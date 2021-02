Elle est l’une des stars des dernières docuseries de Netflix, qui tournent autour d’un groupe d’amis asiatiques incroyablement riches à Los Angeles.

Chiu est facilement celle que certains fans ont décidé de détester en partie grâce à sa rivalité avec sa collègue Anna Shay.

Leur statut d’ennemi est en plein écran dans plusieurs scènes, dont une dans laquelle Chiu se présente à la fête de Shay avec le même morceau de «haute joaillerie» que Shay possède.

Lorsqu’on lui a demandé récemment par CNN si le fait d’être choisi comme le méchant (ou la fille dans ce cas) la dérangeait, Chiu a déclaré que « du point de vue de la production, cela a atteint l’objectif, non? »

« Parce que les gens étaient très déterminés à parler de cette rivalité et que les gens ont eu un petit rire et un rire et des gaz de la façon dont les gens petits riches peuvent être et aimer ces jeux que nous jouons les uns sur les autres », dit-elle. « Donc, du point de vue de la valeur du divertissement, je pense que c’était fabuleux. »

« Bling Empire » est vraiment divertissant.

De Shay, qui est si riche qu’elle peut se permettre d’emmener des amis dans un jet privé à Paris pour un repas dans son restaurant préféré, au mannequin Kevin Kreider qui est fondamentalement le membre pauvre du groupe pour le riche trajet, la série apporte nouveau sens à « Crazy Rich Asians » – le film de 2018 auquel la série doit son concept.

Chiu attire l’attention dès le départ avec sa garde-robe de couture, son mari chirurgien plasticien célèbre qui descend de la royauté et leur fabuleuse maison.

Mais elle a dit que l’émission n’a pas révélé les nombreux aspects de sa vie, y compris plus sur elle en tant que mère à leur fils de presque 3 ans « Baby G » et son travail dans la pratique de son mari, qu’elle a aidé à construire.

«Je ne me promène pas en haute joaillerie», dit-elle. « Je me promène avec des sweats et des Uggs. Je me fond très bien. Vous ne me reconnaîtriez pas parce que je ne porte pas de couture partout. »

Chiu a déclaré qu’à l’origine, l’émission devait être davantage axée sur les Asiatiques multigénérationnels de différents groupes ethniques vivant leur vie à Los Angeles.

Cela a pivoté après le succès mondial de «Crazy Rich Asians».

«À cette époque, il n’y avait pas de distribution d’ensemble entièrement asiatique, en particulier pour une série documentaire», a-t-elle déclaré. « C’était une opportunité incroyable. »

C’était aussi l’occasion pour Chiu de partager l’histoire de sa lutte contre la fertilité (elle et son mari ont essayé pendant plus d’une décennie de tomber enceinte), ce qu’elle a dit qu’elle avait l’intention d’aider les autres.

«Il y avait de nombreuses parties qui étaient incroyablement réelles pour moi, très brutes et très présentes», a-t-elle déclaré. «Je sais que des millions de couples vivent ou ont vécu des luttes similaires, et je voulais pouvoir partager notre voyage et dire que tout va bien et qu’il y a une lumière au bout du tunnel.

Elle a dit qu’elle espérait que les saisons futures de l’émission permettront aux téléspectateurs de découvrir plus d’aspects de qui elle est.

En ce qui concerne la relation entre elle et Shay, Chiu a déclaré qu’elle croyait comprendre que Shay avait déclaré dans des interviews que le couple ne s’était pas parlé ou ne s’était pas vu.

Chiu a contesté cela, en disant « une partie de moi veut lui rappeler que nous avons des photos ensemble ».

« Nous sommes allés dîner, je suis allé à sa fête d’anniversaire. Rappelez-vous qu’il y avait beaucoup de monde là-bas », a déclaré Chiu. « Nous sommes allés dîner avec nos meilleurs amis, nos meilleurs amis respectifs, ses deux meilleurs amis et ma meilleure amie. »

« Je pense que peut-être (Shay) a beaucoup de choses à faire et beaucoup de temps s’est écoulé depuis que nous avons terminé », a ajouté Chiu. « Alors peut-être qu’elle a oublié, mais une partie de moi veut être comme, ‘Anna, bonjour, tu veux que je t’envoie la photo? Tu as oublié que tu m’avais traité avec des pâtes à la truffe?' »