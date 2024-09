Blessures à Doughty, Gibson, Leafs ; Stratégies de repêchage (28 septembre) – DobberHockey

C’est seulement la pré-saison et tout Auston Matthews, William Nylanderet John Tavares sont déjà aux prises avec des blessures. Toutes les blessures ont été décrites en utilisant les mots « quotidien », « mineur », « blessé » et « de précaution », donc aucun de ces joueurs n’a besoin d’être poussé vers le bas du classement. Ne soyez pas surpris si un ou plusieurs de ces joueurs sont exclus de tous les matchs préparatoires restants des Leafs. Ce n’est pas comme s’ils jouaient pour une place dans l’alignement ou quelque chose comme ça.

–

John Gibson ne sera pas prêt à commencer la saison après avoir subi une opération d’appendicectomie d’urgence cette semaine. Il devrait manquer les 3 à 6 prochaines semaines, ce qui devrait signifier qu’il reviendra entre la mi-octobre et le début novembre. L’absence de Gibson devrait bouger Lucas Dostal un peu dans le classement du repêchage, même si j’essaierais d’éviter de recruter un gardien de but d’Anaheim en raison de la fin attendue de l’équipe au classement. Je pourrais en fait voir Dostal jouer plus de matchs que Gibson cette saison. Oscar Danskqui a pris une tasse de café avec les Golden Knights, semble être le prochain gardien de but des Ducks.

–

Les Kings ont annoncé que Drew Doughty est mensuel avec une cheville fracturée. Frank Seravalli a également rapporté que la chirurgie pour Doughty inclurait probablement également la réparation d’un tendon endommagé. Seravalli estime également que Doughty sera absent de l’alignement pendant 10 à 14 semaines, ce qui signifierait que Doughty pourrait être prêt à revenir courant décembre. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle, mais cela aurait pu être bien pire.

La blessure de Doughty a déclenché le débat quant à savoir si Brandt Clarke ou Jordan Spence passera à la place de Doughty sur le meilleur avantage numérique. Je pencherais pour Clarke sur la base du pedigree préliminaire, mais je n’exclurais pas Spence ici. Spence a deux ans de plus que Clarke et compte plus de matchs en carrière dans la LNH à son actif (101 GP) que Clarke (25 GP). Cependant, il n’est pas sans précédent qu’un joueur ayant peu d’expérience dans la LNH se retrouve en avantage numérique, avec Quinn et Luc Hughes en étant des exemples. D’après l’entraînement de vendredi, Clarke semble être le premier favori.

Un peu d’entraînement en avantage numérique aujourd’hui pour le @LAKings. Brandt Clarke travaille avec l’unité supérieure, avec Kopitar/Fiala/Kempe/Laferriere. -Zach Dooley (@DooleyLAK) 27 septembre 2024

Peu importe ce qui se passe en avantage numérique, Clarke et Spence devraient tous deux bénéficier d’un point de vue de force égale. Même à 34 ans, Doughty enregistre une tonne de minutes (plus de 25 minutes par match en 2023-24), et quelqu’un doit les rattraper. De plus, Doughty, Clarke et Spence sont tous des défenseurs droitiers. Tyson Barrie, John Klingberget Justin Schultz sont également des défenseurs droitiers, il est donc possible que les Kings signent avec l’un de ces vétérans un contrat d’un an à faible capitalisation pour aider à combler le vide.

–

Puisque nous sommes maintenant dans la saison de repêchage de hockey Fantasy, je vais partager quelques-unes de mes réflexions sur la façon de procéder à un repêchage. Ceci est principalement destiné aux ligues d’une seule saison, mais cela pourrait également s’appliquer aux ligues qui débutent avec plusieurs gardiens.

J’ai écrit sur ce sujet les années précédentes et je ne voulais pas simplement copier et coller ce que j’avais écrit dans le passé. Donc pour quelque chose de différent, je vais présenter des projets de stratégies sous forme de point/contrepoint. Après tout, il est important d’avoir des opinions équilibrées dans le monde polarisé d’aujourd’hui, n’est-ce pas ?

Ayez un plan, mais soyez flexible.

Il est juste de décider que vous souhaitez recruter les buteurs tôt et vous charger des bangers plus tard. Ou que vous ciblez un joueur spécifique dans un certain tour. Ou que tu sais exactement qui tu emmènerais si les deux Jason Robertson et Tim Stutzle sont disponibles. Ou que vous avez même pris la peine de générer votre propre classement spécifiquement pour votre repêchage. Si vous n’avez pas votre propre système de classement (ou même si vous en avez un), je vous encourage à lire autant de Guide fantastique autant que vous le pouvez, ou au moins avoir lu les sections qui comptent le plus pour vous. Ne soyez pas le petit nouveau venu qui achète le guide 15 minutes avant la draft et qui rencontre ensuite des problèmes techniques en essayant d’y accéder pour la première fois !

