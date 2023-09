Blessures de la semaine 4 de la NFL : Aaron Jones, Christian Watson et David Montgomery devraient jouer dans les Packers-Lions, selon les rapports

Alors que nous entrons dans la semaine 4 du 2023 NFL En saison régulière, il y a beaucoup de blessures notables à surveiller. Le porteur de ballon des Giants Saquon Barkley est toujours en voie de guérison après avoir subi une entorse à la cheville contre les Cardinals, le joueur large des Dolphins Jaylen Waddle a raté la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale, puis quelques jeunes quart-arrière ont déjà raté du temps à Bryce Young et Anthony Richardson. .

Faisons le tour de la ligue et voyons comment chaque club se porte sur le plan de la santé avant la semaine 4. Ci-dessous, nous détaillerons les rapports de blessures du mercredi pour chaque équipe de la NFL devrait jouer dimanche et révéler le rapport final sur les blessures pour le match de jeudi soir entre les Lions de Détroit et les Packers de Green Bay.

Toutes les cotes via le consensus Sportsline

Lions de Détroit (-1,5) contre les Packers de Green Bay

Les Lions: FB Jason Cabinda (genou), OT Matt Nelson (cheville), OG Halapoulivaati Vaitai (genou) OUT ; OT Taylor Decker (cheville), OG Jonah Jackson (cuisse), S Kerby Joseph (hanche), RB David Montgomery (cuisse), DB Emmanuel Moseley (genou/ischio-jambiers) QUESTIONNABLE

FB Jason Cabinda (genou), OT Matt Nelson (cheville), OG Halapoulivaati Vaitai (genou) OUT ; OT Taylor Decker (cheville), OG Jonah Jackson (cuisse), S Kerby Joseph (hanche), RB David Montgomery (cuisse), DB Emmanuel Moseley (genou/ischio-jambiers) QUESTIONNABLE Emballeurs: S Zayne Anderson (ischio-jambiers), LT David Bakhtiari (genou), LB De’Vondre Campbell (cheville), OG Elgton Jenkins (genou) OUT ; CB Jaire Alexander (dos), RB Aaron Jones (ischio-jambiers), OT Zach Tom (genou), DB Carrington Valentine (biceps) WR Christian Watson (ischio-jambiers) QUESTIONNABLE

Détroit est en difficulté sur la ligne offensive, alors que le plaqueur suppléant Matt Nelson et le garde droit partant Halapoulivaati Vaitai ont déjà été exclus pour jeudi soir. Le plaqueur gauche partant Taylor Decker et le garde gauche partant Jonah Jackson sont tous deux douteux à jouer. Les deux joueurs ont participé de manière limitée aux entraînements toute la semaine. Le porteur de ballon David Montgomery devrait jouer jeudi après avoir été limité tout au long de la semaine en raison d’une blessure à la cuisse qu’il a subie contre Seattle, selon Médias NFL.

Les Packers espèrent ramener plusieurs joueurs importants en attaque au cours de la semaine 4. Bakhtiari et Jenkins ne seront pas actifs, tandis qu’Alexander, Jones et Watson sont répertoriés comme douteux. Médias de la NFL rapporte jeudi que Jones et Watson devraient jouer, mais l’équipe sera prudente avec sa charge de travail. Ces deux-là, ainsi qu’Alexandre, étaient des participants limités à chacune des deux dernières séances d’entraînement. Watson lui-même a déclaré cette semaine que envisage de faire ses débuts en 2023 Jeudi soir.

Le porteur de ballon des Falcons Cordarrelle Patterson (cuisse) et le receveur Josh Ali (cheville) étaient tous deux limités à l’entraînement. Le joueur de ligne défensive Calais Campbell a raté l’entraînement (repos).

Du côté des Jaguars, le receveur Zay Jones ne s’est pas entraîné en raison d’une blessure au genou et le secondeur Devin Lloyd ne s’est pas entraîné car il souffre d’une blessure au pouce. Le secondeur Josh Allen, le demi défensif Andrew Wingard et le plaqueur défensif Foley Fatukasi ont été limités par des blessures à l’épaule.

Pour les Bucs, le secondeur Devin White (pied), le plaqueur défensif Vita Vea (pectoral), le plaqueur défensif Calijah Kancey (mollet) et le demi de coin Jamel Dean (cou/épaule) ne se sont pas entraînés mercredi. Le demi de coin Carlton Davis a été limité par une blessure à un orteil.

