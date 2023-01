Blessure et mises à jour de Damar Hamlin : ce que nous savons

La blessure potentiellement mortelle de Damar Hamlin des Buffalo Bills lors d’un match lundi soir à Cincinnati contre les Bengals a résonné dans la ligue et dans le monde du sport.

Voici ce qu’il faut savoir :

Qu’est-il arrivé?

Au premier quart du match, Hamlin, un safety de 24 ans, a taclé le receveur des Bengals Tee Higgins, l’emmenant au sol. Hamlin s’est levé après le tacle et a fait deux pas mais s’est ensuite effondré sur le gazon. Higgins n’a pas été blessé.

Hamlin a fait un arrêt cardiaque et a subi une RCR, et son rythme cardiaque a été ravivé sur le terrain. Il a ensuite été transporté à l’hôpital dans un état critique. Les informations sur son état ont été publiées par l’équipe et étaient plus franches que les rapports de blessure typiques de la NFL.

Après environ une heure, et à cause de rapports contradictoires sur la possibilité de reprendre le jeu, le match a été reporté indéfiniment.