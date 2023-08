Blessure de Shohei Ohtani : mises à jour de Ben Verlander

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Shohei Ohtani a déchiré son UCL pour la deuxième fois plus tôt cette semaine et ne lancera pas pour le reste de cette saison. Depuis lors, d’énormes spéculations ont circulé ; les anges auraient-ils dû le faire asseoir jusqu’à ce qu’il reçoive une IRM ? La fatigue signalée était-elle réellement un signe précoce de la blessure de l’UCL ? Shohei, son camp et/ou l’équipe ont-ils ignoré ces signes, à son détriment ?

Depuis que ce débat – pure spéculation – a consommé toutes les discussions d’Ohtani, j’ai reçu de nouvelles informations d’une source fiable qui aident à répondre à ces questions.

Premièrement, la fatigue dont nous avons entendu parler du point de vue d’Ohtani au cours du dernier mois n’est en réalité que de la fatigue. Après ses débuts à Détroit – au cours desquels il a lancé son premier match complet en MLB, un coup sûr – la fatigue est apparue naturellement. Cela s’est manifesté par de la déshydratation et des crampes, et c’était tout ce que c’était à ce moment-là. Pour être clair, c’était pas le produit d’un problème UCL existant. C’était simplement une fatigue de la part d’un joueur qui a à la fois lancé et frappé toute la saison, ce qu’aucun autre joueur de la MLB ne subit.

Deuxièmement, comme nous le savons, samedi, le directeur général des Angels Perry Minasian a déclaré que plus tôt ce mois-ci, l’équipe avait proposé de faire passer une IRM à la star bidirectionnelle, une offre qui a été refusée par Ohtani et son agent Nez Balelo.

On m’a dit que cela s’était produit après un départ le 3 août à Seattle au cours duquel il souffrait d’une crampe au doigt. Rien ne justifiait ou n’indiquait que l’imagerie était nécessaire. Il s’agissait simplement d’une crampe au doigt, il n’y avait donc aucune raison d’effectuer des tests supplémentaires.

En ce qui concerne son dernier et plus récent départ, j’ai entendu dire qu’il était à 100 % et prêt à partir. Shohei lui-même, et les gens autour de lui qui se soucient profondément de sa santé, ne croyaient pas qu’une IRM était nécessaire.

J’ai fait la connaissance de son agent, Nez Balelo – mentionné samedi par Minasian – grâce au tournage À la recherche de Shohei. Une chose que je peux vous promettre, c’est que personne ne se soucie plus de Shohei Ohtani que son agent. Balelo a à cœur le meilleur intérêt d’Ohtani 100% du temps, il est au courant d’absolument tout et je ne pense pas que quiconque s’en soucie plus que lui – à part Shohei lui-même.

Il est également important de noter que cette déchirure de l’UCL est complètement différente de la première, qui a eu lieu en 2018 et a limité Ohtani à 1 ⅔ de manche au cours des deux années suivantes. Cette larme était différente. Le Dr Neal ElAttrache, le plus grand expert en chirurgie de Tommy John, a mené cette opération et Ohtani s’est complètement rétabli.

Cette récente déchirure de l’UCL a eu lieu dans une autre partie du muscle. Chaque partie du muscle opéré lors de la première intervention chirurgicale est complètement en place. Mieux encore, mes sources m’ont exprimé leur optimisme quant au diagnostic d’Ohtani.

Ohtani a atteint la base quatre fois contre les Mets vendredi soir lors de son premier match depuis la déchirure de l’UCL – puis a atteint la base lors de ses trois premières apparitions samedi.

Il est de bonne humeur et tout ira bien.

