Blessures des Cowboys : le All-Pro Micah Parsons est « sur le point » de revenir, Dallas « va récupérer » le All-Pro DaRon Bland

Les Cowboys de Dallas sont entrés en boitant à Pittsburgh au cours de la semaine 5 et sont sortis du stade Acrisure lundi, encore plus blessés après leur victoire 20-17 à la dernière seconde.

Dallas est entré dimanche soir sans le receveur n ° 2 Brandin Cooks (genou), le triple rusher All-Pro Micah Parsons (entorse haute de la cheville), le quadruple rusher Pro Bowl DeMarcus Lawrence (Lisfranc, entorse au milieu du pied), Le demi de coin All-Pro DaRon Bland (fracture de stress du pied) et le demi de coin de cinquième ronde 2024 Caelen Carson (épaule). Les Cowboys ont quitté le match sans le choix de deuxième ronde de 2024, Marshawn Kneeland (genou), et le plaqueur gauche de première ronde de 2024, Tyler Guyton (genou).

« Il [the win] cela me montre que nos gars intensifient leurs efforts », a déclaré mardi le propriétaire et directeur général des Cowboys, Jerry Jones, lors d’un événement annonçant le Grand Prix de la série IndyCar d’Arlington en mars 2026. « Vous devez avoir cela. Si vous voulez avoir une équipe gagnante au cours d’une année avec l’attrition des blessures que vous pouvez avoir, vous devez avoir de jeunes joueurs qui intensifient leurs efforts. Pour moi, c’était la chose la plus importante de l’autre soir. »

Parmi leurs quatre meilleurs rushers de bord, à savoir Parsons, Lawrence, Kneeland et Sam Williams – qui s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors du camp d’entraînement – ​​il serait logique que l’équipe examine le paysage des rushers de bord disponibles. Cependant, ne vous attendez pas à ce que Dallas réalise un échange à succès pour renforcer cette position. Jones a défini la signature du choix de cinquième ronde des Washington Commanders 2023, KJ Henry, de l’équipe d’entraînement des Bengals de Cincinnati, la semaine dernière, comme étant « agressive ». Henry était inactif lors de la semaine 5, mais il pourrait être prêt à se lancer dans la semaine 6 contre les Lions de Détroit après avoir eu le temps d’apprendre le manuel de jeu.

« Je suis d’accord pour être agressif, mais les gars que nous avons recrutés peuvent être agressifs », a déclaré Jones. « Oui, soyons agressifs. Nous avons des gars dans l’équipe d’entraînement qui peuvent intervenir et réaliser ces jeux en volume. Nous en avons recruté un. [K.J. Henry from the Bengals practice squad] la semaine dernière. Agressif dans le sens d’être agressif en laissant jouer les gars que vous avez dans cette profondeur. »

Chauncey Golston, Tyrus Wheat et Carl Lawson se sont combinés pour produire 10 plaqués, 1,5 sacs et quatre pressions de quart-arrière dans un effort dans lequel la défense de Dallas a limité Pittsburgh à 17 points et 226 verges au total.

« Plus vous pouvez jouer en profondeur, plus c’est positif », a déclaré Jones. « Vous êtes dans un monde de rêve si vous ne pensez pas devoir jouer en profondeur dans le NFL. Si cette profondeur est jeune, alors c’est une autre étape pour les futurs jeux qui auront lieu cette année. »

Voici un aperçu de l’état des blessures de certains des principaux contributeurs de Dallas avant le premier entraînement de la semaine 6 mercredi.

Parsons l’impression qu’il « laissait tomber les gens » après avoir raté le premier match de sa carrière de footballeur lors de la sixième semaine, mais il y a une chance qu’il puisse jouer à domicile dimanche contre Détroit.

« Il était dans [Monday] pour le traitement, donc j’aurai probablement une meilleure idée de ce mercredi – s’il a une chance pour Détroit », a déclaré lundi l’entraîneur Mike McCarthy. « Il a du travail à faire. Je l’ai vu samedi avant notre départ. Nous savions que cette semaine allait être longue, donc nous aurons un meilleur indicateur une fois arrivés à mercredi. »

« Eh bien, il est proche », a déclaré Jones à propos de Parsons mardi. « La vraie question pour moi est de savoir à quel point c’est serré, et personne ne le sait pour le moment. Nous devrons voir comment se déroule la semaine. »

Le fait que Dallas soit imminent n’a pas d’impact sur la prise de décision quant à savoir si Parsons jouera ou non dimanche contre les Lions dans l’esprit de Jones.

« Je ne pense pas qu’on en arrive là », a déclaré Jones lorsqu’on lui a demandé si le bye était proche et ne voulait pas que la blessure persiste faisant partie du processus décisionnel. « Soit tu y vas [play] ou tu ne peux pas y aller. Chaque fois qu’ils se lancent dans une affaire de ne pas pouvoir partir, ils doivent le faire avec cette décision de « est-ce qu’une autre semaine serait ce qui indique qu’il n’a pas d’autre blessure ou que cette blessure est rouverte ». Ce n’est donc qu’une partie du processus. Encore une fois, la plus grande question est de savoir quelle est la distance entre toutes. »

Kneeland subit une intervention mardi pour réparer une blessure au ménisque qu’il a subie dimanche soir à Pittsburgh, donc Dallas aura une meilleure image dans les prochains jours. Cependant, les Cowboys s’attendent à ce qu’il revienne à un moment donné au cours de la saison régulière.

