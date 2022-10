Blessure à Hillcrest: la star stable d’Henry Daly est exclue pour la saison après un revers pour laisser l’entraîneur «mortifié» | Nouvelles de la course

Hillcrest de Henry Daly a été exclu pour toute la saison de National Hunt en raison d’un revers de blessure.

Le joueur de sept ans est devenu un favori lors de sa campagne sur les haies la saison dernière, remportant chaque course qu’il a terminée avant de s’arrêter lorsqu’il a l’air mal dans l’Albert Bartlett à Cheltenham.

Une carrière de chasse a toujours été l’objectif du hongre, qui est un fils imposant de Stowaway, mais des indications de blessure ont poussé Daly à le retirer pour la campagne 2022/23.

“Il ne courra pas cette saison. Nous avons fait quelques travaux avec lui il y a 10 jours, il avait un peu chaud à la jambe, nous avons donc décidé d’arrêter avec lui et de lui donner un an de congé”, a-t-il déclaré. Raconté Sky Sport Racing. “Le problème, c’est qu’il est si grand, cela peut être un problème et cela s’est avéré être le cas.

“Le temps est, avec la plupart des choses, un excellent guérisseur. C’est ce que nous visons.

“C’est pour le moins assez mortifiant.

“Cela ne sert à rien de pleurer maintenant, c’est arrivé, nous allons passer à autre chose, lui donner le temps et espérer qu’il ira mieux pour la saison prochaine.”