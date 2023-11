Blessures de la semaine 10 de la NFL : Deebo Samuel et James Conner devraient revenir

Nation NFLESPNLecture de 9 minutes

Le Les Bears de Chicago ont battu les Panthers de la Caroline 16-13 jeudi soir sans le quart partant Justin Fields, qui a raté son quatrième match consécutif en raison d’une luxation du pouce droit.

La recrue non repêchée Tyson Bagent, issue de la Division II Shepherd, a gagné pour la deuxième fois en quatre départs. Il a réussi 162 verges par la passe, mais il n’a lancé aucune interception après en avoir lancé cinq lors de ses deux matchs précédents.

Les Bears croient que Fields pourra revenir pour leur prochain match, à Détroit le 19 novembre.

Les Panthers ont joué sans le leader du sac Brian Burns (commotion cérébrale). Ils espèrent le retrouver lorsqu’ils accueilleront les Cowboys de Dallas le 19 novembre.

Il y a de nombreuses nouvelles concernant les récepteurs larges. C’est un sac mitigé pour les Bengals de Cincinnati, qui seront privés de Tee Higgins mais devraient avoir Ja’Marr Chase. Les 49ers de San Francisco s’attendent au retour de Deebo Samuel dans leur offensive soudainement affaiblie, tandis que Stefon Diggs est apparu de manière surprenante dans le rapport sur les blessures des Buffalo Bills vendredi.

Blessure: Dos; tendon

Chase est discutable pour affronter les Texans de Houston, mais il y a beaucoup d’optimisme quant à son statut. L’entraîneur Zac Taylor a déclaré qu’il pensait que Chase avait l’air bien vendredi, et Chase se prépare comme s’il jouait. Il a participé aux entraînements limités jeudi et vendredi. Higgins est absent pour le match de dimanche après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers mercredi. Recherchez Trenton Irwin et Andrei Iosivas pour obtenir plus de représentants avec Higgins absent pendant au moins une semaine. – Ben bébé

Blessure: Dos

Après ne pas avoir été inscrit sur le rapport de blessure jeudi, Diggs a été ajouté après avoir été limité à l’entraînement vendredi. Les Bills ont une autre journée d’entraînement avant d’accueillir les Broncos de Denver lundi soir. Diggs n’a raté aucun match en raison d’une blessure au cours de ses quatre saisons à Buffalo. –Alaina Getzenberg

Blessure: Épaule; cheville

Après avoir raté presque tous les trois derniers matchs, Samuel sera de retour pour les Niners dimanche à Jacksonville. Samuel est retourné à l’entraînement lundi et a participé à part entière aux quatre séances cette semaine. Samuel a déclaré jeudi qu’il n’essaierait pas de rattraper son absence en une semaine, mais il s’attend à ce qu’il joue à nouveau un rôle important maintenant qu’il est de retour sur une attaque qui a chuté à 17 points par match au cours des trois derniers matchs. en moyenne plus de 30 au cours des cinq premières semaines.

Williams a raté les deux derniers matchs après avoir joué en raison d’une blessure à la cheville lors de la semaine 6. Les Niners espéraient que le bye le permettrait de revenir complètement jouer dimanche contre Jacksonville, mais Williams est répertorié comme douteux après s’être entraîné sur une base limitée jeudi et vendredi. En fait, l’entraîneur Kyle Shanahan a qualifié Williams de “vraiment discutable” vendredi, ce qui signifie qu’il pourrait s’agir d’une véritable décision en temps de match. Si Williams ne peut pas jouer, les Niners se tourneront vers Jaylon Moore pour le remplacer à nouveau. – Nick Waggoner

Blessure: ischio-jambiers

Mitchell est répertorié comme douteux, mais il a participé à part entière à l’entraînement de vendredi, ce qui signifie qu’il a tendance à jouer. Le plus gros problème pour la recrue non repêchée a été la durabilité, et il ne sera probablement pas au complet. Mitchell a livré un match d’évasion dimanche lorsqu’il a parcouru 138 verges. Il y a une chance qu’il supplante le juge Hill en tant que numéro 2 derrière Gus Edwards. Interrogé sur le rôle de Mitchell à l’avenir, le coordonnateur offensif des Ravens, Todd Monken, a déclaré : « Avec n’importe quel joueur, lorsque vous avez une opportunité, vous en profitez, et cela mène à plus d’opportunités. » — Jamison Hensley

