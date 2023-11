Blessures de la semaine 10 de la NFL : Bears sans le quart Justin Fields, trois autres partants ; Les Panthers manquent de Star Edge Rusher

Nous sommes maintenant officiellement à mi-chemin du 2023 NFL saison, et les 32 clubs sont aux prises avec des blessures notables. Les Giants de New York n’ont plus que leur troisième quart-arrière, les Jets de New York sont frappés sur la ligne offensive et quelques receveurs larges tels que Christian Watson et Drake London sont aux prises avec des problèmes.

Jetons un coup d’œil aux blessures dans la ligue. Ci-dessous, nous détaillerons le rapport final sur les blessures du « Thursday Night Football » et discuterons des premiers rapports de blessures pour les 24 autres équipes qui devraient jouer dimanche ici au cours de la semaine 10.

Panthères : EDGE Brian Burns (commotion cérébrale/coude), CB CJ Henderson (commotion cérébrale), WR Laviska Shenault Jr. (cheville), TE Stephen Sullivan (épaule) OUT ; WR DJ Chark (coude) DOUTEUX ; S Xavier Woods (cuisse), S Vonn Bell (quadriceps) LB Marquis Haynes (dos) QUESTIONNABLE

: EDGE Brian Burns (commotion cérébrale/coude), CB CJ Henderson (commotion cérébrale), WR Laviska Shenault Jr. (cheville), TE Stephen Sullivan (épaule) OUT ; WR DJ Chark (coude) DOUTEUX ; S Xavier Woods (cuisse), S Vonn Bell (quadriceps) LB Marquis Haynes (dos) QUESTIONNABLE Ours: QB Justin Fields (pouce droit), FB Khari Blasingame (commotion cérébrale), OL Nate Davis (cheville), LB Tremaine Edmunds (genou), DB Terell Smith (maladie) OUT ; DB Josh Blackwell (ischio-jambiers), RB Khalil Herbert (cheville), WR Equanimeous St. Brown (ischio-jambiers) QUESTIONNABLE

Les Panthers font face à plusieurs blessures du côté défensif du ballon. Le lanceur de passes vedette Brian Burns ne sera pas sur le terrain pendant cette courte semaine, pas plus que le demi de coin CJ Henderson. Les deux sécurités de la Caroline, Xavier Woods et Vonn Bell, sont discutables, mais les deux ont participé au moins de manière limitée à l’entraînement de mercredi.

Tyson Bagent fera un autre départ pour Chicago sous le centre, alors que Justin Fields reste absent avec son pouce luxé. Fields est cependant retourné à l’entraînement et a participé de manière limitée aux trois jours. Chicago perdra deux autres partants, Nate Davis et Tremaine Edmunds, qui ne se sont pas entraînés du tout cette semaine. Ce qui est une bonne nouvelle, les trois joueurs répertoriés comme douteux (Josh Blackwell, Khalil Herbert et Equanimeous St. Brown) ont tous participé à part entière à l’entraînement toute la semaine. Cependant, on ne s’attend pas à ce qu’Herbert joue, par NFL Media.

Le rapport sur les blessures des Colts mercredi est une estimation, mais le demi de coin JuJu Brents (quad), le receveur Josh Downs (genou), le secondeur Zaire Franklin (genou) et l’ailier rapproché Drew Ogletree (pied) ne se sont pas entraînés. Le demi de coin Tony Brown a été limité par une commotion cérébrale et le plaqueur offensif Braden Smith était un participant à part entière avec des problèmes de hanche et de poignet.

Le demi de coin des Patriots JC Jackson n’était pas à l’entraînement mercredi et ne fera pas le voyage en Allemagne en raison de problèmes de fiabilité. Le joueur de ligne défensive Christian Barmore (genou), le secondeur Ja’Whaun Bentley (ischio-jambiers), le cornerback Myles Bryant (poitrine), le receveur large Demario Douglas (cheville), le cornerback Jonathan Jones (genou), le joueur de ligne offensive Vederian Lowe (cheville), le receveur large DeVante Parker (commotion cérébrale) et le joueur de ligne défensive Deatrich Wise Jr. (épaule) étaient des participants limités.

