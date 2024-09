Blessures de la semaine 2 de la NFL : Christian McCaffrey des 49ers exclu contre les Vikings ; Jordan Love des Packers incertain

Le NFL La saison est officiellement de retour, mais malheureusement, cela signifie aussi des blessures. Cela ne fait qu’une semaine, mais les 32 Équipes de la NFL sont confrontés à des maladies différentes, certaines plus graves que d’autres.

Jordan Love, le quarterback des Packers de Green Bay, ne manquera peut-être pas plusieurs semaines en raison d’une entorse au ligament collatéral médial, tandis que Russell Wilson, le quarterback des Steelers de Pittsburgh, souffre toujours d’une blessure au mollet. Christian McCaffrey, le running back des 49ers de San Francisco, a été écarté des terrains pour la deuxième semaine consécutive en raison de blessures au mollet et au tendon d’Achille. Quelles autres blessures devriez-vous connaître ?

Vous trouverez ci-dessous une répartition de chaque Équipes de la NFL rapport sur les blessures en milieu de semaine avant le programme chargé de la semaine 2, dimanche.

Les Raiders seront privés de leur ancien edge rusher sélectionné au premier tour, ainsi que de leur choix au quatrième tour du repêchage de cette année (Richardson), qui n’a pas joué lors de la semaine 1. Powers-Johnson a été limité tout au long de la semaine.

Baltimore sera privé de son choix de premier tour (Wiggins), qui a joué un rôle important en début de saison. Isaac a été limité toute la semaine mais il semble peu probable qu’il joue, tandis que Van Noy a eu une séance limitée vendredi après ne pas s’être entraîné auparavant.

La défense de LA est en difficulté et malheureusement, ces joueurs considérés comme douteux semblent tous évoluer dans la mauvaise direction. Aucun des joueurs Gilman, Bosa ou Palmer ne s’est entraîné vendredi. Taylor et Haskins étaient tous deux limités.

Hekker s’est entraîné vendredi et il semble probable qu’il puisse jouer, tandis que Lewis et Tremble ont tous deux été limités toute la semaine. La progression de Moton, qui est passé de DNP jeudi à limité vendredi, est un bon signe.

La Nouvelle-Orléans pourrait être en mauvaise posture ici, avec son tackle gauche et son cornerback numéro 1 tous deux incertains après ne pas s’être entraînés de toute la semaine. Bresee et Foskey sont apparus en premier sur le rapport des blessures vendredi, ce qui pourrait être un problème avec Saunders et Jackson déjà absents.

Les Cowboys seront minces au poste d’ailier rapproché, où Luke Schoonmaker et Brevyn Spann-Ford devront désormais effectuer la majorité du travail.

Tampa pourrait être en manque d’effectifs dans la défense secondaire si ni McCollum ni Smith ne peuvent jouer. L’absence potentielle de Hall réduirait la profondeur de la ligne défensive. Les Bucs devront déjà utiliser leur tackle droit remplaçant avec Goedeke sur la touche.

Les Lions seront privés d’un élément clé de leur défense secondaire et potentiellement d’un edge rusher de rotation en Davenport. Williams a été limité tout au long de la semaine et n’a montré aucun effet néfaste de sa blessure à la cheville contre les Rams alors qu’il jouait malgré cela, tandis que Joseph et Sewell sont passés de DNP plus tôt dans la semaine à limités vendredi.

Downs est toujours en train de se remettre de son problème de cheville qui l’a tenu à l’écart pendant la majeure partie de la pré-saison. La perte de Blackmon est un gros problème pour la défense, mais moins si Love ne peut pas jouer pour les Packers. Ni Buckner ni Paye ne se sont entraînés du tout cette semaine et il semble donc peu probable qu’ils jouent.

Lloyd a été limité à chaque séance d’entraînement jusqu’à présent cette saison et il semble incertain de savoir s’il fera ou non son travail. NFL Débuts. Love est considéré comme incertain malgré le fait qu’il ne se soit pas entraîné toute la semaine après la blessure effrayante qu’il a subie vendredi soir dernier. Il ne semble pas que le problème de jambe de Reed soit susceptible de l’empêcher de jouer.

L’attaque de Cleveland a été un désastre contre les Cowboys lors de la première semaine et sera désormais définitivement privée de l’une de ses armes les plus explosives et de son tackle gauche, et pourrait à nouveau être privée de son tackle droit. Pas terrible.

Les Jaguars sont en bonne santé, à l’exception de l’absence de leur safety titulaire Savage. Outre lui, il y a deux remplaçants qui ont participé à deux entraînements limités pour terminer la semaine.

Le running back des 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, le vainqueur de 2023 NFL Joueur offensif de l’année, il pensait pouvoir jouer lors de la première semaine, mais il a été écarté à la dernière minute. Bien qu’il soit confiant de pouvoir jouer pour ses débuts de saison contre les Vikings, le All-Pro manquera un deuxième match pour commencer la saison.

Le receveur du Minnesota Jordan Addison a subi une blessure à la cheville lors de la première semaine contre les Giants et ne s’est pas entraîné de toute la semaine. Deux joueurs de ligne offensive portent des étiquettes douteuses mais ont eu des séances limitées vendredi, tandis que Smith était de retour à une séance limitée après ne pas s’être entraîné jeudi.