Blessure: ischio-jambiers

Les Steelers seront privés de leur sécurité vedette pour la deuxième semaine consécutive après s’être blessé aux ischio-jambiers contre les Jaguars de Jacksonville. Sans Fitzpatrick, les Steelers utiliseront une combinaison de joueurs pour assumer ses responsabilités, notamment en utilisant le demi de coin Patrick Peterson en sécurité pour quelques clichés, ce que Peterson a déclaré cette semaine qu’il avait toujours voulu faire dans sa carrière. – Brooke Prior

Blessure: Genou

Même s’il a été répertorié comme douteux pour le match de dimanche, on s’attend à ce que Conner joue contre les Falcons d’Atlanta. Il a quitté l’IR cette semaine, ce qui a ouvert une fenêtre de trois semaines pour s’entraîner, mais avec son apparence lors de la partie ouverte de l’entraînement et avec le retour de Kyler Murray, le retour de Conner est imminent. – Josh Weinfuss

Blessure: Aine

Après avoir raté la semaine dernière, Londres est prêt à partir et ne devrait pas figurer sur le rapport sur les blessures. Il a déclaré à ESPN plus tôt cette semaine que l’aine était bien meilleure qu’il y a une semaine – et jeudi, il s’était entraîné au complet.

Pendant ce temps, le receveur Mack Hollins (cheville) est absent dimanche contre l’Arizona. Son rôle pourrait être rempli par KhaDarel Hodge ou Van Jefferson – à la fois dans le jeu de réception et en tant que tireur dans les équipes spéciales. -Michael Rothstein

Blessure: Commotion cérébrale ; côtes/obliques

Osborn est entré dans le protocole de commotion cérébrale après un coup sûr qui l’a laissé immobile sur le terrain dimanche à Atlanta. Mais il s’est remis assez vite pour se retrouver devant les portes des vestiaires pour féliciter les joueurs et les entraîneurs après le match, et il a franchi la plupart des étapes du protocole. Il a participé à au moins certains de tous les entraînements et était un participant à part entière vendredi. Il est officiellement répertorié comme douteux et devra obtenir l’autorisation de plusieurs médecins avant de pouvoir jouer dimanche, mais il y a de bien meilleures chances que cela se produise qu’il n’y paraissait dans les instants qui ont suivi sa blessure.

Hockenson est affecté par sa blessure aux côtes/obliques, mais a déclaré jeudi qu’il était presque sûr de jouer dimanche. “C’est le plan”, a-t-il déclaré. -Kévin Seifert

Blessure: Doigt de pied

Samuel s’est blessé à un orteil contre Philadelphie il y a deux semaines, n’a pas joué en Nouvelle-Angleterre la semaine dernière et a été limité à l’entraînement cette semaine. Jamison Crowder l’a remplacé en tant que récepteur de machines à sous. Cependant, Samuel devrait jouer à Seattle. – John Keim

Blessure: Genou droit

L’entraîneur Doug Pederson a déclaré que ce serait loin d’être le cas si Jones devait jouer contre les 49ers de San Francisco dimanche, et vendredi soir, il a été exclu. Jones a été blessé au cours de la deuxième semaine, a raté deux matchs et est revenu et a capté une passe de touché contre Buffalo le 8 octobre avant de partir après s’être blessé à nouveau au genou. Les Jaguars ont compensé ses répétitions avec Tim Jones et Jamal Agnew, mais la capacité d’étirement de Jones non plus. L’espoir est que Jones puisse revenir avant décembre. -Michael DiRocco