Le quart-arrière des Saints Derek Carr (épaule droite), le garde offensif Cesar Ruiz (commotion cérébrale), le demi de coin Paulson Adebo (ischio-jambiers) et l’ailier rapproché Foster Moreau (cheville) ne se sont pas entraînés mercredi. Le statut de Carr est incertain à ce stade, car il est «semaine après semaine» avec une entorse de l’articulation AC.

Le plaqueur gauche Terron Armstead (dos/cheville/genou), le passeur Jaelan Phillips (oblique) et le joueur de ligne offensive Connor Williams (aine) ne se sont pas entraînés pour les Dolphins mercredi. Le demi offensif Salvon Ahmed (aine) et la sécurité DeShon Elliott (cheville/aine) étaient des participants limités. Bonne nouvelle, le receveur Jaylen Waddle est revenu au statut de participant à part entière après avoir raté dimanche en raison d’une commotion cérébrale.

L’ailier défensif des Bills Leonard Floyd (cheville), la sécurité Micah Hyde (ischio-jambiers) et la sécurité Jordan Poyer (genou) ne se sont pas entraînés mercredi, tandis que le demi de coin Taron Johnson était limité par un problème de hanche.

L’ailier rapproché des commandants Logan Thomas a été limité mercredi alors qu’il se remet de sa commotion cérébrale. Les demis de coin Emmanuel Forbes Jr. (coude) et Benjamin St-Juste (cou) figuraient sur le rapport de blessure, mais tous deux étaient des participants à part entière.

La sécurité des Eagles Sydney Brown (ischio-jambiers), la sécurité Justin Evans (cou) et le receveur large Quez Watkins (ischio-jambiers) ne se sont pas entraînés mercredi. Le retourneur de dégagement Britain Covey (ischio-jambiers), le plaqueur défensif Fletcher Cox (genou), le secondeur Zach Cunningham (côtes) et le garde offensif Cam Jurgens (aine) étaient des participants limités.

Le receveur des Ravens Rashod Bateman (ischio-jambiers), le receveur Odell Beckham Jr. (cheville), le gardien de sécurité Kyle Hamilton (arrière), le porteur de ballon Justice Hill (pied), le demi de coin Marlon Humphrey (pied), le secondeur David Ojabo (cheville/genou) et le lienbacker Odafe Oweh (cheville) n’a pas participé à l’entraînement mercredi. Le centre Tyler Linderbaum (cheville), le plaqueur offensif Ronnie Stanley (genou) et la sécurité Marcus Williams (pectoral) étaient des participants limités.

Le porteur de ballon des New Browns Kareem Hunt ne s’est pas entraîné mercredi en raison de blessures aux côtes et à l’aine. Le demi offensif Jerome Ford (épaule), le demi de coin Greg Newsome II (coude) et le quart-arrière Deshaun Watson (épaule droite) étaient des participants limités.

Du côté des Broncos, le secondeur Frank Clark (hanche), le secondeur intérieur Josey Jewell (hanche) et le plaqueur Mike Purcell (côtes) ont tous été absents de l’entraînement de mercredi. Le receveur large Jerry Jeudy (genou) et la sécurité libre Justin Simmons (hanche) ont tous deux été limités à l’entraînement.

Le sécurité Eddie Jackson (ischio-jambiers) et le demi de coin Jaylon Johnson (ischio-jambiers) ne se sont pas entraînés mercredi pour les Bears.

Puka Nacua, qui a déjà un record de réceptions dans un match par un receveur recrue avec 15 et qui a retenu beaucoup d’attention ces derniers temps, a été limité à l’entraînement avec une blessure oblique.

Bonne nouvelle pour les Colts : Anthony Richardson, le choix n°4 du repêchage d’avril dernier, a participé à part entière à l’entraînement après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale. Le plaqueur partant Ryan Kelly (commotion cérébrale) et le demi de coin Dallis Flowers (dos) étaient également des participants à part entière. Ce qui n’est pas une si bonne nouvelle, les stars DeForest Buckner (aine) et Quenton Nelson (orteil) ne se sont pas entraînés.

Les Steelers comptaient huit joueurs qui ne se sont pas entraînés mercredi, dont le demi de coin Patrick Peterson (non lié à une blessure), le receveur Allen Robinson (cheville) et l’ailier rapproché Connor Heyward.

Du côté des Texans, cinq joueurs ont été absents de l’entraînement de mercredi. Le plaqueur offensif Laremy Tunsil (genou), le receveur large Robert Woods (repos) et le plaqueur offensif (main) étaient tous absents de l’action. Le garde Shaq Mason (cheville) et le demi de coin Shaquill Griffin (pied) faisaient partie des limités.

