppus travaille actuellement sur ses mémoires, qui se concentreront sur ses années dans Blink-182 et sa bataille contre le lymphome. Cette année, il a assisté au mariage de Barker en mai avec Kourtney Kardashian.

Les billets pour la tournée de Blink-182 l’année prochaine seront mis en vente au grand public à 10 heures, heure locale, sur blink182.com. Le groupe tiendra une prévente sur son site Internet de mercredi 10 h à dimanche 22 h.

Live Nation, le promoteur de la tournée, organisera une prévente en ligne du jeudi 10 h au vendredi 22 h. Le mot de passe pour la prévente est : PUMPKIN. Une prévente en ligne Spotify aura lieu vendredi de 10h à 22h

DATES DE LA TOURNÉE EN AMÉRIQUE DU NORD

* = Avec acte d’ouverture Tourniquet

4 mai — St. Paul, Minnesota — Xcel Energy Center*

6 mai — Chicago — United Center*

9 mai — Détroit — Little Caesars Arena*

11 mai — Toronto — Scotiabank Arena*

12 mai — Montréal — Centre Bell*

16 mai — Cleveland — Rocket Mortgage Fieldhouse*

17 mai — Pittsburgh — PPG Paints Arena*

19 mai — New York — Madison Square Garden*

20 mai — Belmont Park, New York — UBS Arena*

21 mai — Boston — TD Garden*

23 mai — Washington, DC — Capital One Arena*

24 mai — Brooklyn, New York — Barclays Center*

26 mai — Baltimore — Baltimore Arena*

27 mai — Hershey, Pennsylvanie — Hersheypark Stadium*

14 juin — Phoenix — Footprint Center*

16 juin — Los Angeles — Banc of California Stadium*

20 juin — San Diego — Pechanga Arena*

22 juin — San Jose, Californie — SAP Center*

23 juin — Sacramento, Californie — Golden 1 Center*

25 juin — Seattle — Climate Pledge Arena*

27 juin — Vancouver, Colombie-Britannique — Rogers Arena*

39 juin — Edmonton, Alberta — Place Rogers*

30 juin — Calgary, Alberta — Scotiabank Saddledome*

3 juillet — Denver — Ball Arena*

5 juillet — Dallas — American Airlines Center*

7 juillet — Austin, Texas — Moody Center*

8 juillet — Houston — Toyota Center*

10 juillet — Tampa, Floride — Amalie Arena*

11 juillet — Fort Lauderdale, Floride — FLA Live Arena*

13 juillet — Atlanta — State Farm Arena*

14 juillet — Charlotte, Caroline du Nord — Spectrum Center*

16 juillet — Nashville, Tennessee — Bridgestone Arena*

