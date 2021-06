Blessure de Benjamin Pavard à l’Euro 2020: la France insiste sur le fait qu’elle a suivi le protocole de l’UEFA contre l’Allemagne

Des personnalités de l’équipe nationale de France ont déclaré à ESPN qu’elles suivaient le protocole de l’UEFA sur les commotions cérébrales en ce qui concerne la blessure à la tête de Benjamin Pavard lors de leur victoire 1-0 contre l’Allemagne à l’Euro 2020 mardi.

Le défenseur du Bayern Munich est entré en collision avec l’Allemand Robin Gosens au milieu de la seconde moitié de leur affrontement à Munich.

La FIFPRO a publié mercredi un communiqué, pour « savoir pourquoi la Charte des commotions cérébrales n’a pas été appliquée et par la suite Benjamin Pavard n’a pas été retiré du terrain de jeu lors du match de l’Euro 2020 entre la France et l’Allemagne ».

Cependant, des sources françaises ont déclaré à ESPN qu’elles suivaient le protocole exact de l’UEFA sur les commotions cérébrales. Des sources ont ajouté que même si Pavard était groggy sur le terrain, il n’a pas perdu connaissance et était prêt à reprendre le jeu.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le défenseur de la France et du Real Madrid Raphael Varane a déclaré: « C’est très bien que nous parlions un peu plus des commotions cérébrales, c’est très soigné dans le rugby mais c’est aussi important que nous le suivions dans le football.

« Nous devons être vigilants. J’étais proche de l’action et je me suis rapproché de Benjamin. Il avait besoin d’un peu de temps pour être totalement bon mais le médecin est arrivé rapidement et ils ont vu qu’il était totalement conscient et prêt à rejouer.

« Ça a pris plus de temps car il saignait du nez mais il pouvait jouer. J’ai vu qu’il était à 100%. Aujourd’hui, il va très bien. Le médecin a été attentif et a joué son rôle donc il n’y aurait pas de problème car la santé des joueurs est une priorité. »

S’exprimant après le match, Pavard a déclaré: « J’ai pris un sacré choc. J’ai été un peu assommé pendant 10 à 15 secondes. Après ça allait mieux. »

Pavard n’a eu aucun problème après le match et s’est réveillé mercredi sans aucun symptôme, selon des sources ESPN.

La France a remporté le match 1-0 grâce à un but contre son camp de Mats Hummels et affrontera la Hongrie à Budapest samedi lors de son prochain match.