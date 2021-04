Un policier a été victime d’une grave hémorragie cérébrale après avoir reçu des coups de poing alors qu’il était en service.

Le PC Leo Clarke s’est retrouvé avec des agrafes qui couraient le long de son crâne après avoir été précipité en chirurgie lorsqu’il a commencé à se moquer après l’attaque.

Le PC Leo Clarke a subi des blessures choquantes après avoir été frappé en service Crédits: Police du Cambridgeshire

Joshua Gull a été condamné hier à un an et huit mois Crédits: Police du Cambridgeshire

Il était à l’hôpital en convalescence pendant cinq jours et fait face à un lent rétablissement.

Son agresseur, Joshua Gull, a admis avoir causé des lésions corporelles graves sans intention et a été condamné à un an et huit mois à la cour de la Couronne de Peterborough hier.

L’officier de 24 ans avait été envoyé au domicile de la grand-mère de Gull à Peterborough le 8 février, après que sa famille eut appelé les flics.

PC Clarke a trouvé Gull et son père debout dans la rue avant que le jeune homme de 27 ans ne devienne violent lorsque l’appareil photo porté sur le corps a été allumé.

Le flic a utilisé un spray PAVA avant que Gull ne lui donne un coup de poing à la tête et soit arrêté.

Pendant sa détention, Gull a déclaré aux policiers qu’il regrettait ce qu’il avait fait et souffrait de sa santé mentale.

Dans une déclaration de la victime au tribunal, PC Clarke a déclaré: «Cet incident m’a laissé le sentiment d’être un fardeau pour tout le monde.

«J’adorais conduire mais c’est difficile maintenant car je dois être conduit partout pour des choses comme les rendez-vous ou même pour aller au magasin.

‘VRAIMENT DUR’

«Je me sens prisonnier en tant que tel dans ma propre maison parce que la récupération est si lente et que j’aimerais vraiment sortir avec ma famille mais je ne peux pas à cause de la blessure.

«J’aimais sortir avec des amis, boire, aller travailler et socialiser, mais je ne peux rien faire de tout ça maintenant et c’est vraiment difficile pour moi, juste rester à la maison et ne rien faire.

«J’étais une personne très active et le fait que cela soit enlevé maintenant, avec la possibilité que certaines de ces blessures ne disparaissent jamais, me rend très bouleversé.

DC Mat Belfitt a déclaré: « Il s’agissait d’une attaque violente contre un nouveau policier en service qui faisait simplement son travail en répondant aux rapports de préoccupation pour cet homme.

«En moyenne, il y a 42 agressions contre des agents dans le Cambridgeshire chaque mois et cet incident met malheureusement en évidence les dangers auxquels les agents sont confrontés quotidiennement.

«Être soumis à de tels abus ne sera pas toléré et nous continuerons de prendre des mesures énergiques.»