Les Seahawks : LB Uchenna Nwosu (genou), TE Pharaoh Brown (pied) OUT; RB Kenneth Walker III (oblique), OT George Fant (genou) DOUTEUSE; LB Jerome Baker (ischio-jambiers), LB Tyrel Dodson (épaule) QUESTIONNABLE

: LB Uchenna Nwosu (genou), TE Pharaoh Brown (pied) OUT; RB Kenneth Walker III (oblique), OT George Fant (genou) DOUTEUSE; LB Jerome Baker (ischio-jambiers), LB Tyrel Dodson (épaule) QUESTIONNABLE Patriotes: OG Sidy Sow (cheville) OUT; DE Deatrich Wise (épaule), S Kyle Dugger (cheville), OG Layden Robinson (épaule), RB JaMycal Hasty (genou) QUESTIONNABLE

Seattle sera à court d’effectifs défensivement sans Nwosu, et cela pourrait être encore plus le cas si Baker et Dodson ne peuvent pas jouer. Si Walker ne peut pas jouer, il sera remplacé par l’arrière de deuxième année Zach Charbonnet, tandis que Fant – qui est déjà lui-même un remplaçant pour blessure – laissera sa place à un troisième tackle.

La Nouvelle-Angleterre est en bien meilleure forme avec le garde gauche Sidy Sow (cheville) comme seul joueur absent. Wise et Dugger seraient des pertes importantes s’ils ne pouvaient pas jouer, mais ils ont au moins pu participer à des séances d’entraînement limitées.

Le plaqueur défensif des Jets de New York, Javon Kinlaw, a manqué l’entraînement parce qu’il attend un enfant, selon l’entraîneur-chef Robert Saleh, via un journaliste d’équipeLes cornerbacks titulaires Michael Carter II (cheville) et DJ Reed (genou) ont tous deux été peu présents mercredi. Selon Saleh, tous deux joueront dimanche.

Les Titans n’ont personne répertorié avec un statut de jeu pour la semaine 2.

Malik Nabers a été mis à l’entraînement vendredi et jouera. L’absence de McCloud aggrave encore la situation d’une défense déjà mince, et l’absence d’Olszewski pourrait affecter le match retour.

Ferrell ne s’est pas entraîné vendredi en raison de son problème de genou, alors qu’il était en bonne santé plus tôt dans la semaine. La désignation de Newton comme joueur de « repos » partiel laisse penser qu’il pourra jouer.

Melton a pu participer à un entraînement complet vendredi, ce qui indique qu’il a presque progressé dans le protocole de commotion cérébrale. Weaver a été limité toute la semaine.

Los Angeles a placé le receveur Puka Nacua (genou) au Pro Bowl ainsi que le pivot Steve Avila et le tackle gauche Joe Noteboom dans la réserve des blessés mercredi. Allen a manqué la semaine 1. Dotson, Durant et Lake se sont entraînés de manière limitée vendredi, ce qui pourrait apporter un certain optimisme quant à leurs espoirs respectifs de jouer.

Cincinnati sera privé d’un gros joueur au milieu de la défense et pourrait être privé de trois pièces maîtresses de l’attaque. Higgins ne s’est pas entraîné de la semaine et il semble peu probable qu’il joue. Mims se remet encore de la blessure qui l’a mis à l’écart pendant le camp. Hudson a fait DNP-LP-DNP, ce qui n’est jamais un bon signe pour les chances d’un joueur de jouer.

Brown a été placé sur la liste des blessés et sera absent au moins quatre semaines.

Les trois Steelers n’ont pas participé à la première semaine. Les Wilson ont tous eu des entraînements limités cette semaine, bien que le receveur recrue Roman Wilson ait été limité à 100%, ce qui pourrait être vu comme un signe qu’il a besoin de plus de temps. Mike Tomlin a déclaré que le statut de Russell Wilson dans le jeu était discutable, et que ses chances d’être titulaire le sont encore plus.

Vele a joué un rôle étonnamment important lors de la première semaine, mais il ne sera pas sur le terrain contre Pittsburgh. C’est peut-être l’ouverture dont Marvin Mims Jr. a besoin pour enfin avoir un impact.

Caleb Wiliams a connu des difficultés dans son NFL Il a fait ses débuts et pourrait être en infériorité numérique pour le deuxième match de sa carrière. Bates est un joueur clé de la ligne offensive. Allen ne s’est pas entraîné de toute la semaine, tandis qu’Odunze a eu une séance limitée vendredi, ce qui a surpris tout le monde. Il a déclaré que sa capacité à jouer ou non dépendrait de sa tolérance à la douleur.

Ni Pierce ni Scruggs ne se sont entraînés vendredi après avoir été limités jeudi, ce qui jette le doute sur leur disponibilité pour dimanche soir.

Faucons :

: Aigles : LB Devin White (cheville), CB Isaiah Rodgers (main) FP; WR AJ Brown (ischio-jambiers), OT Fred Johnson (pouce), DL Milton Williams (pied) LP

Il vaut la peine de garder un œil sur Brown et Williams à Philadelphie, car une absence potentielle de l’un ou l’autre aurait un impact significatif de ce côté du ballon.