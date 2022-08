Blessure au vaccin COVID: un homme de la Colombie-Britannique attend toujours une indemnisation

Un homme de la Colombie-Britannique, qui a été parmi les premiers Canadiens approuvés pour le Programme canadien de soutien aux blessures causées par les vaccins, se dit frustré par le temps qu’il faut pour recevoir une indemnisation.

Ross Wightman de Lake Country, en Colombie-Britannique, est resté partiellement paralysé après avoir reçu une première dose du vaccin AstraZeneca en avril 2021. Dans les premiers jours suivant l’injection, il avait développé une douleur intense dans le bas du dos et les ischio-jambiers.

“Et puis 10 jours après mon injection, je me suis retrouvé quatre fois aux urgences”, a-t-il déclaré mardi à CTV’s Your Morning. “(C’était) un diagnostic un peu mystérieux à l’origine, mais la quatrième fois, j’ai commencé à présenter une paralysie faciale et c’est à ce moment-là que ma vie a vraiment basculé.”

Wightman a été hospitalisé pendant 67 jours. Il avait développé le syndrome de Guillain-Barré, une maladie rare où le système immunitaire de l’individu commence à attaquer les nerfs du corps. Selon les Centers for Disease Control de la Colombie-Britannique, la probabilité de développer la maladie après avoir été vacciné est d’environ un sur 700 000.

La demande de Wightman pour le programme d’indemnisation des blessures causées par les vaccins a été approuvée en mai. Mais depuis, il n’a toujours pas reçu d’indemnisation. Il a déclaré que Santé Canada devait encore approuver ses documents et dépenses de remplacement du revenu.

“C’était très fastidieux et frustrant pendant les huit premiers mois, probablement, de ne pas pouvoir obtenir une communication constante ou toute sorte de réponses”, a déclaré Wightman. “Je suis encore à court de centaines de milliers de dollars et ainsi de suite de dépenses monétaires au cours des 16 derniers mois.”

Au 1er juin 2022, le programme indique avoir reçu 774 réclamations pour blessure causée par le vaccin. Seuls huit ont été approuvés et 71 ont été jugés irrecevables. Il y a également 553 réclamations en cours de collecte de dossiers médicaux tandis que 23 sont en attente d’une évaluation par une commission d’examen médical.

Le programme n’a pas révélé le montant de l’aide financière qui a été versée, invoquant une “raison de confidentialité” étant donné que “tous les demandeurs approuvés n’ont pas vu leur paiement traité”.

Avant son diagnostic, Wightman avait été agent immobilier et pilote commercial. Il dit avoir mené une vie active.

“J’étais au gymnase cinq ou six jours par semaine. Je déteste klaxonner moi-même, mais si vous demandez à la plupart des gens, ils diraient que j’étais l’une des personnes les plus en forme et que je sentais qu’il n’y avait vraiment rien que je ne pouvait pas faire », a-t-il déclaré. “Ma vie est très, très, très différente. Elle ressemble beaucoup à celle d’il y a peu de temps.”

Wightman dit qu’il a depuis fait des progrès significatifs dans sa récupération et qu’il peut remarcher à l’aide d’appareils orthopédiques spéciaux pour ses jambes, mais a déclaré qu’il se sentait toujours comme “une fraction de l’homme” qu’il était.

“(J’essaie) juste de rester positif et de continuer à travailler sur ce marathon auquel je participe et j’essaie de garder la tête haute”, a-t-il déclaré. “J’essaie de me concentrer sur ma vie avec ma famille et mes amis et sur le rétablissement. C’est une sorte de thérapie quotidienne dans laquelle je suis impliqué.”