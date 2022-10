Blessures importantes suite à un délit de fuite à Black Mountain – Kelowna Capital News

Un homme de 59 ans reste hospitalisé après avoir été heurté alors qu’il conduisait son scooter dans la région de Black Mountain par un véhicule qui a pris la fuite, le 29 octobre.

Selon la GRC de Kelowna, l’incident s’est produit vers 15 h près de l’intersection de Lewis Road et de Gardner Road. Il a été transporté à l’hôpital avec des blessures importantes.

La police demande au conducteur du véhicule, qui serait plus petit et peut-être de couleur verte, de s’avancer avec toute autre personne qui aurait pu être témoin de l’incident ou avoir des images de la zone avec une caméra de tableau de bord.

Ceux qui ont des informations sont priés d’appeler la GRC de Kelowna au 250-762-3300 et de mentionner le numéro de dossier 2022-67981.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CriminalitéKelownaGRC