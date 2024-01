Blessures en séries éliminatoires de la NFL pour les matchs de championnat : Mark Andrews et Deebo Samuel joueront, Joe Thuney des Chiefs absent

Il ne reste que quatre équipes en lice NFL séries éliminatoires avec trois matchs à jouer – y compris les matchs de championnat de l’AFC et de la NFC de dimanche – et comme d’habitude à cette période de l’année, compte tenu de la difficulté physique de jouer un NFL saison, il y a quelques blessures clés.

Énorme nouvelle pour les Ravens de Baltimore : l’ailier rapproché du Pro Bowl Mark Andrews a été activé hors de la réserve des blessés vendredi avant le championnat de l’AFC de dimanche après-midi contre les Chiefs de Kansas City, et l’entraîneur John Harbaugh a déclaré il jouera dimanche.

Andrés a subi une opération à la cheville le 21 novembre suite à une blessure qu’il a subie lors de la victoire 34-20 de Baltimore contre les Bengals de Cincinnati lors de la semaine 11. Il n’a pas joué depuis, mais il s’est entraîné tous les jours la semaine dernière : limité mardi et pleinement entraîné mercredi et jeudi. Andrews est entré dans la ronde de division comme étant discutable, mais il n’a pas joué. Andrews était encore une fois un participant à part entière aux entraînements mercredi et jeudi cette semaine. Le triple Pro Bowler et les 40 touchés en carrière de la première équipe All-Pro de 2021 depuis son entrée dans la ligue en 2018 sont les deuxièmes du classement. NFL parmi les bouts serrés, derrière seulement les 52 de Travis Kelce. Les 55,8 verges sur réception en carrière d’Andrews par match se classent au sixième rang par un bout serré de l’histoire de la ligue.

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour sur les quatre derniers de la ligue qui se battent pour une place en Super LVIII à Las Vegas.

Cotes grâce au consensus SportsLine.

Chiefs de Kansas City contre Ravens de Baltimore (-3,5)

Dimanche, 15 h HE (CBS, Paramount+)

Les Chiefs ont annoncé de mauvaises nouvelles vendredi, puisqu’ils ont officiellement exclu le garde offensif All-Pro Joe Thuney en raison d’une tension pectorale. Il ne s’est pas entraîné de toute la semaine, et c’est certainement un coup dur pour le front offensif de Kansas City. Nnadi et Moore, qui ne se sont pas entraînés de la semaine, ont également été exclus. Pacheco, qui a réalisé une sacrée performance contre Buffalo la semaine dernière, est officiellement incertain en raison de blessures à la cheville et aux orteils. Il ne s’est pas entraîné mercredi ni jeudi, mais a été limité vendredi. Gay, qui est également discutable, a été limité mercredi et jeudi, mais n’a pas pu s’entraîner vendredi. Toney est douteux de revenir dans l’alignement avec son problème de hanche. Il a participé pleinement aux entraînements de mercredi, mais de manière limitée jeudi et vendredi. Le demi de coin vedette L’Jarius Sneed a été limité toute la semaine en raison d’une blessure au mollet, mais il n’a aucune désignation de match ce week-end.

Pour les Ravens, Andrews est officiellement prêt à revenir dans l’alignement. Il n’a aucune désignation de jeu et a participé à part entière à l’entraînement toute la semaine. L’entraîneur de Baltimore, John Harbaugh, a déclaré qu’il jouerait dimanche. Phillips est considéré comme douteux après avoir été limité à l’entraînement toute la semaine, tandis qu’Humphrey est douteux en raison de sa blessure au mollet. Il était un participant limité aux entraînements mercredi et jeudi, mais un participant à part entière vendredi, ce qui est bon signe. Ya-Sin, qui est également discutable, a également participé à part entière à l’entraînement de vendredi.

Dimanche, 18 h 30 HE (Fox, fubo)

Les Lions ont officiellement exclu Jackson et Raymond, qui ne se sont pas entraînés de la semaine. Le quart-arrière d’urgence Hendon Hooker est douteux pour jouer en raison d’une dent ébréchée qu’il aurait dû se faire arracher. Rapports des médias de la NFL il sera bien. Le demi défensif Chase Lucas est discutable en raison d’une maladie. Il a raté l’entraînement de jeudi, mais a été limité vendredi. L’ailier rapproché Sam LaPorta, qui s’est blessé au genou lors de la finale de la saison régulière, n’a aucune désignation de match cette semaine. Il s’est absenté de l’entraînement mercredi, a été limité jeudi et a participé à part entière vendredi. Le centre Frank Ragnow, qui souffre de blessures à la cheville, aux orteils, au genou et au dos, a raté l’entraînement de mercredi et de jeudi, mais il était un participant à part entière vendredi. Il jouera aussi.

La grande nouvelle pour les 49ers est que Deebo Samuel, polyvalent, n’est plus inscrit sur le rapport des blessures et jouera dimanche. Samuel souffre d’une blessure à l’épaule. Il s’est absenté de l’entraînement mercredi, a été limité jeudi et était un participant à part entière vendredi.