Blink-182 annonce ses retrouvailles avec le membre fondateur Tom DeLonge, une tournée mondiale de concerts est prévue

Blink-182 – le trio pop-punk qui est devenu populaire au début des années 2000 avec des tubes comme “All the Small Things” et “What’s My Age Again?” – se réunit maintenant pour une tournée mondiale.

Le groupe de rock a annoncé que le chanteur-guitariste Tom DeLonge rejoindrait le bassiste-chanteur Mark Hoppus et le batteur Travis Barker pour une tournée de retrouvailles. DeLonge, qui a été remplacé par Matt Skiba de 2015 à 2022, a quitté le groupe à deux reprises dans le passé.

Le groupe est devenu culte grâce à ses succès radiophoniques énergiques et à ses vidéoclips humoristiques. La réunion a été annoncée dans une vidéo à double sens publiée mardi sur les réseaux sociaux.

Hoppus et DeLonge ont formé le groupe en 1992 avec le batteur original Scott Raynor, qui a quitté le groupe en 1998. Leur album de 1999 “Enema of the State” les a propulsés vers la renommée grand public, et leur album éponyme de 2003 était leur dernière sortie musicale avant de se séparer. en place en 2005.

La tournée de retrouvailles débutera à Tijuana, au Mexique, en mars 2023 et se terminera en Nouvelle-Zélande en février 2024. Le groupe se produira dans plusieurs villes de toutes les régions d’Amérique du Nord, en plus de l’Europe, de l’Amérique du Sud et de l’Australie.

Le groupe a initialement fait une pause en 2005 en raison de tensions au sein du groupe, ce qui a conduit DeLonge à créer le groupe Angels and Airwaves tandis que Hoppus et Barker ont formé le groupe +44.

En 2008, Travis Barker – qui a épousé Kourtney Kardashian plus tôt cette année – a failli être tué dans un accident de Learjet 60 en Caroline du Sud. La tragédie a incité le groupe à se reconnecter.

Après le rétablissement de Barker, Blink-182 a de nouveau tourné et enregistré leur album de 2011 ” Neighborhoods “. DeLonge a quitté le groupe en 2015, invoquant des différences créatives. Le remplaçant de DeLonge, Matt Skiba, semble avoir quitté le groupe.

Leur réunion de 2022 intervient après que Mark Hoppus a annoncé son diagnostic de cancer en 2021. Les fans ont ensuite été soulagés lorsque Hoppus, qui luttait contre une forme agressive de cancer du sang, a annoncé qu’il était sans cancer.

“Je viens de voir mon oncologue et je n’ai plus de cancer !!” l’interprète d'”Adam’s Song” a écrit dans un Instagram poste l’année dernière. “Merci, Dieu et l’univers et les amis et la famille et tous ceux qui ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l’amour.”

Le nouveau single “Edging” de Blink-182 sortira vendredi.