Les Browns ont un long rapport de blessures alors qu’ils se préparent pour leur affrontement avec les Ravens. Le garde Joel Bitonio et le receveur Amari Cooper (genou) ont eu des jours de repos pour vétérans. L’ailier rapproché David Njoku (genou), l’arrière de coin Greg Newsome II (aine) et le porteur de ballon Pierre Strong (ischio-jambiers). Deshaun Watson (épaule) était un participant à part entière.

Pour les Ravens, le receveur Odell Beckham (genou) a bénéficié d’une journée de repos pour les vétérans. Le tacle Morgan Moses (épaule) était un participant à part entière.

La star des Bengals, Ja’Marr Chase, a raté l’entraînement mercredi en raison de sa blessure au dos. L’ailier défensif Sam Hubbard (cheville) et le plaqueur défensif Josh Tupou (épaule) se sont joints à lui lors de l’entraînement manquant. Le cornerback Jalen Davis (cheville), le secondeur Akeem Davis-Gaither (genou) et le receveur Tee Higgins (ischio-jambiers) étaient des participants limités.

Les Texans répertorié 23 joueurs sur leur liste des blessés.

Les Saints sont relativement en bonne santé à l’approche de la semaine 10. Le plaqueur offensif Ryan Ramczyk a eu une journée de repos et le secondeur Demario Davis (genou) était un participant à part entière.

Pour les Vikings, le receveur KJ Osborn et le quart-arrière Jaren Hall sont dans le protocole sur les commotions cérébrales. Justin Jefferson (ischio-jambiers) était limité lorsque sa fenêtre d’entraînement était ouverte. L’ailier rapproché TJ Hockenson (côtes) et le plaqueur offensif Christian Darrisaw (aine) ont été limités. Le secondeur Brian Asomoah (cheville) était limité.

Le secondeur des Titans Azeez Al-Shaair (cheville), le garde offensif Daniel Brunskill (cheville), le receveur Treylon Burks (commotion cérébrale), le demi de coin Sean Murphy-Bunting (pouce) et le plaqueur offensif Nicholas Petit-Frere (épaule) ne se sont pas entraînés mercredi. Le secondeur Jack Gibbens (épaule), le plaqueur droit Chris Hubbard (commotion cérébrale) et le quart-arrière Ryan Tannehill (cheville) étaient des participants limités.

Pour les Bucs, le demi de coin Carlton Davis (orteil), le demi de coin Jamel Dean (commotion cérébrale) et le demi défensif Josh Hayes (commotion cérébrale) ne se sont pas entraînés mercredi. Le garde offensif Matt Feiler (genou), le garde offensif Luke Goedeke (pied), le joueur de ligne défensive Logan Hall (aine), le receveur large Trey Palmer (cou) et le plaqueur de nez Vita Vea (aine) étaient des participants limités.

Pour les 49ers, le plaqueur Trent Williams ne s’est pas entraîné car il souffre d’une blessure à la cheville et le garde Aaron Banks a raté l’entraînement (orteil). Deebo Samuel (épaule) est de retour en sortant du bye, alors qu’il s’est entraîné pleinement. Le secondeur Dre Greenlaw (épaule) était également un participant à part entière.

Le secondeur des Jaguars Yasir Abdullah était le seul joueur absent à l’entraînement mercredi, car il souffre d’une maladie. Le demi de coin Tyson Campbell (ischio-jambiers), la sécurité Andre Cisco (ischio-jambiers), le joueur de ligne offensive Ezra Cleveland (orteil), le receveur Zay Jones (genou) et la sécurité Daniel Thomas (ischio-jambiers) étaient des participants limités.

Le demi de coin des Packers Jaire Alexander (épaule), le plaqueur offensif Yosh Nijman (dos), le garde offensif Jon Runyan (cou) et le secondeur Quay Walker (aine) ne se sont pas entraînés mercredi. Le joueur de ligne défensive Kenny Clark (épaule), le gardien de sécurité Rudy Ford (mollet) et le joueur de ligne offensive Elgton Jenkins (genou) étaient des participants limités. Le receveur large Christian Watson était de retour à l’entraînement avec son problème de dos et était un participant à part entière.

La sécurité des Steelers, Minkah Fitzpatrick, n’est toujours pas à l’entraînement en raison de sa blessure aux ischio-jambiers. Le plaqueur défensif Montravius ​​Adams Sr a également raté l’entraînement en raison d’une blessure à la cheville. Le secondeur Elandon Roberts (genou) et le joueur de ligne défensive Cameron Heyward (aine) étaient des participants limités.

Les demi de coin des Falcons Dee Alford et Mack Hollins ne se sont pas entraînés mercredi en raison de blessures à la cheville. La sécurité Richie Grant (cou) et le receveur Drake London (aine) étaient limités.

Pour les Cardinals, le joueur de ligne offensive Trystan Colon (mollet), le porteur de ballon Emari Demercado (orteil), le joueur de ligne offensive Will Hernandez (genou), le joueur de ligne offensive DJ Humphries (cheville), le secondeur Cameron Thomas (maladie), le secondeur Ezekiel Turner (ischio-jambiers) et Le demi de coin Marco Wilson (genou) ne s’est pas entraîné mercredi. Le porteur de ballon James Conner, dont la fenêtre d’entraînement a récemment été ouverte, était limité par sa blessure au genou. Le receveur Michael Wilson était limité par une blessure à l’épaule.

Le quart-arrière des Chargers Justin Herbert figurait sur le rapport de blessure en raison de sa blessure au doigt gauche, mais il était un participant à part entière mercredi.

Pour Detroit, le nouveau receveur Donovan Peoples-Jones (côtes) et le garde offensif Halapoulivaati Vaitai (arrière) étaient des participants limités. Le porteur de ballon David Montgomery était un participant à part entière avec sa blessure aux côtes.

Le receveur Jahan Dotson n’était pas à l’entraînement mercredi en raison d’une question personnelle, tandis que son compatriote receveur de Washington Curtis Samuel était limité par un problème d’orteil.

Bonne nouvelle pour les Seahawks impliquant un joueur sur la réserve blessé. Le plaqueur partant Abraham Lucas est toujours sur la bonne voie pour s’entraîner la semaine prochaine. Il est absent depuis la première semaine en raison d’une blessure au genou. Mauvaise nouvelle pour les Seahawks ? Beaucoup de partants ne se sont pas entraînés.

Le porteur de ballon Kenneth Walker (poitrine), le secondeur Jordyn Brooks (ischio-jambiers), le plaqueur défensif Jarran Reed (dent) et le receveur Jaxon Smith-Njigba (hanche) ne se sont pas entraînés. Le plaqueur Charles Cross (cheville) et le receveur Tyler Lockett (ischio-jambiers) étaient limités.

Pour les Giants, le joueur de ligne offensive Sean Harlow (personnel), le demi défensif Adoree’ Jackson (commotion cérébrale/cou), le porteur de ballon Deon Jackson (commotion cérébrale) et le plaqueur offensif Evan Neal (cheville) ne se sont pas entraînés mercredi. Le receveur Parris Campbell (ischio-jambiers), le secondeur Azeez Ojulari (cheville) et le plaqueur offensif Andrew Thomas (ischio-jambiers) étaient des participants limités. Le porteur de ballon Saquon Barkley ne figurait pas sur le rapport de blessure.

Le plaqueur offensif des Cowboys Tyron Smith (maladie) et le receveur KaVontae Turpin (épaule) ne se sont pas entraînés mercredi, tandis que le plaqueur défensif Osa Odighizuwa (ischio-jambiers) et le secondeur Markquese Bell (mollet) ont été limités.

Le rapport initial sur les blessures des deux équipes sera publié jeudi.