En même temps, vous avez peut-être entendu Elliotte Friedman citer sa grand-mère : « Vous planifiez, Dieu rit » ou Mike Tyson : « Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’on lui donne un coup de poing dans la bouche ». En d’autres termes, ne vous en tenez pas à un plan précis. Adaptez-vous à la façon dont se déroule le repêchage. Ayez un plan B ou plusieurs joueurs en file d’attente, car le moment où quelqu’un choisira votre joueur a tendance à être le plus souvent dans le choix juste avant le vôtre. Ou ce sera la même personne qui vous le fera plusieurs fois dans un brouillon. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m’est arrivé plusieurs fois. Roulez avec les coups de poing dans votre brouillon.

Visez Zero G, MAIS repêchez un gardien de but tôt si cela semble être un bon rapport qualité-prix.

Les buteurs d’élite de la LNH sont une quantité connue. Tu sais que Connor McDavid marquera bien plus de 100 points. Nathan MacKinnon, Nikita Koucherovet Léon Draisaitl atteindra probablement également 100 points. Auston Matthews fera pression pour atteindre 50 buts, tout comme David Pastrnak. Parmi les défenseurs, Cale Makar et Quinn Hughes et peut-être Évan Bouchard pourrait atteindre 90 points. Et ainsi de suite pour les autres buteurs, à mesure que l’on baisse un peu la barre (si la santé le permet, bien sûr).

Des gardiens ? Plus risqué. Alexandre Georgiev a mené la ligue avec 38 victoires en 2023-24. Pourtant, sa moyenne de buts alloués et son pourcentage d’arrêts étaient tous deux inférieurs à la moyenne (-10,31 GSAA). D’un autre côté, Anthony Stolarz a mené tous les gardiens qui ont joué au moins 25 matchs avec une GAA de 2,03 et un SV% de 0,925, mais il n’a remporté que 16 matchs. Les deux gardiens ont aidé et blessé votre équipe, mais de manière opposée. Une grande partie de la valeur d’un gardien de but dépend de l’équipe devant lui, et même les meilleurs gardiens sont sujets à de longues périodes de crise ou à être pires que les options de renonciation au cours d’une semaine éliminatoire fantastique à faire ou à mourir.

Pourtant, autant je crois en la valeur du Zero G, autant je crois qu’un projet est un exercice de création de valeur. Idéalement, vous devriez recruter le joueur le plus apprécié à son poste par rapport aux autres. Donc si un Connor Hellebuyck ou Igor Shesterkin est disponible au troisième tour dans les ligues à 12 équipes, vous devriez envisager de les repêcher si vous n’êtes pas convaincu par les options à d’autres postes. Après tout, je ne recommanderais jamais de ne pas rédiger Hellebuyck ou Shesterkin. Mais pas trop tôt, comme lors des deux premiers tours, lorsqu’il faut s’appuyer sur des buteurs d’élite.

Présentez-vous à votre repêchage, mais comprenez que les ligues ne se gagnent ni ne se perdent au repêchage ou en début de saison.

Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui préfère la sélection automatique plutôt que de recruter en direct ses propres joueurs. Vous avez un contrôle total sur votre effectif, choisissez les joueurs que vous voulez et n’avez pas à vous soucier de recruter accidentellement 12 centres et aucun gardien de but. De plus, les drafts en direct sont amusants ! Je ne pense pas avoir besoin de développer davantage ce point, si ce n’est de dire dans les versions en direct, comme dans la vraie vie, que la moitié de la bataille apparaît simplement.

Dans le même temps, presque personne ne croit avoir constitué la liste parfaite après un repêchage. C’est parce que d’autres essaient également de constituer les meilleures listes qu’ils peuvent. Pour cette raison, de nombreux managers deviennent les plus concentrés sur leur effectif en début de saison. Allez chercher ce gars qui a marqué deux buts lors du premier match – il va vivre une grande année car il devrait marquer 164 buts sur un rythme de 82 matchs ! Peu importe qu’il n’ait tiré que deux tirs et joué 11 minutes ce match-là.

Même si je risque de perdre un ou deux joyaux cachés, j’ai tendance à laisser mon effectif respirer un peu en début de saison. En d’autres termes, je ne pratique pas de ventes à la baisse en cas de panique. Puis, à mesure que la saison avance, j’augmenterai progressivement mon activité de renonciation à mesure que je comprendrai mieux mon effectif et la valeur que j’ai chez chaque joueur. De cette façon, je constituerai mon équipe pour les séries éliminatoires fantastiques, en entourant mon talent principal de joueurs supplémentaires qui contribuent au bon moment.

Faites attention aux combinaisons de lignes, mais ne les considérez pas comme la solution ultime.