Blessure: Cheville

Douglas, qui a mené l’équipe au chapitre des réceptions au cours des trois dernières semaines avec 14 attrapés pour 134 verges, a été limité toute la semaine à l’entraînement après être apparu sur le rapport de blessure mercredi. Il avait refusé de parler de sa blessure lors d’un entretien de groupe avec des journalistes jeudi avant le départ de l’équipe pour Francfort, en Allemagne. Dans la partie médiatique du seul entraînement des Patriots en Allemagne vendredi, Douglas ne semblait pas être aussi actif que les autres receveurs. –Mike Reiss

Blessure: Genou, épaule

Avec la blessure de Jones, les Browns seront privés de leurs trois meilleurs plaqués offensifs face aux Ravens de Baltimore. Cela inclut Jones, Jack Conklin, qui est absent pour l’année en raison d’une blessure au genou, et le plaqueur gauche Jedrick Wills Jr., qui est parti en IR cette semaine en raison d’une blessure au genou. Le plaqueur remplaçant James Hudson III jouera un rôle clé quelque part. Il a de l’expérience au plaquage droit. Les Browns pourraient également déplacer le garde gauche All-Pro Joel Bitonio au poste de plaqueur gauche. Mais à ce stade, on ne sait pas exactement ce que feront les Browns. –Jake Trotter

Blessure: Épaule

Miller a raté trois matchs au cours de ses six années de carrière, mais il ne s’est pas encore entraîné cette semaine. Si Miller ne peut pas jouer contre les Jets de New York, les Raiders pourraient soit élever son remplaçant, Justin Herron, pour protéger le côté aveugle du quart-arrière recrue Aidan O’Connell, soit faire glisser le plaqueur droit Jermaine Eluemunor, qui a débuté au poste de plaqueur gauche à la place de Miller lors d’un match la saison dernière. . S’ils déplacent Eluemunor, Thayer Munford Jr. pourrait commencer au bon tacle, bien qu’il ait souffert de blessures au cou et au genou, ou même de Brandon Parker récemment re-signé. –Paul Gutiérrez

Blessure: Cheville

Sa fenêtre a été ouverte cette semaine pour sortir de la réserve des blessés, et il s’attend à être activé pour le match de dimanche contre les Cowboys de Dallas après avoir raté quatre matchs en raison d’une entorse élevée à la cheville. Ojulari était un participant limité à l’entraînement cette semaine et est officiellement répertorié comme douteux. Son retour devrait donner un coup de pouce à la course aux passes des Giants, enlevant une partie de la pression exercée sur Kayvon Thibodeaux lors des passes. –Jordan Raanan

Blessure: Pouce

Murphy-Bunting a été exclu contre les Buccaneers de Tampa Bay. Murphy-Bunting s’est blessé au pouce contre les Falcons. Il n’a joué que huit snaps la semaine dernière après avoir aggravé sa blessure à Pittsburgh. Les receveurs des Bucs Mike Evans et Chris Godwin constituent un affrontement difficile pour n’importe quelle équipe. – Turron Davenport

Blessure: Épaule

Alexander s’est blessé à l’épaule à la fin du match de la semaine dernière contre les Rams de Los Angeles et ne s’est pas entraîné de la semaine. Il est répertorié comme douteux et ne devrait pas jouer. Il n’y a pas si longtemps, le coordonnateur défensif Joe Barry a déclaré que les Packers avaient des « problèmes de champagne » avec toutes les options dont ils disposaient au poste de cornerback. Depuis, Rasul Douglas a été échangé et Eric Stokes s’est blessé. L’offensive en difficulté des Steelers de Pittsburgh pourrait avoir plus de facilité à se mesurer à des joueurs comme Carrington Valentine, Corey Ballentine et Robert Rochell. — Rob Demovsky

Blessure: Épaule, côtes

Turpin a joué le rôle de retourneur de botté de dégagement et de coup de pied au cours des derniers matchs et a capté une passe de touché la semaine dernière contre les Eagles de Philadelphie. Il a couru pour un touché contre les Giants de New York lors du premier match. Officiellement, il est discutable et les Cowboys porteront sa disponibilité à 90 minutes pour les inactifs. S’il ne peut pas jouer, cherchez Deuce Vaughn pour retourner le botté de dégagement et Rico Dowdle pour renvoyer les coups de pied. -Todd Archer

Blessure: Genou; genou

