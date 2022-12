Blessures potentiellement mortelles dans un accident de la route 6 près de Vernon

Les conditions routières glissantes ont causé des ravages sur certaines routes du nord de l’Okanagan mercredi matin.

La GRC de Vernon North Okanagan demande aux automobilistes de conduire avec prudence en hiver à la suite de plusieurs accidents « graves ».

Un accident s’est produit à l’autoroute 6 et à Aberdeen Road vers 6 heures du matin, fermant l’autoroute pendant environ quatre heures. Un véhicule en direction ouest a traversé la ligne médiane et a été heurté par un camion de cinq tonnes en direction est. Le conducteur du véhicule en direction ouest a subi des blessures graves mettant sa vie en danger et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Le conducteur du camion n’a pas été blessé.

📡 #BCHwy6 – Rapports d’un incident de véhicule à l’est de #VernonBC entre Aberdeen Rd et Grey Rd qui affecte la circulation dans les deux sens. Les équipages sont en route. #Lumby – DriveBC (@DriveBC) 14 décembre 2022

⛔ FERMÉ – #BCHwy6 -Incident de véhicule à l’est de #VernonBC entre Middleton Way et Gray Rd a la route fermée dans les deux sens. Une évaluation est en cours. Un détour local est disponible via Aberdeen et Gray Rd. Attendez-vous à des retards. #Lumby ℹ️https://t.co/FwhslSmGDz – DriveBC (@DriveBC) 14 décembre 2022

L’autre accident grave s’est produit sur l’autoroute 97 près de Stickle Road peu avant 6 h 30. Le véhicule se dirigeait vers le sud et a heurté des débris de la route, ce qui a fait entrer en collision l’entraînement avec le garde-corps. Le conducteur n’a pas été blessé.

Un troisième accident à 7 h 25 a eu lieu sur l’autoroute 97 près de Crystal Waters Road où le conducteur a perdu le contrôle sur une section glissante et a quitté la chaussée. Le conducteur a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

La police rappelle au conducteur de ralentir et de redoubler de prudence dans les conditions de conduite hivernales.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Breaking Newsaccident de voitureNeigeVernonMétéoHiver