Blessure à la tête de Sadio Mane: un médecin de la CAF insiste sur le fait que « Liverpool ne devrait pas s’inquiéter » après la blessure à la tête de la star sénégalaise | Nouvelles du football

L’équipe médicale du Sénégal a dû bénéficier du doute sur la décision de laisser jouer Sadio Mane de Liverpool après s’être blessé à la tête lors de sa victoire à la CAN contre le Cap-Vert, a déclaré le médecin affecté au tournoi.

Mane a affronté le gardien capverdien Vozinha alors qu’il poursuivait un coup de pied du gardien Edouard Mendy en seconde période, laissant les deux joueurs blessés à la tête.

Vozinha a été victime d’une commotion cérébrale et a trébuché sur le terrain pendant plusieurs minutes avant d’être persuadé de partir par ses coéquipiers, et a finalement reçu une voiture rouge par VAR pour l’incident.

Mane a été autorisé à revenir sur le terrain après avoir reçu des soins médicaux et a marqué peu de temps après un but brillant pour donner l’avantage au Sénégal à la 62e minute. Cependant, alors que Mane célébrait avec ses coéquipiers, il s’est effondré au sol puis a quitté le terrain peu de temps après, se plaignant d’un mal de tête et a été transporté à l’hôpital.

Le médecin de la CAF (Confédération africaine de football), le Dr Thulani Ngwenya, a déclaré que Liverpool n’avait aucune raison de s’inquiéter de la santé de l’attaquant, les Reds étant en contact régulier avec le camp sénégalais.

« Nous avons une équipe médicale très compétente. Le Sénégal a deux médecins d’équipe, qui sont hautement recommandés », a déclaré le Dr Ngwenya.

« Je sais que les médecins de l’équipe sont responsables, donc ils communiquent avec le club et je comprends qu’ils ont effectivement communiqué avec Liverpool et qu’ils ont été informés de ce qui se passe réellement.

« Ce que je sais, c’est qu’après avoir emmené Mane pour des investigations plus approfondies, nous avons scanné la tête et il n’y avait aucun dommage structurel, mais cela n’exclut pas une commotion cérébrale. Je suis convaincu que mes collègues prennent soin du joueur et le joueur était de bonne humeur quand je l’ai vu à l’hôpital.

« Je ne sais pas s’il sera disponible pour le prochain match, car lorsque vous regardez les protocoles, je ne sais pas s’il sera prêt et je ne peux pas faire cette évaluation. Ce jugement ne peut être porté que par les médecins de l’équipe. qui le gèrent au quotidien. »

Le Dr Ngwenya a poursuivi : « Quand nous sommes arrivés, Sadio a dit qu’il avait un peu le vertige mais il veut continuer parce que c’est un patriote et qu’il aime jouer. Mais à ce moment-là, il ne comprenait vraiment pas que le vertige est en fait un signe de une commotion cérébrale et même si vous avez un signe, c’est toujours une commotion cérébrale, donc il a vraiment été commotionné.

« Je ne parle pas très bien le français mais des collègues ont essayé de calmer le joueur et de lui expliquer que si vous continuez, ça va être pire.

« J’ai entendu un certain nombre de personnes dire pourquoi il n’a pas été retiré du jeu ? Eh bien, l’évaluation médicale est basée sur ce que vous voyez et ce que vous évaluez à ce moment précis. L’équipe médicale a passé beaucoup de temps évaluant Mane, il se peut donc que lors de l’évaluation à ce moment-là, l’équipe médicale ait décidé qu’il s’agissait simplement d’une collision à la tête, et non d’une commotion cérébrale, car ils ne pouvaient rien ramasser de ce qui était une commotion cérébrale.

« Nous devons leur accorder le bénéfice du doute car vous pouvez faire une évaluation à ce moment-là, puis deux minutes plus tard, c’est différent. Mais quand je suis entré, il y avait des caractéristiques de commotion cérébrale, il m’a donc été facile de passer cet appel. pour dire que nous devons retirer le joueur du jeu.