L’ailier rapproché des Bengals Irv Smith (ischio-jambiers) et le receveur Charlie Jones (pouce) ne se sont pas entraînés mercredi. Le quart-arrière vedette Joe Burrow a été un participant à part entière alors qu’il continue de gérer sa blessure au mollet.

Le choix de première ronde des Titans, Peter Skoronski (abdomen), se remet toujours de son appendicectomie et ne s’est pas entraîné mercredi. Le plaqueur défensif Teair Tart non plus, qui souffre d’une blessure au genou. Le receveur large Treylon Burks (genou) et le passeur Harold Landry (ischio-jambiers) étaient des participants limités.

Marcus Davenport (cheville), le gardien de sécurité Josh Metellus (épaule) et le demi de coin Byron Murphy (hanche) des Vikings ne se sont pas tous entraînés. Le plaqueur défensif Harrison Phillips était également absent de l’entraînement de mercredi, mais son absence n’était pas liée à une blessure.

Bryce Young, le choix n ° 1 en titre au classement général, était un participant à part entière après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure à la cheville, mais les Panthers sont toujours aux prises avec d’autres blessures. Le secondeur Frankie Luvu (hanche), le plaqueur droit Taylor Moton (cheville/repos) et le sécurité Xavier Woods (ischio-jambiers) ne se sont pas entraînés pour la Caroline mercredi. Les bois sont on s’attendrait à ce qu’il manque quatre à six semaines avec la blessure qu’il a subie contre les Seahawks dimanche. Le receveur Jonathan Mingo (commotion cérébrale), le demi de coin CJ Henderson (cheville) et le porteur de ballon Miles Sanders (aine) faisaient partie des participants limités.

Le quart-arrière des Raiders Jimmy Garoppolo était le nom le plus marquant sur le rapport de blessure. Il ne s’est pas entraîné en raison d’une commotion cérébrale. Le secondeur Curtis Bolton (genou) ne s’est pas entraîné, tandis que l’ailier défensif Maxx Crosby (genou) faisait partie des personnes limitées.

Le passeur vedette Joey Bosa (ischio-jambiers/orteil), l’ailier rapproché Gerald Everett (maladie), la sécurité Alohi Gilman (talon), la sécurité Derwin James (ischio-jambiers), le centre Corey Linsley (maladie) et le secondeur Kenneth Murray Jr. (aine) ne l’ont pas fait. entraînement mercredi pour les Chargers. Le porteur de ballon Austin Ekeler est sur le chemin du retour, car il a été limité lors de la séance d’entraînement de mercredi en raison de sa blessure à la cheville. Le secondeur Eric Kendricks (ischio-jambiers) et le plaqueur offensif Rashawn Slater (cheville) étaient également limités.

Les Patriots comptaient une poignée de participants limités à l’entraînement de mercredi. Parmi eux se trouvaient le plaqueur défensif Christian Barmore (genou), le plaqueur défensif Davon Godchaux (cheville), le demi défensif Jonathan Jones (cheville) et le garde offensif Cole Strange (genou).

Les Cowboys comptaient cinq joueurs qui ne se sont pas entraînés : le centre Tyler Biadasz (ischio-jambiers), le receveur large CeeDee Lamb (repos), l’ailier défensif Demarcus Lawrence (repos), le garde Zach Martin (cheville) et le plaqueur offensif Tyron Smith (genou).

Le porteur de ballon de l’Arizona, James Conner, a été limité à l’entraînement car il souffre d’une blessure au dos. Mercredi, le secondeur Krys Barnes (doigt), l’ailier défensif Jonathan Ledbetter (doigt) et le secondeur Josh Woods (cheville) étaient absents mercredi.

Le receveur vedette Deebo Samuel n’a pas pu participer à l’entraînement en raison de blessures aux côtes et au genou. Un autre receveur large, Jauan Jennings, l’a rejoint sur la touche en raison d’une blessure au tibia. Le plaqueur offensif Trent Williams a eu une journée de repos.

Les Chiefs avaient une longue liste de joueurs sur leur rapport de blessures cette semaine. Le quart-arrière Patrick Mahomes souffre d’une blessure à la cheville après avoir semblé s’être blessé lors du match de dimanche contre les Bears, mais il était un participant à part entière. Parmi les autres grands noms de la liste figuraient l’ailier défensif Chris Jones (aine) et le receveur large Kadarius Toney (orteil), qui étaient tous deux limités. Le porteur de ballon Isiah Pacheco était un participant à part entière car il souffre d’une blessure à l’abdomen.

La liste des blessures des Jets était beaucoup plus courte que celle de leur adversaire. Le porteur de ballon Breece Hall et le plaqueur offensif Mekhi Becton étaient tous deux limités par des blessures au genou.