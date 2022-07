Blessure d’Alexia Putellas: comment l’Espagne féminine s’en sortira-t-elle sans “La Reina” à l’Euro féminin 2022? | Nouvelles du football

Lundi, il était assez inconcevable que l’un des plus grands tournois de football féminin de tous les temps – l’Euro 2022 – se déroule sans la gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas.

La milieu de terrain espagnole a illuminé le football européen avec son incroyable talent, ses compétences et sa capacité à exceller à plusieurs postes, menant Barcelone à une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions et à un troisième titre consécutif en Primera Division. Elle est surnommée “La Reina” – la reine – par les fans.

Putellas a joué devant des foules record – des chiffres dont la plupart des footballeurs ne font que rêver. Fan de Barcelone depuis toujours, elle a montré sa passion inégalée pour le club lorsqu’elle a dirigé la foule du Nou Camp à la batterie après avoir battu le Real Madrid lors de leur rencontre El Clasico lors de la campagne de la Ligue des champions.

Les médailles des vainqueurs et les récompenses individuelles – dont le prix de la meilleure joueuse de la FIFA et la joueuse de l’année de l’UEFA – continuent d’orner son armoire à trophées personnelle.

Naturellement, Putellas a été l’un des visages de la préparation des tournois de l’UEFA. L’Espagne était déjà privée de la buteuse record Jennifer Hermoso en raison d’une blessure au genou – l’attaquant a marqué 51 buts en 2021, plus que n’importe quelle footballeuse au monde et n’était deuxième que Putellas pour le Ballon d’Or.

Bien que perdre Hermoso soit loin d’être idéal, l’Espagne aurait été rassurée par le fait que Putellas soit toujours sur le côté. Il lui incombait de guider l’Espagne vers la victoire, en reproduisant ce qu’elle a fait tant de fois avec Barcelone.

Maintenant, l’histoire s’est répétée de façon dévastatrice pour l’Espagne. C’est un doublé cruel pour une équipe pleine de promesses.

“Il y a une différence entre perdre un bon joueur et perdre le meilleur joueur du tournoi”, Sky Sports Nouvelles ‘ Anton Toloui a déclaré sur le podcast Sky Sports Women’s Euros.

“Vous entendrez l’habituel” ça rassemblera tout le monde “, mais c’est absolument dévastateur.

“La première page de Marca disait” nous avons besoin de 23 Alexias maintenant “. Son visage orne la plus grande bannière du camp Nou, elle est la franchise, comme on dit aux États-Unis. Je suis tellement déçu que nous ne recevions pas pour la voir.”

Image:

Alexia Putellas a aidé Barcelone à remporter son troisième titre consécutif en Primera Division la saison dernière





Putellas avait été pressenti comme l’un des joueurs du tournoi et en lice pour le Golden Boot, après avoir terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur de la Ligue des champions avec 11 buts. Pour de nombreux fans de football féminin, il n’est toujours pas clair que Putellas n’illuminera pas les stades anglais du célèbre rouge espagnol.

Sky Sports’ Charlotte Marsh a également déclaré au podcast: “Ce sera le plus gros euro de tous les temps. Nous avons vu une foule record [for England vs Austria] et cela ne sera brisé qu’au fur et à mesure que nous avancerons dans le tournoi.

“C’est la plus grande scène que le football féminin ait jamais eue en Europe et elle n’en fera pas partie. C’est juste époustouflant. Elle devrait en faire partie et au centre aussi.”

“Il y avait une bonne citation que j’ai lue sur Twitter d’un journaliste de Marca, qui était” vous pouvez jouer aux échecs sans reine, mais c’est très difficile de gagner “et elle est LA reine.”

Putellas s’est déchiré le LCA mardi lors d’une séance d’entraînement avant le match d’ouverture de l’Espagne contre la Finlande au Stadium MK vendredi, trois jours avant le début de leur campagne.

Perdre vos deux meilleurs joueurs avant un tournoi majeur est presque impensable, et encore moins en quelques jours seulement. Jorge Vilda regarde peut-être vers le ciel et se demande pourquoi une telle situation s’est abattue sur lui et son équipe alors qu’il se bouscule pour un plan B – une équipe espagnole sans Hermoso ni Putellas.

“Je suis dégoûté pour elle si près du tournoi, surtout après la saison qu’elle a eue au niveau national”, Sky Sports Nouvelles ‘ Karen Bardsley, spécialiste de l’Euro féminin, a déclaré.

“Vous ne voulez pas trop lire ces choses – s’est-elle suffisamment reposée après une saison nationale dans un tournoi international et vous commencez à vous poser ces questions.

“Pour moi, elle allait certainement être celle à surveiller, j’ai choisi l’Espagne pour aller jusqu’à la finale au départ et la gagner. Et elle était là-haut pour Golden Boot, donc cette nouvelle a jeté une clé dans les travaux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Espagne a reçu un coup dur avant l’Euro féminin avec la nouvelle que sa capitaine, Alexia Putellas, manquera le tournoi après avoir rompu son ACL à l’entraînement



“C’est un énorme (coup), elle a été un élément clé de leur succès et une énorme partie de leur milieu de terrain. Je ne peux pas personnellement attester à quel point elle pousse l’équipe en termes de motivation, mais j’imagine qu’elle est l’une des les dirigeants, il sera donc difficile de la remplacer.

“Mais heureusement, ils ont beaucoup de jeunes qui, espérons-le, s’intensifieront.”

Et c’est la question brûlante maintenant – qui peut intervenir en l’absence de Putellas ?

L’attaquant de la Real Sociedad Amaiur Sarriegi a été appelé pour occuper le poste. Le joueur de 21 ans compte déjà 12 buts en autant de sélections, dont deux buts contre l’Écosse lors de leur éliminatoire de la Coupe du monde en novembre.

Mais ce pourrait être la plus jeune joueuse espagnole – la polyvalente Claudia Pina – qui devient la cible alors que Vilda cherche un nouveau meneur de jeu. La joueuse de 20 ans a réalisé un retour impressionnant de 14 buts en 24 matches de Primera Liga pour Barcelone, ainsi que 11 passes décisives, mais n’a encore marqué dans aucune de ses quatre apparitions en Espagne.

Image:

En 2022, Alexia Putellas est devenue la première footballeuse espagnole à atteindre 100 sélections





Certes, elle aurait été dans l’ordre hiérarchique, mais Pina pourrait désormais avoir une énorme chance de faire ses preuves au niveau international. Des joueurs similaires dans l’équipe sont également jeunes – Lucia Garcia a 23 ans, Athenea del Castillo n’a que 21 ans.

C’est presque un coup franc pour ces jeunes – personne ne s’attend à ce qu’ils soient au niveau de Putellas, mais ils ont la chance de propulser l’Espagne dans les profondeurs du tournoi et de se faire un nom sur la plus grande scène.

Et ce serait manquer de perspicacité de complètement radier l’Espagne avant même qu’elle n’ait botté un ballon. Aitana Bonmati – elle n’a encore que 24 ans – Leila Ouahabi et la capitaine Irene Paredes apportent toutes une richesse d’expérience et de talent. Ils n’ont peut-être pas l’étincelle d’attaque créative de Putellas, mais il faut une équipe pour gagner un tournoi.

L’Espagne n’est pas en reste par un effort d’imagination et elle est loin d’être une équipe à un seul joueur. Mais il est indéniable que la vie sans Putellas rend leur travail plus difficile.

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast Essential Football de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A : Norvège vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne vs Finlande – coup d’envoi 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Danemark – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley