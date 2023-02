Blessure à la cheville du milieu de terrain barcelonais Sergio Busquets pendant environ trois semaines

Le FC Barcelone sera privé du milieu de terrain vétéran Sergio Busquets pendant deux à trois semaines après s’être tordu la cheville au début de la victoire 3-0 de dimanche à domicile contre Séville.

La blessure subie par le joueur de 34 ans a été la seule mauvaise nouvelle pour le Barça dans une victoire qui les a vus prendre huit points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga.

Le milieu de terrain a été blessé à la quatrième minute seulement du match lorsque l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri a marché sur le bout de son pied alors qu’ils se disputaient la possession au milieu du terrain, avec la malchance que Busquets a fini par se tordre la cheville.

Il n’a pas pu continuer et a été remplacé par Franck Kessie, qui a réalisé une performance impressionnante au milieu.

Déclaration de Barcelone : “Les tests de lundi matin ont révélé que le capitaine de l’équipe première, Sergio Busquets, s’était foulé le ligament latéral externe de sa cheville gauche. Il ne sera pas disponible pour la sélection jusqu’à ce qu’il récupère. Suite à un affrontement avec En-Nesyri à la 7e minute du match avec Séville dimanche au Spotify Camp Nou, le milieu de terrain a dû faire une sortie anticipée de la procédure. Sergio a participé à tous les 20 matches de championnat du Barça sauf deux cette saison, ainsi qu’à neuf matches dans d’autres compétitions.”

La blessure signifie que Busquets manquera les matches de la Liga à Villarreal le week-end prochain et à domicile contre Cadix le 19 février, ainsi que les matches de la Ligue Europa du Barça avec Manchester United le 16 février et une semaine plus tard.

Le Barça espère le mettre en forme pour le match aller de sa demi-finale de Copa del Rey contre le Real Madrid début mars.

(Avec les contributions des agences)