Le Lightning utilise Brandon Hagel sur le meilleur avantage numérique pendant le camp d’entraînement. C’est super! Faites monter Hagel dans votre classement. Il va enfin maximiser son potentiel comme nous l’espérions Nikolaï Ehlers le ferais toutes ces années. Si Hagel n’est pas disponible dans votre ligue (et il ne l’est probablement pas), vous pouvez probablement rechercher d’autres joueurs « juste un gars » qui pourraient connaître une légère hausse de valeur en étant regroupés avec un ou deux buteurs vedettes. Pour les dernières nouvelles, consultez le Outils gelés Combinaisons de lignes.

Votre gars est coincé sur la troisième ou la quatrième ligne ? Ne désespérez pas. Voici votre rappel que les entraîneurs changent les combinaisons de lignes, que ce soit sur la base d’un caprice ou par nécessité en raison de blessures ou de performances. Les combinaisons de lignes changeront au cours d’une saison et peuvent changer souvent. Les combinaisons de lignes ne sont pas éternelles et la crème finit par atteindre le sommet.

Continuez à chercher de futures étoiles, mais… vivez dans le présent.

En parlant de montagnes de données, un domaine du hockey que j’ai vraiment vu évoluer au cours de la dernière décennie (outre l’analyse) est l’information sur les prospects. Vous pouvez suivre le ou les experts potentiels en qui vous avez confiance, et vous pouvez regarder des vidéos YouTube et lire des articles qui décrivent les jeunes joueurs de manière très détaillée si vous ne suivez pas les ligues dans lesquelles ils jouent. Je ne consacre pas autant de temps à je surveille les prospects, donc je ne me considère pas comme un expert dans ce domaine. Je fais confiance aux informations du Fantasy Rapport sur les perspectivescomme le DobberPerspectives les écrivains ont pris le temps de suivre les perspectives d’une équipe. De plus, le FPR a un oeil sur les ligues fantastiques, et c’est ce que je recherche vraiment.

Dans le même temps, une grosse erreur que je constate de la part des managers d’équipes Fantasy est de négliger les joueurs actuellement fiables au profit de ce qu’ils espèrent être la prochaine grande nouveauté. Comme je l’ai déjà dit, dans une ligue de gardiens, la saison la plus importante est celle qui se déroule juste devant vous. Essayez-vous de gagner dans 3 à 5 ans, ou essayez-vous de gagner cette saison ? Stocker des prospects est une excellente idée dans le sens où certains d’entre eux se révéleront meilleurs que d’autres, et on ne sait pas toujours qui ils seront. Mais dans quelle mesure les prospects qui occupent des places sur la liste affectent-ils votre capacité à être compétitif aujourd’hui ? Les frais de portage dans les ligues de gardiens sont une chose, surtout si vous n’obtenez pas de résultats substantiels dans la LNH sur plusieurs saisons. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes gardiens de but, qui sont repêchés à l’âge de 18 ans, mais qui ne sont peut-être pas prêts à jouer à temps plein dans la LNH avant la mi-vingtaine.

Recherchez des informations, mais n’en faites pas trop.

Comme mentionné précédemment, Dobber Sports dispose des outils nécessaires pour vous aider à remporter vos ligues fantastiques. Si cela ne vous satisfait pas, il existe de nombreux autres endroits où trouver ces informations. Internet a permis de trouver de vastes informations en quelques secondes. Rechercher des informations, c’est avant tout se préparer pour votre repêchage et pour votre saison.

Cependant, vivre à l’ère de l’information signifie que nous devons passer au crible pour trouver ce qui nous est utile. Une compétence importante du jeu fantastique est de prendre uniquement ce qui s’applique à vous et d’ignorer le reste. S’il y a une statistique particulière qui continue d’être mentionnée sur Hockey Twitter mais qui n’a aucun rapport avec votre ligue fantastique, n’y prêtez pas attention. La meilleure explication est souvent la plus simple. Ne vous précipitez pas dans une décision qui défie le bon sens.

Comprenez les règles et les paramètres de votre ligue, mais… comprenez les règles et les paramètres de votre ligue.

Celui-ci n’est ni conditionnel ni contextuel. Cela va bien au-delà de ce qui est autorisé et de ce qui ne l’est pas. Ceux qui connaissent les paramètres de leur ligue comprennent quels joueurs cibler. Ils comprennent comment jouer au jeu et comment utiliser des informations statistiques de base, voire avancées, et les appliquer à leur jeu.

Il y a une raison pour laquelle ceux qui répondent aux questions sur le forum demandent les paramètres de votre ligue. La réponse quant à savoir qui choisir entre deux (ou plus) joueurs peut être différente si la ligue est purement marquante ou si elle est composée de bangers. La valeur de certains joueurs évolue significativement avec ces informations. Par exemple, vous n’êtes pas intéressé par Radko Gudas ou Jérémie Lauzon dans une ligue purement marquante. C’est une autre histoire dans les ligues de bangers.

–

Suivez-moi sur X @Ian_Gooding et Sujets.