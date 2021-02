Hollywood semble être un peu en plein essor ces jours-ci avec du contenu créé par et mettant en vedette des personnes d’origine asiatique.

Ça faisait longtemps à venir.

Lorsque « Crazy Rich Asians » est sorti en 2018, il est devenu le premier grand film de studio hollywoodien depuis la sortie de « The Joy Luck Club » en 93 – oui, 25 ans auparavant – avec une distribution majoritairement asiatique.

« Nous promouvons la narration asiatique. Pas seulement les histoires asiatiques, mais les personnes asiatiques dans des histoires avec le spectre complet de l’expérience humaine », a déclaré Chieng à l’époque. « Quand vous dites: ‘Oh, ce n’est pas assez d’attention aux Asiatiques, c’est plus noir et blanc, ce jeu devient comme si vous jouiez aux Olympiques de la discrimination. »

Voici où nous voyons plus de représentation:

Télé réalité: « Crazy Rich Asians » a inauguré une fascination pour les plus riches et les plus réussis de la culture, y compris les docuseries « House of Ho » sur HBO Max (qui appartient à la société mère de CNN) et « Singapore Social » sur Netflix.

Le plus récent enfant riche du quartier, « Bling Empire » de Netflix, est ma propre obsession personnelle pour le moment.

J’ai parlé à l’un de ses acteurs et producteurs, Christine Chiu, la semaine dernière. Elle a partagé sa théorie sur les raisons pour lesquelles il a fallu un certain temps aux projets de réalité sur et avec des Asiatiques pour attirer l’attention d’Hollywood.

« Je crois que la culture asiatique est tout simplement très privée, je ne veux pas reprocher à l’industrie du divertissement de ne pas nous avoir donné une photo plus tôt pour ainsi dire », a déclaré Chiu. «J’ai le sentiment que l’industrie veut avoir une diversité culturelle parce qu’elle les sert bien. Par exemple, regardez« Bridgerton ».»

« Bling Empire » explore également de véritables défis raciaux et culturels auxquels sont confrontés certains des membres de la distribution, comme la lutte identitaire du mannequin Kevin Kreider après avoir été adopté de Corée dans une famille blanche aux États-Unis. Ce sujet est quelque chose qu’il avait également exploré dans le documentaire 2019 de Doris Yeung, «The Ugly Model».

Et, bien sûr, « Indian Matchmaking » a été un énorme succès pour Netflix l’année dernière.

Film: Chloé Zhao est devenue la première femme d’origine asiatique à recevoir une nomination aux Golden Globes du meilleur réalisateur mercredi. Le drame « Nomadland » est également nominé pour le meilleur film.

Et il y a d’autres projets à venir.

« Mortal Kombat » avec Lewis Tan devrait sortir en avril et le réalisateur de « Crazy Rich Asians » Jon M. Chu aurait été engagé pour diriger l’adaptation cinématographique de la comédie musicale à succès de Broadway « Wicked ».

Le prochain film d’animation Disney « Raya et le dernier dragon » a suscité des discussions.

Le film raconte l’histoire d’une jeune femme nommée Raya (exprimée par Kelly Marie Tran), qui cherche à trouver le dernier dragon afin d’unir un peuple.

Il met en vedette des stars d’origine asiatique, notamment Tran, l’actrice Sandra Oh, lauréate du Golden Globe, Awkwafina et Gemma Chan. Mais le casting a suscité la controverse, étant donné que l’histoire du film a une origine sud-asiatique et que de nombreux acteurs sont d’origine asiatique.

Télévision: Netflix a remporté à la fois des téléspectateurs et des critiques élogieuses l’année dernière pour « Never Have I Ever ». Mettant en vedette Maitreyi Ramakrishnan, la comédie dramatique raconte l’histoire d’une adolescente sud-asiatique américaine et de sa vie après une tragédie familiale.

L’acteur américain coréen Daniel Dae Kim a annoncé le mois dernier qu’il avait décroché son premier rôle principal dans une série télévisée dans la deuxième saison du thriller d’anthologie de Nat Geo « The Hot Zone ».

« Ce n’est guère la plus grande nouvelle étant donné ce qui se passe dans le monde aujourd’hui », il a tweeté le 13 janvier . « Mais après 31 ans de travail à la télévision, c’est ma première série. »

Les dieux de la télévision donnent et emportent, cependant, comme l’année dernière a marqué la fin de « Fresh Off the Boat », une sitcom bien-aimée sur une famille américaine taïwanaise qui a couru pendant six saisons sur ABC.

La musique: Celui-ci était presque trop facile car il n’y a pas de plus grands groupes dans le monde en ce moment que le groupe de garçons K-pop BTS et le groupe de filles Blackpink.

