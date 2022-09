Blessures dans l’écrasement au stade alors que le Kenya inaugure le président

On ne sait pas combien de personnes ont été blessées alors que les partisans se déversaient et tentaient d’éviter les forces de sécurité brandissant des matraques, mais le radiodiffuseur local KTN en a signalé des centaines sous une tente de la Croix-Rouge. Aucun décès n’a été signalé.

NAIROBI, Kenya – Un certain nombre de personnes ont été écrasées et blessées alors que les Kényans se sont introduits mardi de force dans un stade où William Ruto sera inauguré en tant que président.

Ruto a remporté de justesse les élections du 9 août dans la démocratie la plus stable d’Afrique de l’Est contre Raila Odinga, figure de l’opposition de longue date, et la Cour suprême a rejeté la semaine dernière les contestations des résultats officiels.

Avec la transition, la présidence du Kenya passe d’un dirigeant inculpé par la Cour pénale internationale à un autre. Kenyatta et Ruto ont tous deux été inculpés pour leur rôle dans les violences meurtrières post-électorales de 2007, mais les affaires ont ensuite été classées suite à des allégations d’intimidation de témoins.

L’élection d’août s’est déroulée dans le calme dans un pays aux antécédents de violence politique. Le chaos n’a éclaté que dans les dernières minutes lorsque la commission électorale s’est divisée publiquement et que d’éminents partisans d’Odinga ont tenté d’empêcher physiquement la déclaration de Ruto comme vainqueur.

La campagne de Ruto l’avait dépeint comme un « arnaqueur » avec un passé modeste de marche pieds nus et de vente de poulets au bord de la route, un contrepoint aux dynasties politiques représentées par Kenyatta et Odinga. Mais Ruto a reçu un mentor politique puissant en tant que jeune homme de l’ancien président Daniel arap Moi, qui a supervisé un État à parti unique pendant des années avant que les Kenyans ne fassent pression avec succès pour des élections multipartites.

Ruto parle maintenant de démocratie et a juré qu’il n’y aura pas de représailles contre les voix dissidentes.

Le candidat perdant, Odinga, se positionne comme un éminent. Dans une déclaration lundi, il a déclaré qu’il sauterait l’inauguration et plus tard « annoncera les prochaines étapes alors que nous cherchons à approfondir et à renforcer notre démocratie ».