« Le joueur n’est pas habilité à prendre une décision parce qu’il est confus, c’est donc vous en tant que médecin qui devez prendre une décision en son nom. »

Plus tard mardi, Mane et Vozinha ont été photographiés ensemble en train de sourire et de lever le pouce depuis l’hôpital. Mane a ensuite été libéré et a rejoint ses coéquipiers à leur hôtel.

« Gagner est à nouveau plus important que la santé des joueurs »

Sky Sports Nouvelles a contacté la CAF pour obtenir des éclaircissements sur les protocoles de commotion cérébrale qui permettaient à Mane de rester sur le terrain et qui ont été critiqués par Luke Griggs, directeur général de l’association caritative pour lésions cérébrales Headway.

« A première vue, cela semble être un autre exemple du football qui fait passer les résultats avant la sécurité des joueurs », a-t-il déclaré. « Ce fut une collision écœurante qui a clairement laissé les deux joueurs suffisamment en détresse pour qu’une commotion cérébrale ait sûrement été considérée comme une possibilité à tout le moins.

« A ce moment-là, le principe du ‘si vous avez un doute, passez votre chemin !’ aurait dû entraîner le remplacement de Mane sans qu’un autre ballon ne soit botté.L’image du joueur s’effondrant au sol et devant être aidé depuis le terrain après avoir marqué son but devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur l’impact et l’effet qu’il a eu avait sur son cerveau.

« Encore une fois, le désir de gagner est considéré comme une menace sérieuse pour la santé des joueurs. Il est tout simplement choquant que cela continue de se produire.

« C’est maintenant un véritable test de leadership pour la Confédération africaine de football et l’instance dirigeante mondiale de la Fifa – en particulier si le Sénégal déclare Mane apte pour le quart de finale de dimanche. Si le football veut être pris au sérieux en matière de commotion cérébrale, il doit simplement prendre des mesures pour appliquer et renforcer ses protocoles. »

Le remplaçant Bamba Dieng a marqué le deuxième but du Sénégal dans les arrêts de jeu contre une vaillante équipe du Cap-Vert, qui a également expulsé Patrick Andrade après 20 minutes.

Il reste à voir si Mane pourra jouer pour les Lions de Teranga en quart de finale dimanche contre le Mali ou la Guinée équatoriale.

Les règles sur les commotions cérébrales ont-elles été respectées ?

Les protocoles médicaux de la Confédération africaine de football stipulent qu’en cas de suspicion de commotion cérébrale, il appartient au médecin de l’équipe d’autoriser le retour au jeu d’un joueur. Sky Sports Nouvelles a contacté la CAF pour de plus amples informations et clarifications.

Qu’a dit la FIFA ?

Un porte-parole de la FIFA a déclaré : « La FIFA prend très au sérieux sa responsabilité en ce qui concerne les commotions cérébrales dans le football, car la protection de la santé des joueurs est – et restera – une priorité absolue dans le développement du jeu.

« Suite à la contribution de la FIFA, à la consultation des principales parties prenantes et aux recommandations du groupe d’experts sur les commotions cérébrales (CEG) et des comités consultatifs techniques et de football de l’IFAB (FAP-TAP). L’assemblée annuelle d’affaires (ABM) de l’IFAB approuvée des essais approfondis avec des substitutions permanentes supplémentaires pour les commotions cérébrales réelles ou suspectées à partir de janvier 2021. Les essais devraient se poursuivre au-delà de la date de fin initiale (août 2022) pour pouvoir recueillir des données plus pertinentes.

Diao : Mane nettoyé par les médecins

L’ancien milieu de terrain du Sénégal et de Liverpool, Salif Diao, s’est entretenu avec Mane et a déclaré que l’attaquant devrait jouer en quart de finale dimanche.

« Je lui ai parlé hier, juste après qu’il ait quitté l’hôpital, et il a dit que tout était clair », a déclaré Diao. Nouvelles de Sky Sports. « D’après ce que j’ai compris, il a été autorisé par les médecins et devrait aller bien. »

