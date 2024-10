Blessure des Colts d’Indianapolis : deux receveurs manquent l’entraînement

Le Colts d’Indianapolis a publié aujourd’hui son rapport sur les blessures de mercredi pour la semaine 6 de la saison de la NFL avant leur match de dimanche contre les Titans du Tennessee.

Le receveur Josh Downs a raté le pré-riz aujourd’hui en raison d’une blessure à un orteil. Downs s’est blessé à l’orteil dimanche, ce qui lui a fait manquer l’entraînement d’aujourd’hui. Downs a raté les premiers matchs de la saison en raison d’une blessure à la cheville et les Colts ont besoin de son talent en attaque et ne peuvent donc pas se permettre de le perdre plus longtemps. Les downs seront à surveiller cette semaine.

Le receveur Michael Pittman a raté l’entraînement aujourd’hui en raison d’une blessure au dos. Pittman est actuellement aux prises avec un problème de dos et est incapable de s’entraîner. Pittman n’est pas du genre à manquer du temps de jeu en raison de blessures, n’ayant raté que deux matchs au cours des quatre dernières années. Pittman est un vétéran dans la salle des receveurs et en attaque et serait un énorme raté s’il n’était pas disponible dimanche.

Le porteur de ballon Trey Sermon a raté l’entraînement aujourd’hui en raison d’une blessure à la clavicule. Sermon souffre d’une blessure à la clavicule et a dû manquer l’entraînement aujourd’hui à cause de cela. Sermon est le titulaire actuel des Colts en course à pied avec Jonathan Taylor mis à l’écart en raison d’une blessure à la cheville. Les Colts ne peuvent pas non plus se permettre que Sermon manque du temps.

Le porteur de ballon Jonathan Taylor a raté l’entraînement d’aujourd’hui en raison d’une blessure à la cheville. Taylor souffre toujours d’une entorse à la cheville qui lui a fait manquer les entraînements et le match de la semaine dernière. Taylor s’apprête à rater une autre semaine d’entraînement et potentiellement un autre match aussi.

Le plaqueur droit Braden Smith a raté l’entraînement aujourd’hui en raison de blessures au genou et à la cheville. Smith souffre d’une blessure au genou depuis quelques semaines maintenant qui lui a fait manquer le temps d’entraînement. La blessure à la cheville semble être nouvelle et pourrait être un facteur dans son manque de temps de match.

L’arrière de coin Kenny Moore et l’ailier défensif Kwity Paye ont été limités aujourd’hui par des blessures à la hanche et au quadriceps. Tous deux sont absents depuis plusieurs semaines en raison de leurs blessures et semblent être en pleine santé et potentiellement disponibles ce dimanche. Les deux constitueraient un énorme coup de pouce pour une défense en grande difficulté.

Le quart-arrière Anthony Richardson a été limité à l’entraînement aujourd’hui en raison d’une blessure oblique. Richardson a été limité toute la semaine dernière par sa blessure et a également raté le match de la semaine dernière. Richardson semble toujours aux prises avec sa blessure, car cela le limite toujours lors des entraînements. Espérons que les Colts pourront bientôt le remettre en pleine santé et revenir sur le terrain dimanche.

Le centre Ryan Kelly a participé à part entière à l’entraînement aujourd’hui après avoir raté les deux dernières semaines d’entraînement et de matchs en raison d’une blessure au cou. La recrue Tanor Bortolini a remplacé Kelly et a été tout simplement excellente, mais ce sera un coup de pouce pour l’offensive de ramener le vétéran Kelly dans la formation de départ.