Ce dernier a fait l’objet d’un documentaire Netflix sorti en octobre.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Félicité’

Ahhh, mon amour.

À l’approche de la Saint-Valentin, découvrez cette histoire d’amour hallucinante qui suit Greg (Owen Wilson) récemment divorcé et sans emploi alors qu’il rencontre la mystérieuse Isabel (Salma Hayek), qui vit dans la rue et est convaincue du monde entier. autour d’eux est juste une simulation informatique.

« Bliss » commence à diffuser sur Amazon Prime vendredi.

‘Malcolm et Marie’

Février est également le Mois de l’histoire des Noirs, alors donnons un peu d’amour à deux des premiers jeunes acteurs noirs de notre époque.

John David Washington et Zendaya sont les vedettes de ce film Netflix décrit comme présentant des « tensions couvantes » et des « révélations douloureuses ».

Ça a l’air très intense et j’ai hâte. « Malcolm & Marie » commence à diffuser vendredi.

‘Tiffany Haddish présente: Ils sont prêts ‘Saison 2

Tiffany Haddish a trouvé le succès dans la comédie et partage la richesse.

La deuxième saison de sa série présente des bandes dessinées comme Erin Jackson, que Haddish a triées sur le volet pour effectuer des sets de 15 à 20 minutes. Préparez-vous à rire de votre … pandémie.

« They Ready » est actuellement diffusé sur Netflix.

Deux choses à écouter:

Croyez-le ou non, le groupe de rock Foo Fighters existe depuis plus de 25 ans.

Le groupe se sent intemporel en partie parce qu’il semble continuer à s’améliorer.

Le dernier album du groupe, « Medicine at Midnight », sort vendredi et est son 10ème album studio. La publication a été retardée en raison de la pandémie, nous verrons donc si cela valait la peine d’attendre.

La comédienne, actrice et écrivaine Cristela Alonzo anime le véritable podcast sur le crime «Chicano Squad».

Il raconte comment, il y a 40 ans, une série de meurtres non résolus dans la communauté latino de Houston a conduit à la formation de la première équipe d’homicides entièrement latino de la ville. Les cinq jeunes policiers avaient très peu d’expérience et de ressources à un moment où leur communauté souffrait à la fois de discrimination et d’abus de la part de la police.

« Chicano Squad » est en streaming maintenant.

Une chose dont il faut parler:

La mort de la star de « Saved by the Bell », Dustin Diamond Monday, à l’âge de 44 ans, a été non seulement un choc, mais aussi un douloureux rappel d’une autre enfant star qui a lutté pour sa renommée précoce.

Bien-aimé comme Screech dans la comédie populaire du lycée, Diamond n’a jamais tout à fait trouvé le même succès après la fin de l’émission.

Son livre de 2009 « Behind the Bell » l’a mis en désaccord avec certains de ses coéquipiers en raison du thé en coulisses qu’il a renversé. Il a continué à se produire et à apparaître dans des émissions de téléréalité, tandis que certains de ses anciens coéquipiers ont continué à jouer.

Il y avait aussi des problèmes juridiques, qui ont ajouté à ses malheurs. La mort de Diamond quelques semaines à peine après avoir révélé sa bataille contre le cancer et à un si jeune âge met fin à toute possibilité d’une fin différente de son histoire professionnelle.

Quelque chose à siroter

Lorsque le contrecoup a frappé l’artiste de musique country Morgan Wallen après la vidéo de lui utilisant une insulte raciale, deux camps ont surgi.

Il y avait ceux de la musique country dont l’attitude était «Nous sommes meilleurs que ça» et ceux qui pensaient que «En fait, nous ne le sommes pas».

Mickey Guyton est un artiste country noir dont la chanson « Black Like Me » a suscité la conversation l’année dernière sur le racisme dans le genre. Elle a tweeté mercredi à propos de la controverse Wallen: « Quand je lis des commentaires disant » ce n’est pas qui nous sommes « , je ris parce que c’est exactement ce qu’est la musique country. »

Elle devrait le savoir, étant donné le racisme qui lui a été lancé.

Et Guyton n’est pas le seul à avoir pris la parole.

L’artiste lauréate d’un Grammy, Maren Morris, est depuis longtemps une alliée de la communauté noire et tweeté « Il est en fait représentatif de notre ville parce que ce n’est pas sa première » bagarre « et il vient de démolir un énorme disque en streaming le mois dernier. Nous savons tous que ce n’était pas la première fois qu’il utilisait ce mot. »

Wallen a rapidement perdu le soutien de la radio, de son label et d’autres, mais le problème est tellement plus important que lui. Nous espérons que cet incident suscitera les conversations et les actions difficiles et nécessaires nécessaires dans l’industrie de la musique.