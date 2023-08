Blessures inconnues après un renversement d’une voiture sur Gordon Drive à Kelowna

Les équipes d’urgence sont intervenues ce matin suite au retournement d’un véhicule à Kelowna.

Un témoin a déclaré à Black Press que l’accident s’était produit vers 7 heures du matin sur Gordon Drive, près de l’école primaire Dorthea Walker.

Les blessures causées par l’accident sont inconnues.

L’histoire sera mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

accident de voitureKelowna