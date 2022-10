Blessure de Tua Tagovailoa: la NFL et l’association des joueurs conviennent de protocoles améliorés de commotion cérébrale | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Miami Dolphins Tua Tagovailoa a été transporté à l’hôpital avec des blessures à la tête et au cou après avoir été contraint de quitter le match contre les Bengals de Cincinnati, mais aurait-il dû prendre le terrain en premier lieu après avoir été victime d’une commotion cérébrale quatre jours plus tôt ?

Miami Dolphins Tua Tagovailoa a été transporté à l’hôpital avec des blessures à la tête et au cou après avoir été contraint de quitter le match contre les Bengals de Cincinnati, mais aurait-il dû prendre le terrain en premier lieu après avoir été victime d’une commotion cérébrale quatre jours plus tôt ?

La Ligue nationale de football (NFL) et son association de joueurs ont convenu de protocoles de commotion cérébrale améliorés après qu’une blessure à la tête subie par le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, ait suscité une inquiétude généralisée.

Une déclaration conjointe des deux parties samedi a déclaré que l’ataxie – qui comprend un équilibre anormal, une coordination motrice ou un “discours dysfonctionnel” – serait ajoutée comme symptôme “à ne pas faire”. Les joueurs ayant reçu un diagnostic d’ataxie lors d’un match ne seront pas autorisés à retourner sur le terrain.

Tagovailoa a été emporté hors du terrain la semaine dernière lorsque sa tête a percuté le gazon alors qu’il encaissait un sac lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati.

Les fans et les experts du fauteuil se sont demandé pourquoi il avait été autorisé à jouer contre les Bengals alors que quatre jours auparavant, il avait l’air désorienté après s’être cogné la tête au sol lors d’un match contre les Buffalo Bills.

L’entraîneur de Miami, Mike McDaniel, a défendu sa décision d’autoriser Tagovailoa à jouer contre les Bengals, affirmant que “plusieurs couches de professionnels de la santé” avaient autorisé le quart-arrière.

La NFLPA a ouvert une enquête sur l’incident.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Dolphins de Miami, Mike McDaniel, a décrit la collision de Tua Tagovailoa comme “effrayante” après l’hospitalisation du quart-arrière contre les Bengals de Cincinnati. L’entraîneur-chef des Dolphins de Miami, Mike McDaniel, a décrit la collision de Tua Tagovailoa comme “effrayante” après l’hospitalisation du quart-arrière contre les Bengals de Cincinnati.

“Bien que l’enquête ait déterminé que le personnel médical de l’équipe et les professionnels de la santé non affiliés ont suivi les étapes du protocole tel qu’il est écrit, la NFL et la NFLPA conviennent que le résultat dans cette affaire n’est pas celui qui était prévu lors de la rédaction des protocoles”, indique la déclaration conjointe. .

“En tant que tel, comme cela a été fait dans des affaires précédentes, sur la base des conseils des experts médicaux respectifs des parties, le protocole sera modifié pour améliorer la sécurité des joueurs. Plus précisément, le terme” ataxie “a été ajouté à l’obligation symptômes “non-aller”.

“‘Ataxie” est définie comme une anomalie de l’équilibre/stabilité, de la coordination motrice ou d’un discours dysfonctionnel causé par un problème neurologique.

“En d’autres termes, si un joueur reçoit un diagnostic d'”ataxie” par tout club ou médecin neutre impliqué dans l’application du protocole sur les commotions cérébrales, il se verra interdire de revenir au jeu et recevra les soins de suivi requis par le Protocole.”

Tagovailoa ne se déplacera pas pour le match de dimanche de son équipe contre les Jets de New York.

Ward : Tagovailoa « aurait pu mourir » | Joe Burrow: les blessures à la tête font partie de la NFL

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa “aurait pu mourir” à la suite de la mauvaise gestion d’une commotion cérébrale, a déclaré l’ancien joueur de la ligue de rugby Stevie Ward à Sky Sports.

Ward, qui était capitaine des Leeds Rhinos avant d’être contraint de se retirer de la ligue de rugby à l’âge de 27 ans en raison de commotions cérébrales qu’il a subies sur le terrain, a déclaré: “Nous devons nous asseoir avec la compréhension que les gens tombent vraiment malades, que ce soit à court terme ou à long terme.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien attaquant des Leeds Rhinos Stevie Ward, qui a pris sa retraite à l’âge de 27 ans en raison des conséquences de longue date d’une commotion cérébrale, a déclaré que Tua Tagovailoa aurait pu mourir après être revenu sur le terrain contre les Buffalo Bills à la suite d’une commotion cérébrale. L’ancien attaquant des Leeds Rhinos Stevie Ward, qui a pris sa retraite à l’âge de 27 ans en raison des conséquences de longue date d’une commotion cérébrale, a déclaré que Tua Tagovailoa aurait pu mourir après être revenu sur le terrain contre les Buffalo Bills à la suite d’une commotion cérébrale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, a décrit la blessure de Tua Tagovailoa comme “effrayante” après avoir été transporté à l’hôpital avec des blessures à la tête, au cou et au dos. Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, a décrit la blessure de Tua Tagovailoa comme “effrayante” après avoir été transporté à l’hôpital avec des blessures à la tête, au cou et au dos.

“J’ai vu cette blessure, la première du dimanche”, a déclaré Ward. “Et la façon dont il s’est levé, puis a trébuché au sol – ses coéquipiers le tenant debout, sachant que ce n’est pas bien – il y a fondamentalement quelque chose qui ne va pas.

“Mais ensuite, il est capable de revenir sur le terrain et de se tester contre l’autre équipe d’athlètes de premier plan, qui sont tous à sa recherche … et il joue quatre jours plus tard.

“Il aurait pu mourir.”