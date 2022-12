Blessures multiples alors que l’avion est touché par de fortes turbulences (VIDEO)

Les passagers d’un vol Hawaiian Airlines ont été envoyés voler hors de leur siège, selon des témoins

Au moins 36 personnes ont été blessées après qu’un vol de Phoenix, en Arizona, à Honolulu, à Hawaï, a rencontré de fortes turbulences dimanche, ont indiqué les services d’urgence.

Vingt personnes sur le vol Hawaiian Airlines ont dû être hospitalisées, et 11 d’entre elles sont dans un état grave, selon les services médicaux d’urgence d’Honolulu. Parmi les blessés figurent un enfant de 14 mois et trois hôtesses de l’air.

Les blessures subies par les victimes comprennent un traumatisme crânien, des lacérations, des ecchymoses et une perte de conscience. “Nous nous sentons chanceux qu’il n’y ait pas eu de décès”, a déclaré Jim Ireland, chef des services médicaux d’urgence d’Honolulu.

L’Airbus 330, avec 278 passagers et 10 membres d’équipage à bord, a été frappé par de fortes turbulences 15 à 30 minutes avant l’atterrissage dans la capitale et la plus grande ville d’Hawaï. Malgré l’incident, l’avion a atterri en toute sécurité, les ambulanciers paramédicaux et les sauveteurs attendant déjà au sol.

Des témoins ont déclaré que les turbulences avaient fait voler certains des passagers hors de leur siège.

CNN : Au moins 36 personnes sur un vol d’Hawaiian Airlines ont été blessées, dont 20 emmenées aux urgences, après que leur avion a rencontré de “graves turbulences” sur un vol de Phoenix à Honolulu. pic.twitter.com/4dvUPyH6tU – pignons shon (@shongables) 19 décembre 2022

Le signe de la ceinture de sécurité était allumé au moment de l’incident, mais certains des blessés n’avaient pas été attachés, a déclaré Jon Snook, directeur de l’exploitation d’Hawaiian Airlines. “Si vous n’avez pas votre ceinture de sécurité, vous restez où vous êtes pendant que l’avion s’écrase et c’est ainsi que ces blessures se produisent.”

⚠️Plusieurs personnes blessées après de fortes turbulences sur #Hawaïen #compagnies aériennes Au moins 36 personnes sont blessées, dont 11 grièvement après un vol d’Hawaiian Airlines depuis #Phénix à Honolulu frappe de fortes turbulences environ 30 minutes avant l’atterrissage pic.twitter.com/TCIeKiC4WP — Yves (@YvesUitGent) 19 décembre 2022

L’avion a subi des dommages internes et fera l’objet d’une vérification et d’un entretien approfondis avant de reprendre les airs, a déclaré Snook. La compagnie aérienne n’a pas connu “un incident de cette nature dans l’histoire récente”, il ajouta.

La Federal Aviation Administration des États-Unis a lancé une enquête sur ce qui s’est passé pendant le vol.

En activité depuis 1929, Hawaiian Airlines est l’un des plus anciens transporteurs des États-Unis et n’a jamais eu d’accident mortel ou de perte de coque dans son histoire.