« Je n’ai pas de calendrier total, mais oui, il est prévu qu’il subisse une intervention demain, c’est le plan initial », a déclaré McCarthy lundi. « Nous verrons comment ça se passe. »

« Je ne sais pas », a déclaré Jones lorsqu’on lui a demandé combien de temps Dallas resterait sans Kneeland. « Je risquerais juste une photo par mois. Je ne sais pas si j’inclue le week-end de congé [in Week 7] ou non. Un mois de jeux ou un mois de temps. Certes, tout comme [All-Pro corner] DaRon]Bland, nous allons le récupérer.

Bland, le leader des interceptions de la NFL en 2023 (neuf) et détenteur du record des six choix d’une seule saison de la NFL (cinq en 2023) a eu un délai de récupération initial de six à huit semaines après avoir subi une intervention au pied pour réparer une fracture de stress qu’il a subie. la dernière semaine du camp d’entraînement. Le COO des Cowboys, Stephen Jones, a donné suite aux commentaires de son père mardi, laissant entendre que Bland pourrait revenir dans une certaine mesure lors de la semaine 6 contre les Lions.

« Je pense que DaRon Bland a une réelle chance », Stephen Jones a déclaré, via DallasCowboys.com, mardi. … « Je ne sais pas s’il jouera tout le match mais je pense qu’il est prêt à commencer à mélanger les choses. À moins d’un véritable revers, DaRon devrait être prêt à s’habiller et à nous aider du côté défensif du ballon et du secondaire. »

La blessure au genou de Guyton était toujours en cours d’évaluation lundi.

« Encore une fois, quand vous avez des blessures, et je comprends pourquoi vous posez la question, mais chaque calendrier n’est pas fixé dans les premières 24 heures », a déclaré McCarthy. « Cette performance prend 48 à 72 heures pour comprendre ce problème. Donc, une fois que vous aurez commencé à vous entraîner, notre entraînement durera une heure et cinq minutes mercredi, au lieu d’une heure et 40 minutes. Nous obtiendrons les informations. « .

Si la recrue doit manquer un temps prolongé, Dallas se sent à l’aise avec le garde gauche du Pro Bowl Tyler Smith glissant et continuant à jouer le plaqueur gauche, ce qu’il a fait dimanche soir, en remplacement de Tyron Smith à des postes en tant que recrue en 2022 et à l’université à Tulsa.

« Je ne peux pas accorder suffisamment de respect à Tyler Smith pour simplement sauter sur le terrain et jouer comme il l’a fait », a déclaré McCarthy lundi. « Leurs pièces de pointe, c’est probablement la meilleure partie de leur équipe, franchement, à mon avis. TJ Watt, rien qu’en le regardant frapper les quarterbacks : non seulement c’est un grand joueur, [but] il est comme ça à chaque pièce. Sa régularité, juste sa descente, la façon dont il s’en va sur un claquement de balle. Je pense que jouer ce type sur Astroturf chaque semaine serait effrayant. Plus effrayant. Je me sentais vraiment bien avec ce que Tyler [Smith] fait à l’extérieur, puis Cam Heyward, c’est aussi un match difficile pour TJ [Bass] et Brock [Hoffman]les deux gars qui sont entrés là-dedans. J’aime donc la façon dont nos gars se sont battus. Ils m’ont maintenu dans un état d’esprit 50-50, ce qui est important, car [it’s not like] J’avais l’impression de ne pas pouvoir lancer le ballon. … Quand je peux maintenir le quart-arrière dans un rythme, cela dépend en grande partie de cette ligne offensive, et ils nous ont donné cette opportunité hier soir. »

Carson, une recrue de cinquième ronde de Wake Forest, a été jeté dans le feu alors que le coin extérieur n ° 2 de Dallas après deux fois au Pro Bowl Trevon Diggs avec Bland mis à l’écart.

« Caelen, il est proche. Il était proche cette fois-ci. [past] semaine », a déclaré McCarthy lundi. « L’entraînement de mercredi ne sera pas un indicateur énorme car nous n’en ferons pas autant, mais nous devrions le savoir d’ici jeudi. »

La convocation de l’équipe d’entraînement, Amani Oruwariye, a remplacé Carson. Il a réussi une interception décisive du quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones au cours de la semaine 4, et le coordinateur défensif Mike Zimmer a estimé qu’Oruwariye, 28 ans, était encore meilleur au cours de la semaine 5.

« Il était bien meilleur sur les parcours cette semaine », a déclaré Zimmer lundi. … « Pour être venu et avoir vraiment été ici au camp d’entraînement, il a fait du bon travail. »